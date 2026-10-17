Thế này ai cản nổi 'Doctor X' Kim Ji Won
Bộ phim truyền hình y khoa mới của Kim Ji Won tiếp tục đà tăng trưởng bằng cách leo lên mức rating cao nhất từ trước đến nay.
Theo Nielsen Korea, tập thứ ba của Doctor X đạt rating trung bình toàn quốc là 15,1%, trở thành chương trình được xem nhiều nhất trong tất cả các thể loại phát sóng vào thứ Sáu.
Dựa trên loạt phim ăn khách cùng tên của Nhật Bản, Doctor X có sự tham gia của Kim Ji Won trong vai Gye Soo Jung, một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, người chứng minh ý nghĩa thực sự của một bác sĩ chỉ bằng kỹ năng thuần túy khi cô “phẫu thuật” vào một cơ sở đầy rẫy tham nhũng.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/the-nay-ai-can-noi-doctor-x-kim-ji-won-post1886096.tpo