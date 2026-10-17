Thế này ai cản nổi 'Doctor X' Kim Ji Won

Theo Nielsen Korea, tập thứ ba của Doctor X đạt rating trung bình toàn quốc là 15,1%, trở thành chương trình được xem nhiều nhất trong tất cả các thể loại phát sóng vào thứ Sáu.

Dựa trên loạt phim ăn khách cùng tên của Nhật Bản, Doctor X có sự tham gia của Kim Ji Won trong vai Gye Soo Jung, một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, người chứng minh ý nghĩa thực sự của một bác sĩ chỉ bằng kỹ năng thuần túy khi cô “phẫu thuật” vào một cơ sở đầy rẫy tham nhũng.

Nữ diễn viên Kim Ji Won cũng thu hút sự chú ý của khán giả khi tiết lộ nhiều khoảnh khắc được ghi lại trên phim trường bộ phim truyền hình "Doctor X". Trước đó, có thông tin tiết lộ rằng, một khán giả, tự xưng là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đang hành nghề, đã chính thức gửi đơn yêu cầu lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc để xem xét lại việc phát sóng bộ phim "Doctor X" vì cho rằng, nó đã bóp méo thực tế y khoa và miêu tả sai lệch về các chuyên gia y tế. Tuy nhiên, dường như Kim Ji Won không hề bị ảnh hưởng bởi tranh cãi về việc kiểm duyệt phát sóng bộ phim "Doctor X".