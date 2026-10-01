The Midtown Scholar Bookstore – Không gian kết nối sách và cộng đồng

Khi cải tạo tòa nhà được xây dựng từ những năm 1920 thành hiệu sách, các chủ nhân vẫn giữ lại nhiều chi tiết kiến trúc cũ, góp phần tạo nên nét đặc trưng cho không gian The Midtown Scholar Bookstore.

Hiệu sách do vợ chồng ông Eric Papenfuse là nhà nghiên cứu lịch sử mở từ năm 2001.

Cách bài trí kết hợp giữa giá sách và những chi tiết kiến trúc cũ tạo cho The Midtown Scholar một không gian vừa mang dấu ấn lịch sử, vừa phù hợp với hoạt động của một hiệu sách hiện đại.

Ban đầu, The Midtown Scholar kinh doanh trực tuyến sách học thuật cũ và sách hiếm, sau đó phát triển thành một hiệu sách lớn và mở cửa đón khách trực tiếp.

The Midtown Scholar là khu vực phục vụ cà phê, trà, còn Yellow Wall Gallery là không gian dành cho các hoạt động triển lãm nghệ thuật.

The Midtown Scholar Bookstore còn có sân khấu tổ chức các chương trình âm nhạc, giao lưu với tác giả, giới thiệu sách, câu lạc bộ đọc sách và các buổi thảo luận.

The Midtown Scholar là nơi khám phá một công trình có lịch sử, cảm nhận không khí văn hóa địa phương và trải nghiệm cách một hiệu sách độc lập trở thành một phần của đời sống thành phố.

Hệ thống giá sách cao và dày tạo nên không gian đặc trưng của The Midtown Scholar, nơi hàng nghìn đầu sách được sắp xếp theo nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ý tưởng mở hiệu sách gắn với quan niệm về “không gian thứ ba” – những địa điểm ngoài gia đình và nơi làm việc mà ở đó mọi người có thể gặp gỡ, trò chuyện và kết nối.

The Midtown Scholar cung cấp nhiều lựa chọn cho độc giả ở các độ tuổi và nhu cầu khác nhau.

The Midtown Scholar cung cấp nhiều lựa chọn cho độc giả ở các độ tuổi và nhu cầu khác nhau.

The Midtown Scholar cung cấp nhiều lựa chọn cho độc giả ở các độ tuổi và nhu cầu khác nhau.

The Midtown Scholar còn có nhiều sách đã qua sử dụng, sách học thuật và các ấn bản hiếm dành cho những độc giả muốn tìm kiếm những tựa sách đặc biệt.

Những dãy sách kéo dài trong không gian rộng tạo nên nét riêng của một hiệu sách độc lập có quy mô lớn tại Harrisburg.