Thế mạnh y học cổ truyền trong điều trị bệnh

Người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (Sở Y tế Hà Nội) tập phục hồi chức năng trong quá trình điều trị bằng y học cổ truyền. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Thời gian qua, các cơ sở khám, chữa bệnh tại thành phố Hà Nội đã tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng nền y học Thủ đô phát triển toàn diện, nhân văn; thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới.

Mọi sinh hoạt hằng ngày của bà Nguyễn Thị Lương (xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gặp nhiều khó khăn, bất tiện do bị đau khớp háng kéo dài. Tuy nhiên, sau hơn một tuần điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền (Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, Sở Y tế Hà Nội) bằng các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, điện xung, châm cứu kết hợp, bệnh tình của bà đã có chuyển biến tích cực.

Bà Lương chia sẻ: “Trước đây, có những thời điểm tôi đau đến mức không thể đứng dậy đi lại được, cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi; nhưng sau khi được các bác sĩ khám, tư vấn, gia đình động viên, tôi đã lựa chọn điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Nhờ sự chăm sóc, điều trị tận tình của đội ngũ thầy thuốc, đến nay khớp háng bớt đau, vận động linh hoạt hơn, sinh hoạt gần như bình thường, giúp tôi lấy lại sức khỏe và niềm tin chiến thắng bệnh tật”.

Bà Phùng Thị Hoàn (74 tuổi) ở xã Cổ Đô, Hà Nội được chuyển vào Khoa Y dược cổ truyền (Bệnh viện đa khoa Ba Vì, Sở Y tế Hà Nội) trong tình trạng tai biến mạch máu não nặng, liệt hoàn toàn nửa người, nói ngọng… Tại đây, bà được các bác sĩ chọn phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại như điện xung, tập vận động, điện châm, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm để điều trị.

Bà Hoàn cho biết, nhờ điều trị đúng phương pháp, đến nay bà đã có thể tự đi lại được, nói không còn ngọng nữa, tay đỡ run rẩy. Ngoài ra, điều trị bệnh bằng y học cổ truyền ít phải uống thuốc, hạn chế những tác dụng phụ do thuốc gây ra nên bà có thêm sức khỏe và thời gian dành cho việc tập hồi phục chức năng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Theo bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Danh Điệp, Phó Trưởng khoa, Phụ trách Khoa Y dược cổ truyền, Bệnh viện đa khoa Ba Vì, những năm gần đây, bệnh viện khai thác hiệu quả thế mạnh y học cổ truyền, ứng dụng tiến bộ của y học hiện đại để nâng cao hiệu quả điều trị; từ đó, giúp giảm đau, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân, đồng thời mở ra hướng đi bền vững trong chăm sóc sức khỏe người dân. Ưu điểm của y học cổ truyền là tính an toàn, ít tác dụng phụ, phù hợp nhiều đối tượng, nhất là người cao tuổi. Khi được triển khai ngay tại tuyến y tế cơ sở, người dân có thể tiếp cận dịch vụ thuận tiện mà vẫn bảo đảm hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Chuyên khoa II Đỗ Ngọc Phan, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai cho rằng: Nhờ kết hợp phương pháp của y học cổ truyền và y học hiện đại, nhiều bệnh lý nghiêm trọng như tai biến mạch máu não, thoái hóa khớp, bệnh lý tổn thương dây thần kinh… đến điều trị tại bệnh viện đều đạt kết quả khả quan. Để nâng cao chất lượng điều trị, bệnh viện thường xuyên cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp không dùng thuốc… nhằm rút ngắn quá trình hồi phục, giảm tác dụng phụ cho bệnh nhân.

Không chỉ các bệnh viện tuyến trên của thành phố tăng cường kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại mà tại các trạm y tế xã, phường cũng đang triển khai đồng bộ phương pháp điều trị này. Nhiều địa phương đẩy mạnh đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phòng khám y học cổ truyền tại trạm y tế; đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo bài bản, kết hợp linh hoạt giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong chẩn đoán và điều trị. Đây là một trong những giải pháp giúp giảm tải cho tuyến trên, để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao tại nơi sinh sống.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 25/ CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn thành phố. Theo đó, ngành y tế Thủ đô phấn đấu 100% bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền; 95% phòng khám đa khoa, trạm y tế xã, phường, thị trấn triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám, chữa bệnh y học cổ truyền...

Để thực hiện được các mục tiêu trên, ngành y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức và nguồn nhân lực; củng cố và phát triển khoa y học cổ truyền tại các bệnh viện, bộ phận y học cổ truyền tại phòng khám đa khoa và trạm y tế; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các mũi nhọn chuyên sâu, phát huy thế mạnh trong khám, chữa bệnh y học cổ truyền ở các khoa lâm sàng. Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân sưu tầm, áp dụng bài thuốc, phương pháp y học cổ truyền có khả năng điều trị hay hỗ trợ điều trị có kết quả những bệnh mà y học đang gặp khó khăn… Qua đó, phát huy được thế mạnh của y học cổ truyền và gìn giữ tinh hoa y học dân tộc để kết hợp với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn Thủ đô ngày càng tốt hơn.