Thế mạnh của 4 nhà leo núi tại chung kết Olympia 2026

Vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: Phạm Thế Vũ.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 ngày 1/11. Năm nay, cầu truyền hình Olympia sẽ được đặt ở 4 tỉnh gồm Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội. Mỗi "nhà leo núi" đều sở hữu những thế mạnh riêng, sẵn sàng chinh phục những câu hỏi hóc búa.

Ban tổ chức chưa công bố giải thưởng năm nay. Năm ngoái, quán quân được trao giải thưởng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng), quy đổi thành học phí du học. Ngoài ra, giải nhì được trao thưởng 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.

Trần Võ Gia Bảo

Gia Bảo đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa. Nam sinh là người đầu tiên giành vé vào chung kết với 175 điểm trận quý.

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo. Ảnh: Cắt từ clip.

Bảo từng là thủ khoa đầu vào lớp 10 khối chuyên Hóa của trường, giành giải nhất học sinh giỏi môn Hóa cấp tỉnh ở bậc THCS. Vì thế, nam sinh mạnh về các môn khoa học tự nhiên hơn là khoa học xã hội.

Nam sinh Khánh Hòa để lại ấn tượng mạnh mẽ với phong thái tự tin cùng tư duy nhạy bén, đặc biệt là khả năng tính toán thần tốc. Bảo gần như ngay lập tức đưa ra đáp án cho các phép tính khó.

Bên cạnh kiến thức, Bảo còn được đánh giá cao ở khả năng tập trung, ít bị tác động tâm lý bởi những yếu tố xung quanh và chớp thời cơ ghi điểm trong những thời khắc quan trọng.

Lý Thái Dương

Giành tấm vé thứ hai vào vòng chung kết là Lý Thái Dương, học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Thí sinh Lý Thái Dương. Ảnh: FBNV.

Dương cũng là học sinh lớp chuyên Hóa. Thế mạnh của em liên quan đến những câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là kiến thức về Hóa học.

Dương gây ấn tượng khi giữ phong độ trong các trận đấu, là "chuyên gia" vượt chướng ngại vật khi giải đáp thành công ẩn số qua từng trận tuần, tháng. Ở trận quý II, ngay khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên được đưa ra, Thái Dương đã nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác cho ẩn số 25 chữ cái.

Trong các phần thi Về đích, nam sinh cũng có chiến thuật hợp lý, tận dụng tốt cơ hội để gia tăng điểm số và giành chiến thắng chung cuộc.

Nguyễn Huy Quang Minh

Nhà leo núi quý 3 là Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp chuyên Sinh, trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên. Gây ấn tượng với 345 điểm tại cuộc thi tháng 1, quý 3, Minh hiện nắm giữ kỷ lục điểm số vòng thi tháng cao nhất Olympia năm thứ 26.

Thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh. Ảnh: Cắt từ clip.

Minh cho biết để rèn tư duy, thay vì chỉ học thuộc đáp án, nam sinh có thói quen đặt câu hỏi ngược lại từ câu trả lời, tìm lý do có kết quả đó và lưu ý các từ khóa xung quanh. Ngoài ra, Minh còn luyện tập kỹ năng đánh máy và nhấn chuông nhanh.

Trải qua các vòng thi đầy kịch tính tại trường quay, nam sinh gây ấn tượng bởi phong độ ổn định và tâm lý vững vàng. Tại trận thi tháng, ở phần thi Tăng tốc, Minh liên tục là người đưa ra đáp án nhanh nhất, giành trọn 120 điểm ở 3 câu hỏi để bứt phá điểm số.

“Chiến lược của em là tập trung tối đa vào ba phần thi đầu để tạo lợi thế dẫn điểm. Khi đã có số điểm an toàn, em bước vào phần thi Về đích với tâm thế thoải mái, bình tĩnh hơn các đối thủ”, Minh chia sẻ với Tri Thức - Znews hồi tháng 8.

Đoàn Lê Anh Đức

Thí sinh cuối cùng tranh tài ở trận chung kết là Đoàn Lê Anh Đức, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội. Từng về nhì ở cuộc thi tuần với 230 điểm, Đức có màn bứt phá ngoạn mục tại cuộc thi tháng với 330 điểm để vào trận quý IV.

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức. Ảnh: NVCC.

Là học sinh chuyên Sử, nam sinh có thế mạnh ở các môn khoa học xã hội nhờ vốn kiến thức tích lũy qua các kỳ thi học sinh giỏi, thi chuyên. Đức còn sở hữu tài lẻ có thể hát quốc ca của 135 quốc gia. Trong trận thi tuần, nam sinh đã hát một số trích đoạn của quốc ca Cuba, Angola, Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives ngay tại trường quay.

Đức cũng thể hiện rõ sự nhanh nhạy, bản lĩnh và khả năng lật ngược tình thế ấn tượng. Nam sinh giành chiến thắng trận quý IV nhờ bứt phá ở phần thi Về đích.

Trước thềm chung kết, Đức cho hay em có chút áp lực khi là đại diện thứ 7 của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam vào trận chung kết. Ngôi trường này đã có 2 nhà vô địch là Phan Minh Đức và Trần Bùi Bảo Khánh. Song, nam sinh cũng nhìn nhận đây cũng chính là động lực để em cố gắng hết mình.