The Makeover 2026 quy tụ 1.200 khách đối thoại về quản trị nhân sự

The Makeover 2026, năm thứ tư được tổ chức với chủ đề “RE.verse: Đối ứng giữa vạn biến”, quy tụ 1.200 nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao với 6 bài trình bày, 2 phiên tọa đàm cùng hơn 16 diễn giả trong nước và quốc tế.

Với góc nhìn quản trị sắc bén, dữ liệu thị trường và bài học thực chiến, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế điểm hẹn uy tín hàng đầu về quản trị doanh nghiệp và nhân sự tại Việt Nam.

Tái định hình chiến lược đãi ngộ nhân tài

Phiên sáng tập trung vào 2 yếu tố “RE.spond” và “RE.imagine”, cập nhật biến động kinh tế, địa chính trị, xã hội và xu hướng lương thưởng. Điểm nhấn là bài trình bày “Chiến lược đãi ngộ thời đại mới: Từ công thức chung đến kiến tạo giá trị khác biệt” của bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương - Giám đốc Bộ phận Giải pháp Nguồn nhân lực Talentnet.

Bài trình bày kết hợp dữ liệu từ Khảo sát Lương, Thưởng và Phúc lợi Talentnet-Mercer (Marsh) 2026 và Khảo sát Góc nhìn Người lao động với gần 1.500 nhân sự thuộc 19 ngành nghề, giúp doanh nghiệp nhìn nhận lại chiến lược thu hút, giữ chân, đãi ngộ và phát triển nhân tài, từ đó phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương chia sẻ về chiến lược đãi ngộ thời đại mới tại The Makeover 2026.

Đáng chú ý, kết quả cho thấy kỳ vọng đãi ngộ khác biệt giữa Gen X, Millenials và Gen Z. 38% nhân sự Gen X cho rằng trả lương theo thâm niên không còn phù hợp. Năng suất vượt trội, vị trí then chốt và kỹ năng tương lai được dự báo ngày càng quan trọng trong tăng lương, thưởng, phản ánh xu hướng chuyển từ công thức chung sang cách tiếp cận linh hoạt, gắn với giá trị đóng góp.

Cẩm nang C-suite: Giải pháp thực tiễn từ lãnh đạo đa ngành

Phiên chiều tập trung vào “RE.claim”, khám phá cách đổi mới trở thành động lực tăng trưởng, với con người là trọng tâm. Điểm nhấn là hai tọa đàm chuyên sâu với thực tiễn từ dàn lãnh đạo C-Suite đa ngành, bàn về cách khơi mở đổi mới từ con người và tránh bẫy kém hiệu quả.

Phiên tọa đàm đầu tiên quy tụ dàn lãnh đạo cấp cao của IPA Living, VinaCapital, Suy Sing, DKSH và Marou.

Tại tọa đàm đầu tiên “Tái lập Động lực - hành trình lãnh đạo giữ lửa đổi mới”, lãnh đạo IPA Living, VinaCapital, Suy Sing, DKSH và Marou nhấn mạnh giữa biến động của kỷ nguyên AI, con người và thế mạnh nội tại là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì niềm tin và tăng trưởng bền vững.

Bà Phạm Minh Hương - Founder IPA Living - đề cao niềm tin, trao quyền và giá trị con người nuôi dưỡng sức bền đổi mới. Bà Christina “Tina” Tan - Chủ tịch Suy Sing Commercial Corporation nhấn mạnh chuyển trọng tâm từ áp lực doanh số sang hỗ trợ đối tác mở rộng chuỗi cửa hàng và phát triển đội ngũ kế thừa. Ông Kim Lê Huu - Tổng giám đốc DKSH Việt Nam - đề cập việc kết hợp chuyển đổi năng lực lãnh đạo và cải tiến liên tục từ đội ngũ vận hành.

Ông Vincent Mourou, Co-founder và Tổng giám đốc Marou - chia sẻ triết lý “tiêu thụ ít hơn nhưng nhận được nhiều hơn”, tập trung vào thế mạnh cốt lõi để tối ưu giá trị. Ông Brook Taylor - Tổng giám đốc Mảng Quản lý Quỹ, VinaCapital - xác định ba yếu tố giúp mở rộng quy mô hiệu quả gồm năng lực lãnh đạo, tinh thần đổi mới và đầu tư vào con người.

Lãnh đạo Satraco, HSBC, Green SM Toàn cầu và Dragon Capital chia sẻ bài học thực chiến về gia tăng hiệu suất.

Tọa đàm “Thoát bẫy D-efficiency: Cẩm nang C-suite với case study thực chiến” chia sẻ góc nhìn thực tế của lãnh đạo cấp cao về tối ưu hiệu quả doanh nghiệp từ ba khía cạnh vận hành, công nghệ và tài chính.

Về hành trình sau các thương vụ M&A, ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bia Sài Gòn (Satraco) - ví đó như một đại công trường, ưu tiên hàng đầu là tái đào tạo và nâng cao năng lực. Với kinh nghiệm mở rộng sang 9 thị trường quốc tế, bà Trần Thanh Thủy - Phó tổng giám đốc Green SM Toàn cầu - nhấn mạnh việc địa phương hóa mô hình kinh doanh và chuẩn hóa hạ tầng công nghệ trước khi mở rộng quy mô.

Ở lĩnh vực tài chính, bà Trần Thị Nguyệt Oanh - Giám đốc cấp cao, Quản lý nguồn nhân lực (HSBC Việt Nam) - đề cao chuẩn hóa vận hành toàn cầu, kết hợp AI với các chỉ số đo lường hiệu quả công việc. Từ góc nhìn nhà đầu tư, bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Quản lý tài sản, khối trong nước (Dragon Capital) - tiếp cận bài toán tối ưu tài chính từ giá trị thực nhận của người lao động, tiêu biểu là chính sách đồng đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện.

“The Verse-Maker” - nhà lãnh đạo kiến tạo tương lai

Khép lại sự kiện, ông Fredrik Härén - diễn giả toàn cầu về sáng tạo và đổi mới doanh nghiệp - giới thiệu công thức Idea = p(k+i), trong đó k (knowledge) là kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, i (information) là thông tin mới, p (person) là lăng kính cá nhân quyết định cách kết nối chúng. Theo ông, trí tò mò, tư duy phản biện và sự can đảm bước ra khỏi vùng an toàn là chìa khóa khơi mở sáng tạo.

Thông điệp này khép lại chương trình với tinh thần “The Verse-Maker” - nhà lãnh đạo chủ động kiến tạo chương tiếp theo cho doanh nghiệp, xây dựng môi trường khuyến khích sáng tạo và chuyển hóa ý tưởng thành hành động thực tiễn.

Diễn giả Fredrik Härén tại sự kiện.

The Makeover do Talentnet tổ chức là diễn đàn thường niên uy tín của các nhà lãnh đạo và chuyên gia quản trị, nơi chia sẻ góc nhìn chiến lược, xu hướng thị trường và kinh nghiệm thực tiễn, giúp doanh nghiệp đổi mới tư duy, chủ động thích ứng và bứt phá trong bối cảnh nhiều biến động.