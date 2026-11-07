Thể lệ phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026: Những nội dung cần biết

Đối tượng tham gia và 5 nhóm chủ đề sáng kiến

Theo Thể lệ, Bộ Công Thương là cơ quan tổ chức phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026. Tạp chí Công Thương là đơn vị thường trực, phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Vụ Tổ chức cán bộ.

Đối tượng tham gia gồm cá nhân và tập thể. Trong đó, cá nhân là tác giả hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên, gồm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Đối tượng tập thể là các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Việc tham gia phong trào được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026

Phong trào hướng tới khuyến khích tinh thần sáng tạo, chủ động phát hiện vấn đề và cải tiến thường xuyên trong công việc; thúc đẩy áp dụng các phương pháp, công cụ phù hợp, đặc biệt là giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, ghi nhận và lan tỏa những cách làm thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương.

Theo Điều 3 của Thể lệ, sáng kiến tham gia tập trung vào 5 nhóm chủ đề trọng tâm.

Thứ nhất, sáng kiến cải tiến điều kiện làm việc, tổ chức lao động và quy trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng công việc.

Thứ hai, sáng kiến trong quản trị, quản lý và điều hành doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, góp phần tối ưu hóa quy trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ ba, sáng kiến trong đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các công nghệ phù hợp nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ tư, sáng kiến về tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sản xuất và thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ năm, các sáng kiến, giải pháp có khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng trong thực tiễn; kết nối sáng kiến với nhu cầu của đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026

Đáng chú ý, sáng kiến tham gia không nhất thiết phải là sản phẩm công nghệ hoặc giải pháp hoàn toàn mới. Theo Thể lệ, một phương pháp tổ chức công việc tốt hơn, một quy trình đơn giản hơn, một cách phối hợp hiệu quả hơn hoặc một công cụ quản lý giúp giảm sai lỗi đều có thể là sáng kiến có giá trị.

Các sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/11/2026 đều có thể tham gia phong trào. Thể lệ đồng thời khuyến khích các tập thể, doanh nghiệp, đơn vị tích cực hưởng ứng, có nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh; có cơ chế hỗ trợ tác giả và đóng góp vào việc chia sẻ, kết nối, nhân rộng sáng kiến.

Tiêu chí xét chọn, hồ sơ và cơ cấu vinh danh

Theo Điều 7 và Điều 8 của Thể lệ, việc xem xét, lựa chọn sáng kiến phải bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, phù hợp với mục tiêu và nội dung phong trào. Hội đồng xét chọn đánh giá hồ sơ dựa trên 6 tiêu chí: tính mới và sáng tạo; tính thực tiễn; hiệu quả; cách thức tổ chức và quản lý triển khai; khả năng áp dụng; khả năng nhân rộng.

Sáng kiến cần bảo đảm tính mới, tính sáng tạo, tính thực tiễn; có khả năng áp dụng, tạo hiệu quả về năng suất, chất lượng, chi phí, quản trị hoặc các mặt hoạt động khác và có khả năng nhân rộng. Việc xét chọn sáng kiến trong khuôn khổ phong trào không thay thế thẩm quyền công nhận sáng kiến hoặc khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền.

Về hồ sơ tham gia, Điều 5 quy định thành phần hồ sơ gồm Phiếu thông tin sáng kiến theo mẫu của Ban Tổ chức. Nội dung phiếu cần nêu rõ tên sáng kiến, tác giả hoặc nhóm tác giả, đơn vị, nội dung sáng kiến, vấn đề thực tiễn đặt ra, nội dung cải tiến, kết quả hoặc hiệu quả dự kiến, khả năng áp dụng và nhân rộng. Người tham gia có thể cung cấp thêm tài liệu, hình ảnh, số liệu hoặc xác nhận của đơn vị để làm rõ hiệu quả sáng kiến. Ban Tổ chức có thể yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu liên quan phục vụ việc xem xét, đánh giá và truyền thông.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến qua website của chương trình. Sản phẩm gửi tới chương trình thể hiện dưới dạng bài viết mô tả và ảnh/video về sản phẩm hoặc ứng dụng. Đối với những bài được xét chọn, Ban Tổ chức kiểm tra hồ sơ gốc và sản phẩm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Quy trình xét chọn được thực hiện qua 4 bước: Tạp chí Công Thương tiếp nhận, rà soát và tổng hợp sáng kiến; Tổ Thư ký phân loại, tổng hợp thông tin, lập danh sách sáng kiến đủ điều kiện; Hội đồng xét chọn nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn sáng kiến tiêu biểu; Ban Tổ chức tổng hợp kết quả, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét việc vinh danh, khen thưởng.

Theo Điều 10, các sáng kiến được Hội đồng xét chọn lựa chọn sẽ được giới thiệu, tuyên truyền và lan tỏa trên các sản phẩm truyền thông của Tạp chí Công Thương và các hình thức phù hợp. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được lựa chọn sẽ được vinh danh tại Lễ tổng kết phong trào.

Cơ cấu vinh danh gồm 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, trong đó có 15 cá nhân thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 15 cá nhân thuộc lĩnh vực chuyển đổi số; cùng 15 tập thể xuất sắc. Các tập thể, cá nhân được lựa chọn vinh danh được trao Biểu trưng của Chương trình và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo quy định.

Thể lệ cũng quy định trách nhiệm của người tham gia trong việc bảo đảm tính chính xác, trung thực của thông tin; cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu; không sử dụng thông tin, nội dung, kết quả của tổ chức, cá nhân khác để giới thiệu dưới tên sáng kiến của mình. Người tham gia chịu trách nhiệm về nguồn gốc sáng kiến, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền, lợi ích hợp pháp khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026

Theo lộ trình triển khai được công bố, phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 có các mốc thời gian cụ thể.

Giai đoạn triển khai sáng kiến hợp lệ được tính từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/11/2026. Ngày 27/10/2026, phong trào được phát động, công bố mục tiêu, nội dung, Thể lệ và mở cổng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên toàn ngành Công Thương.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ cá nhân theo Mẫu 01 và hồ sơ tập thể theo Mẫu 02 đến hết ngày 30/11/2026. Trong thời gian này, chương trình đồng thời giới thiệu các sáng kiến điển hình nhằm tuyên truyền, lan tỏa những cách làm hiệu quả.

Dự kiến trong tháng 12/2026 tại Hà Nội, Hội đồng xét chọn đánh giá các sáng kiến theo 6 tiêu chí quy định tại Điều 8 của Thể lệ; đồng thời tổ chức Lễ tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến điển hình tiên tiến.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể nghiên cứu toàn văn Thể lệ và thực hiện đăng ký tham gia theo các biểu mẫu được công bố trên Cổng thi đua và sáng kiến ngành Công Thương.

Xem chi tiết thể lệ tại đây.

THÔNG TIN NHANH VỀ PHONG TRÀO “SÁNG KIẾN MỖI NGÀY” NĂM 2026 * Đối tượng tham gia: Cá nhân, nhóm tác giả và tập thể thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. * Nội dung: 5 nhóm chủ đề sáng kiến về cải tiến công việc, quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng và khả năng ứng dụng, nhân rộng sáng kiến. * Tiêu chí xét chọn: 6 tiêu chí, gồm tính mới và sáng tạo; tính thực tiễn; hiệu quả; cách thức tổ chức và quản lý triển khai; khả năng áp dụng; khả năng nhân rộng. * Cơ cấu vinh danh: 30 cá nhân và 15 tập thể tiêu biểu. * Thời gian triển khai sáng kiến: Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/11/2026. * Hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/11/2026. * Dự kiến tổng kết, vinh danh: Tháng 12/2026 tại Hà Nội.