Thể lệ Cuộc thi trực tuyến 'Chọn nghề, chọn tương lai' năm 2026

Cuộc thi trực tuyến 'Chọn nghề, chọn tương lai' năm 2026 nhằm tạo sân chơi truyền thông thiết thực về giáo dục nghề nghiệp, nâng cao nhận thức xã hội, khẳng định vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm, sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cuộc thi khuyến khích người học, nhà giáo và cán bộ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chia sẻ câu chuyện lựa chọn nghề, trải nghiệm học tập, giảng dạy, công tác; làm rõ năng lực cần có, cơ hội việc làm và triển vọng phát triển của nghề trong tương lai.

Tuyển chọn các tác phẩm video chất lượng cao, chân thực, sáng tạo, truyền cảm hứng; hình thành nguồn học liệu và sản phẩm truyền thông phục vụ hướng nghiệp, tuyển sinh, kết nối cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Cuộc thi được tổ chức công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm đúng đối tượng, an toàn thông tin, quyền tác giả, quyền liên quan, quyền riêng tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối tượng, hình thức và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi: học sinh, học viên, sinh viên; giáo viên, giảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động đang học tập hoặc công tác tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Hình thức dự thi: cá nhân hoặc nhóm từ 2 đến 5 thành viên. Đối với bài dự thi nhóm phải xác định 1 trưởng nhóm và tối đa 2 người đại diện tham gia vòng chung kết trực tiếp.

Mỗi cá nhân hoặc nhóm nộp 1 video và đăng ký 1 hạng mục dự thi quy định tại Điều 4. Ban Tổ chức có quyền đề nghị điều chỉnh hạng mục khi nội dung video không phù hợp với hạng mục đã đăng ký; việc điều chỉnh phải được thông báo cho thí sinh trước khi công bố Top 30.

Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký; nhân sự trực tiếp vận hành hệ thống không được tham gia dự thi.

Chủ đề và các hạng mục dự thi

Chủ đề chung: “Lý do tôi chọn nghề - Tiềm năng nghề nghiệp trong tương lai”.

Video cần thể hiện lý do lựa chọn nghề; quá trình học tập, rèn luyện hoặc gắn bó với nghề; kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết; cơ hội việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp và khả năng đóng góp cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, đất nước.

Khuyến khích các tác phẩm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ưu tiên câu chuyện về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người khuyết tật và người dân tại địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo..

Cuộc thi gồm 3 nhóm ngành:

Hạng mục 1: Công nghệ số và sáng tạo số: Các nghề tạo lập, vận hành, bảo vệ và ứng dụng hạ tầng, dữ liệu, sản phẩm số.

Hạng mục 2: Kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh - thông minh: Các nghề gắn với tự động hóa, sản xuất hiện đại, chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

Hạng mục 3: Dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người: Các nghề dịch vụ có nhu cầu nhân lực cao, ứng dụng công nghệ và tạo giá trị trực tiếp cho con người, cộng đồng.

Thí sinh tạo tài khoản và nộp video tại chuyên trang Cuộc thi trên Báo điện tử Giáo dục và Thời đại. Đường dẫn chính thức, hướng dẫn kỹ thuật và biểu mẫu được Ban Tổ chức công bố trên https://giaoducthoidai.vn.

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng mỗi ngành gồm có:

1 Giải Nhất: Giấy chứng nhận giải thưởng và 30.000.000 đồng/giải;

1 Giải Nhì: Giấy chứng nhận giải thưởng và 20.000.000 đồng/giải;

1 Giải Ba: Giấy chứng nhận giải thưởng và 10.000.000 đồng/giải.

Và một số Giải phụ do Ban tổ chức quyết định, tùy vào tình hình thực tế của năm tổ chức, mỗi giải phụ được nhận Giấy chứng nhận và 5.000.000đ/giải.

Tiền thưởng đã bao gồm nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm triển khai Cuộc thi, ban hành hướng dẫn, tổ chức các vòng thi, trao giải, bảo đảm lưu trữ hồ sơ, an toàn hệ thống và sử dụng kinh phí đúng quy định; các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp phổ biến Thể lệ và hỗ trợ thí sinh.

Ban Tổ chức được điều chỉnh Thể lệ trong trường hợp cần thiết, công khai trước khi áp dụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh; Thể lệ có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chi tiết thể lệ cuộc thi