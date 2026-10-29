Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 đã chính thức được phát động ngày 23/10/2026

I. Tên gọi, mục đích, phạm vi, đối tượng, thời gian diễn ra Cuộc thi

1.1. Tên gọi

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Cuộc thi được Bộ Công Thương giao Cục Năng lượng - Dầu khí và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức thực hiện. Cuộc thi thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (Chương trình VNEEP3)

1.2. Mục đích

- Nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, trách nhiệm xã hội trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, đưa ra các ý tưởng, giải pháp thiết thực để tiết kiệm điện và năng lượng;

- Tuyên truyền, phổ biến các các định hướng, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Đảng và Chính phủ; các chương trình, hoạt động, thành tựu của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các hoạt động, thành tựu của Chương trình VNEEP3;

- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác tiết kiệm, chống lãng phí và ý thức trong thực hiện pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó tạo chuyển biến mới về hành động của mỗi cá nhân; xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội.

- Phổ biến các giải pháp, mô hình hay, sáng kiến trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tạo động lực cho cá nhân, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, sử dụng năng lượng hiệu quả;

- Thể hiện quyết tâm, hành động mạnh mẽ, cách làm sáng tạo của Bộ Công Thương trong việc biến hành động tiết kiệm điện từ nhận thức thành thói quen trong đời sống hằng ngày, từ đó góp phần hình thành văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội.

1.3. Phạm vi

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc và tập trung hướng tới nhóm đối tượng thanh niên đến từ các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước.

1.4. Đối tượng tham gia

Mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.

II. Nội dung, hình thức, cơ cấu giải thưởng, thời gian tổ chức Cuộc thi

2.1. Nội dung thi

Kiến thức, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, trọng tâm tìm hiểu về các nội dung liên quan:

- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

- Luật số 50/2010/QH12 của Quốc hội: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số ngày 28/6/2010.

- Luật số 77/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 18/6/2025;

- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

- Kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2.2. Hình thức thi

Cuộc thi gồm các nội dung chính, cụ thể:

- Vòng Sơ khảo: Được tổ chức trên phần mềm thi trực tuyến cho các cá nhân và tập thể tham gia dự thi thông qua các thiết bị điện tử. Vòng Sơ khảo dự kiến diễn ra trong vòng 03 tuần. Kết quả mỗi tuần thi của Vòng Sơ khảo được Ban tổ chức công bố trên các phương tiện truyền thông của Cuộc thi.

- Vòng thi Video truyền thông: Các đội thi đã đăng ký với Ban Tổ chức và đáp ứng điều kiện tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến thực hiện 01 video tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ban Tổ chức tổ chức chấm điểm và lựa chọn 10 đội thi có kết quả cao nhất tham gia Vòng Tập huấn.

- Vòng Tập huấn: Ban Tổ chức và các chuyên gia tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và các phần thi cho 10 đội được lựa chọn; đồng thời đánh giá, lựa chọn 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.

- Vòng Chung kết: Được tổ chức theo hình thức trực tiếp, với sự tham gia của 05 đội thi được lựa chọn từ Vòng Tập huấn. Các đội tranh tài thông qua các phần thi kiến thức, tài năng và tranh biện - đối kháng.

III. Cách thức tham gia Cuộc thi, cách tính điểm

3.1. Vòng Sơ khảo trực tuyến

a. Đăng ký tham gia

Mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tập thể thành lập 01 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thể lệ này. Các thành viên đội thi cần tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến.

Khuyến khích các đơn vị huy động đông đảo sinh viên, học viên và các cá nhân thuộc đơn vị cùng tham gia.

b. Cách thức thi

Vòng Sơ khảo trực tuyến được tổ chức trong 03 tuần, mỗi tuần gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức, pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời, trong đó chỉ có 01 đáp án đúng.

Thí sinh không bị giới hạn số lượt thi. Kết quả của mỗi tuần được công nhận là kết quả của lượt thi cuối cùng trong tuần đó.

c. Cách tính điểm và xét giải thưởng

Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Tổng điểm tối đa của mỗi tuần là 200 điểm.

Giải cá nhân: Mỗi tuần, Ban Tổ chức lựa chọn 03 thí sinh có điểm thi cao nhất để trao giải. Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm, ưu tiên thí sinh có số lượt thi ít hơn; nếu tiếp tục bằng nhau, ưu tiên thí sinh tham gia dự thi sớm hơn trong tuần đó. Thí sinh đạt giải phải đáp ứng yêu cầu chia sẻ chứng nhận tham gia Cuộc thi.

Giải tập thể: Xét theo tổng điểm thi hợp lệ của tất cả thí sinh thuộc đơn vị trong cả 03 tuần. Trường hợp có nhiều tập thể bằng điểm, ưu tiên tập thể có tổng số thí sinh tham gia dự thi hợp lệ nhiều hơn. Trường hợp vẫn bằng nhau, Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm công khai để xác định tập thể đạt giải.

Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả thi đối với thí sinh và tập thể không trung thực, có hành vi can thiệp phần mềm thi trực tuyến để tác động đến kết quả thi.

Kết quả Vòng Sơ khảo trực tuyến được sử dụng để xét giải thưởng riêng, không cộng vào điểm xét chọn các đội tham gia Vòng Tập huấn.

3.2. Vòng thi Video truyền thông

a. Đối tượng và điều kiện tham gia

Mỗi đơn vị, tập thể thành lập 01 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo mẫu quy định. Thành viên đội thi phải có ít nhất 01 lượt thi hợp lệ tại Vòng Sơ khảo trực tuyến mới đủ điều kiện tham gia Vòng thi Video truyền thông.

Mỗi đội thi chỉ được đăng ký tham gia 01 video dự thi, có thời lượng tối đa 05 phút.

b. Nội dung và hình thức thi

Các đội thi xây dựng video nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Khuyến khích các video có ý tưởng sáng tạo, nội dung gần gũi với sinh viên, thông điệp rõ ràng, hấp dẫn và có khả năng lan tỏa trong cộng đồng.

Các đội thi được chủ động lựa chọn hình thức thể hiện như tiểu phẩm, phóng sự, bản tin, video tình huống, hoạt hình hoặc các hình thức truyền thông sáng tạo khác.

Video dự thi được gửi về Ban Tổ chức theo thời hạn và hình thức quy định.

c. Cách tính điểm và xét chọn

Ban Tổ chức chấm điểm các video dựa trên chất lượng nội dung, tính chính xác của kiến thức pháp luật, tính sáng tạo, khả năng truyền tải thông điệp, tính thực tiễn và hiệu quả lan tỏa trong cộng đồng.

Ban Tổ chức căn cứ kết quả chấm điểm Vòng thi Video truyền thông, xếp hạng từ cao xuống thấp để lựa chọn 10 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Tập huấn.

Kết quả Vòng Sơ khảo trực tuyến không được tính vào điểm xét chọn của Vòng thi Video truyền thông.

3.3. Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và các phần thi

Vòng tập huấn được tổ chức trực tiếp và trực tuyến dành cho 10 đội thi đủ điều kiện nhằm lựa chọn đội vào Vòng chung kết.

Nội dung Vòng tập huấn gồm: Hướng dẫn, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng trình diễn các tình huống và kỹ năng tuyên truyền pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các buổi tập huấn cũng được thiết kế để giúp các đội thi hiểu rõ và thực hành các phần thi sẽ diễn ra trên thực tế tại Vòng thi Chung kết.

Dựa trên các phần trình diễn thực tế và đánh giá kiến thức, Ban Tổ chức và các chuyên gia sẽ đánh giá năng lực của từng đội thi nhằm lựa chọn 05 đội thi xuất sắc nhất tham dự Vòng thi Chung kết.

3.4.Vòng Chung kết

a. Đối tượng tham gia Vòng Chung kết

Dựa trên quá trình Tập huấn, Ban Tổ chức và các chuyên gia lựa chọn 05 đội thi chính thức tham gia vào Vòng Chung kết.

b. Cách thức thi Vòng Chung kết

Vòng Chung kết được tổ chức tập trung theo hình thức trực tiếp. Mỗi đội thi không bị giới hạn số người tham gia, nhưng sẽ giới hạn cụ thể số người xuất hiện trên sân khấu ở mỗi phần thi.

Các đội thi cùng tham gia trực tiếp thể hiện hiểu biết kiến thức về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước Ban Giám khảo và khán giả thông qua 03 phần thi tính điểm như sau:

Phần 1: Tài năng: Các đội thi giới thiệu về đội thi, thể hiện bản sắc, sự sáng tạo và truyền tải thông điệp gắn với chủ đề Cuộc thi.

Phần 2: Kiến thức pháp luật: Các đội thi tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức, chính sách, pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Phần 3: Tranh biện - Đối kháng: Các đội thi tham gia giải quyết các tình huống thực tiễn, thể hiện khả năng phân tích, vận dụng kiến thức pháp luật, tư duy phản biện và bảo vệ quan điểm.

c. Cách tính điểm và công nhận chiến thắng

Ban Giám khảo đánh giá kết quả của các đội thi dựa trên kiến thức pháp luật, tính sáng tạo, kỹ năng trình bày, khả năng giải quyết tình huống và tư duy phản biện. Đội thi có tổng điểm cao nhất là đội chiến thắng. Cách thức tổ chức, tiêu chí chấm điểm và các quy định cụ thể của từng phần thi sẽ được Ban Tổ chức thống nhất và thông báo đến các đội thi trước Vòng Chung kết.

IV. Cơ cấu giải thưởng

- Vòng Sơ khảo:

Giải cá nhân: Top 03 cá nhân dẫn đầu Bảng xếp hạng mỗi tuần: Giải đặc biệt trị giá 2.000.000 đồng/giải/tuần và 02 giải còn lại mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng/giải/tuần.

Giải tập thể: 5.000.000 đồng/giải (thống kê kết quả từ 03 tuần thi).

- Vòng Chung kết dành cho tập thể các đội thi:

Các đội thi đạt giải tại Vòng Chung kết được trao tặng Biểu trưng lưu niệm và tiền thưởng.

01 Giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

01 Giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);

01 Giải Ba trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);

02 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Ban Tổ chức sẽ thực hiện quảng bá, truyền thông Cuộc thi, người đạt giải và đội đạt giải của Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lưu ý : Dựa trên thực tế trong quá trình tổ chức, Ban Tổ chức có thể quyết định điều chỉnh hình thức trao thưởng và các cơ cấu giải thưởng nêu trên. Nội dung điều chỉnh sẽ được thông báo trên các kênh truyền thông của Cuộc thi.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Vòng Sơ khảo: Từ ngày 23/10 - 13/11/2026 theo hình thức trực tuyến.

- Vòng thi Video truyền thông: Từ ngày 26/10 - 08/11/2026, mỗi tập thể chỉ được đăng ký tham gia 01 video dự thi, có thời lượng tối đa 05 phút. Video dự thi gửi về Ban Tổ chức qua email: tcctevents@gmail.com.

- Vòng Tập huấn: Từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 26/11/2026;

- Vòng Chung kết, dự kiến:

Thời gian: Ngày 28/11/2026;

Địa điểm: TP. Hà Nội.

VI. Quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng chuyên gia, Ban Giám khảo, Tổ Trọng tài

6.1. Đối với Hội đồng chuyên gia

Hội đồng chuyên gia sẽ đưa ra câu hỏi cho các đội thi và nhận xét, đánh giá phần trình diễn của các đội thi.

6.2. Đối với Ban Giám khảo

Ban Giám khảo Cuộc thi là các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, có kinh nghiệm truyền thông và có tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám khảo có trách nhiệm:

- Nhận xét, chấm điểm các phần dự thi của các đội thi tham gia Vòng Chung kết Cuộc thi, đảm bảo kết quả công bằng và chính xác;

- Báo cáo kết quả đến Ban Tổ chức.

6.3. Đối với Tổ Trọng tài

Tổ Trọng tài bao gồm thành viên của Ban Tổ chức và đại diện mỗi đội tham gia chung kết có trách nhiệm:

- Thực hiện rà soát về mặt kỹ thuật các phần thi;

- Cảnh báo các đội vi phạm quy chế, thời gian thi;

- Tổng hợp kết quả chấm điểm của các vòng thi.

VII. Thông tin liên hệ

Kênh thông tin chính thức của Cuộc thi:

1. Tạp chí Công Thương: www.tapchicongthuong.vn

2. Landing Page: http://timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn

3. Fanpage: Chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: https://www.facebook.com/chuyendichxanhtuonglaixanh

Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi:

Ms. Lan Anh - Điện thoại: 0343 186 687

Email: tcctevents@gmail.com