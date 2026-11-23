Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức, trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030

1. Tên gọi, mục đích, phạm vi, đối tượng, thời gian diễn ra Cuộc thi

1.1. Tên gọi

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

1.2. Mục đích

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) thuộc Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030 do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương chủ trì, và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức thực hiện.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và nhóm thường xuyên giao dịch trên môi trường số. Thông qua Cuộc thi, chuyển tải các quy định pháp luật thành những thông điệp, chiến dịch và sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận, có khả năng lan tỏa, đồng thời phát huy sức sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ và tư duy truyền thông hiện đại của người trẻ.

1.3. Phạm vi

Cuộc thi được phát động rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai tập trung tới các Hội Bảo vệ người tiêu dùng, hiệp hội ngành hàng, tổ chức công đoàn; Câu lạc bộ trong các cơ sở giáo dục; Cơ sở kinh doanh;...

1.4. Đối tượng tham gia

Mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; khuyến khích sự tham gia của thanh niên, sinh viên và người tiêu dùng thường xuyên giao dịch trên môi trường số.

Cán bộ, người lao động của các cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức Cuộc thi; thành viên Ban Giám khảo, Tổ Trọng tài và nhân sự tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

2. Nội dung, hình thức, cơ cấu giải thưởng, thời gian tổ chức Cuộc thi

2.1. Nội dung thi

Cuộc thi tập trung tìm hiểu kiến thức, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và các bên liên quan; đồng thời khuyến khích vận dụng kiến thức pháp luật vào xử lý các tình huống thực tiễn, sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nội dung Cuộc thi tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm:

- Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

- Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Kết luận số 207-KL/TW ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/ 01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 05/4/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 207-KL/TW ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023;

- Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Quyết định số 2724/QĐ-BCT ngày 03/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030;

- Quyết định số 239/QĐ-BCT ngày 03/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030;

- Quyết định số 1769/QĐ-BCT ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai Chương trình Quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 – 2030.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, Cuộc thi tập trung vào:

- Xử lý các tình huống tuyên truyền giả định có liên quan tới Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp, gồm các hoạt động chính như sau:

- Lễ phát động Cuộc thi: Được tổ chức trực tiếp nhằm công bố mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ, cơ cấu giải thưởng, tiến trình và hướng dẫn cách thức tham gia Cuộc thi.

- Vòng Sơ khảo trực tuyến: Được tổ chức trong 02 tuần, gồm 02 hoạt động thi độc lập và diễn ra đồng thời:

+ Hoạt động 1 - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức huy động sinh viên, học viên, cán bộ, người lao động và các cá nhân thuộc đơn vị tham gia.

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn 03 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng cá nhân. Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi hợp lệ của các thí sinh thuộc từng đơn vị để xếp hạng và trao 01 giải thưởng tập thể cho đơn vị có kết quả cao nhất.

+ Hoạt động 2 - “Sản phẩm truyền thông sáng tạo”: Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức thành lập 01 đội thi đại diện, gửi tối thiểu 01 sản phẩm truyền thông đa phương tiện về chủ đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sản phẩm dự thi có thể là video, âm thanh, hình ảnh, poster, infographic, podcast hoặc các hình thức truyền thông sáng tạo khác. Ban Tổ chức căn cứ chất lượng sản phẩm dự thi để đánh giá và lựa chọn từ 10 - 15 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Tập huấn.

- Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đội được lựa chọn từ Hoạt động 2 - “Sản phẩm truyền thông sáng tạo” thuộc Vòng Sơ khảo trực tuyến tham gia tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn và cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing.

Mỗi đội thi lựa chọn một chủ đề hoặc vấn đề thực tiễn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xây dựng kế hoạch truyền thông. Kết thúc Vòng Tập huấn, các đội nộp kế hoạch truyền thông theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.

- Vòng Chung kết: Được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn.

Các đội tranh tài thông qua 03 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã triển khai. Ban Giám khảo chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn các đội đạt giải theo quy định của Cuộc thi.

2.3. Cơ cấu giải thưởng

Vòng Sơ khảo trực tuyến

Giải cá nhân: Mỗi tuần, Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Tổng cộng 06 giải cá nhân trong 02 tuần thi.

Giải tập thể: Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức trao 01 giải thưởng tập thể trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) cho đơn vị có tổng điểm thi hợp lệ cao nhất.

Vòng Chung kết:

01 Giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

01 Giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);

01 Giải Ba trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);

02 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Ban Tổ chức thực hiện quảng bá, truyền thông về Cuộc thi, các cá nhân và đội thi đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lưu ý: Căn cứ tình hình thực tế trong quá trình tổ chức, Ban Tổ chức có thể quyết định điều chỉnh hình thức trao thưởng và cơ cấu giải thưởng. Các nội dung điều chỉnh sẽ được thông báo trên các kênh thông tin chính thức của Cuộc thi.

2.4. Thời gian, địa điểm tổ chức

Vòng Sơ khảo trực tuyến: Gồm 02 hoạt động “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” và “Sản phẩm truyền thông sáng tạo”, được tổ chức đồng thời trong 02 tuần, dự kiến từ ngày 06/11/2026 đến hết ngày 19/11/2026, cụ thể:

Tuần 1: Từ ngày 06/11 đến hết ngày 12/11/2026.

Tuần 2: Từ ngày 13/11 đến hết ngày 19/11/2026.

Vòng Tập huấn: (Dự kiến) Từ ngày 23/11/2026 đến ngày 05/12/2026, tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Vòng Chung kết: (Dự kiến) Tổ chức vào thứ Bảy, ngày 12/12/2026 tại TP.Hà Nội.

3. Cách thức tham gia Cuộc thi, cách tính điểm

3.1. Vòng Sơ khảo trực tuyến

Vòng Sơ khảo trực tuyến được tổ chức trong 02 tuần, gồm 02 hoạt động độc lập, diễn ra đồng thời:

Hoạt động 1 - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho cá nhân, đồng thời xét giải thưởng tập thể dựa trên kết quả tham gia của các cá nhân thuộc từng đơn vị.

Hoạt động 2 - “Sản phẩm truyền thông sáng tạo”: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành lập đội thi và gửi sản phẩm truyền thông đa phương tiện để Ban Tổ chức đánh giá, lựa chọn các đội tham gia Vòng Tập huấn.

Kết quả của 02 hoạt động được đánh giá độc lập. Việc lựa chọn đội tham gia Vòng Tập huấn chỉ căn cứ kết quả Hoạt động 2, không phụ thuộc vào kết quả Hoạt động 1.

3.1.1. Hoạt động 1 - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

a. Cách thức tham gia thi

Vòng thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thí sinh đăng ký tham gia và khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Ban Tổ chức, bao gồm họ và tên, số điện thoại, cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cơ sở giáo dục đang học tập, công tác.

Thí sinh cần phải đăng ký thông tin chính xác để phục vụ việc thống kê, tổng hợp kết quả và xếp hạng tập thể.

Hoạt động thi trắc nghiệm trực tuyến được tổ chức trong 02 tuần, mỗi tuần gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức, chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ: https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn/page/tham-gia.htm

Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời, trong đó chỉ có 01 đáp án đúng.

Thí sinh được tham gia cả 02 tuần thi và không bị giới hạn số lượt thi trong mỗi tuần. Kết quả của từng tuần được công nhận là kết quả của lượt thi cuối cùng trong tuần đó.

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức tổng hợp, công bố kết quả và danh sách thí sinh đạt giải trên các kênh thông tin chính thức của Cuộc thi.

Lưu ý: Thông tin đăng ký của thí sinh (họ và tên, đơn vị/tổ chức, số điện thoại, email) là căn cứ để Ban Tổ chức xét và trao giải. Ban Tổ chức không công nhận kết quả đối với thí sinh có thông tin đăng ký sai lệch với thực tế, nhờ người khác thi hộ hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch đến kết quả Cuộc thi.

b. Cách tính điểm và xét kết quả

Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm. Tổng điểm tối đa của mỗi thí sinh là 200 điểm.

Đối với cá nhân: Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ kết quả thi hợp lệ để xếp hạng thí sinh theo tổng điểm từ cao xuống thấp và lựa chọn 03 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng.

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm, ưu tiên thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất; nếu tiếp tục bằng nhau, ưu tiên thí sinh có thời điểm tham gia dự thi sớm hơn trong tuần; nếu tiếp tục bằng nhau sẽ ưu tiên số lượt thi ít hơn trong tuần đó.

Đối với tập thể: Kết quả của mỗi tập thể được xác định bằng tổng điểm thi hợp lệ của tất cả thí sinh đăng ký tham gia dự thi thuộc đơn vị đó trong cả 02 tuần. Điểm của thí sinh trong từng tuần được xác định theo kết quả lượt thi cuối cùng của tuần tương ứng.

Kết thúc Hoạt động 1, Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm của các tập thể trong cả 02 tuần để xếp hạng từ cao xuống thấp và xét giải thưởng tập thể.

Trường hợp có nhiều tập thể có tổng điểm bằng nhau, ưu tiên đơn vị có tổng số lượt dự thi hợp lệ nhiều hơn trong cả 02 tuần, bao gồm cả các lượt thi lặp lại của cùng một thí sinh. Nếu tiếp tục bằng nhau, Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm công khai để xác định tập thể được lựa chọn.

Số lượt dự thi hợp lệ chỉ được sử dụng làm tiêu chí ưu tiên khi các tập thể có tổng điểm bằng nhau, không được cộng dồn điểm của các lượt thi để tính tổng điểm tập thể.

Kết quả Hoạt động 1 chỉ được sử dụng để xét giải thưởng cá nhân và tập thể, không làm căn cứ lựa chọn các đội thi tham gia Vòng Tập huấn.

c. Giải thưởng

Giải cá nhân: Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 03 thí sinh có kết quả cao nhất, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Tổng cộng 06 giải cá nhân trong 02 tuần thi.

Giải tập thể: Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức trao 01 giải thưởng tập thể trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) cho đơn vị có tổng điểm thi hợp lệ cao nhất. Việc xét giải được thực hiện theo nguyên tắc xếp hạng tập thể quy định tại Thể lệ này.

Ban Tổ chức không công nhận hoặc hủy kết quả thi đối với các trường hợp vi phạm Thể lệ Cuộc thi, đặc biệt là các hành vi gian lận, làm sai lệch kết quả thi.

Ban Tổ chức có quyền kiểm tra, xác minh thông tin thí sinh và đơn vị tham gia trước khi công nhận kết quả và trao giải thưởng.

3.1.2. Hoạt động 2 - “Sản phẩm truyền thông sáng tạo”

a. Đối tượng và điều kiện tham gia

Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên phạm vi toàn quốc được đăng ký tham gia Hoạt động 2. Mỗi đơn vị thành lập 01 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo Phụ lục 01 của Thể lệ này.

Các đội thi và thành viên đội thi không bắt buộc tham gia Hoạt động 1 - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Việc tham gia hoặc kết quả thi tại Hoạt động 1 không ảnh hưởng đến quyền tham gia và kết quả đánh giá tại Hoạt động 2.

b. Nội dung, hình thức và yêu cầu sản phẩm dự thi

Mỗi đội thi gửi tối thiểu 01 sản phẩm truyền thông đa phương tiện nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sản phẩm dự thi có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức như: video, âm thanh, hình ảnh, poster, infographic, podcast hoặc các hình thức truyền thông sáng tạo khác.

Các đội được chủ động lựa chọn chủ đề, nội dung, thông điệp, đối tượng hướng tới và hình thức thể hiện, bảo đảm:

Nội dung phù hợp với chủ đề Cuộc thi và chính xác về kiến thức, chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông điệp tuyên truyền rõ ràng, dễ hiểu, gần gũi với công chúng và có khả năng ứng dụng, lan tỏa trong thực tiễn.

Hình thức thể hiện sáng tạo, phù hợp với đối tượng tuyên truyền và đặc điểm của loại hình truyền thông được lựa chọn.

Sản phẩm không vi phạm quy định pháp luật, quyền tác giả, quyền liên quan và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Mỗi đội được gửi một hoặc nhiều sản phẩm dự thi. Danh mục, định dạng, yêu cầu kỹ thuật, thời hạn và phương thức gửi sản phẩm được Ban Tổ chức quy định cụ thể và thông báo trên các kênh thông tin chính thức của Cuộc thi.

Hoạt động 2 được tổ chức đồng thời với Hoạt động 1 trong thời gian diễn ra Vòng Sơ khảo trực tuyến.

c. Đánh giá và lựa chọn đội thi tham gia Vòng Tập huấn

Ban Tổ chức phối hợp với các chuyên gia đánh giá sản phẩm truyền thông của các đội thi để lựa chọn từ 10 - 15 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Tập huấn.

3.2. Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”

a. Đối tượng và điều kiện tham gia

Vòng Tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dành cho 10 - 15 đội thi xuất sắc nhất được Ban Tổ chức lựa chọn căn cứ kết quả đánh giá sản phẩm dự thi tại Hoạt động 2 - “Sản phẩm truyền thông sáng tạo” thuộc Vòng Sơ khảo trực tuyến.

Các đội tham gia Vòng Tập huấn theo danh sách được Ban Tổ chức công bố và thông tin đăng ký tại Phụ lục 01 của Thể lệ này.

Việc lựa chọn đội thi tham gia Vòng Tập huấn không căn cứ kết quả Hoạt động 1 - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Các thành viên đội thi không bắt buộc phải tham gia Hoạt động 1.

b. Nội dung và hình thức tập huấn

Ban Tổ chức phối hợp với các chuyên gia pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, truyền thông chính sách, báo chí và marketing tổ chức tập huấn, hướng dẫn và cố vấn các đội thi về kiến thức pháp luật, kỹ năng xây dựng kế hoạch, sản xuất sản phẩm và triển khai chiến dịch truyền thông.

Các đội thi được hướng dẫn kỹ năng trình diễn, xây dựng thông điệp tuyên truyền, phát huy tính sáng tạo trong lựa chọn hình thức thể hiện và truyền tải kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các buổi tập huấn được thiết kế nhằm giúp các đội thi hiểu rõ nội dung, cách thức tổ chức Vòng Chung kết.

Mỗi đội thi lựa chọn 01 chủ đề hoặc vấn đề thực tiễn liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xây dựng Kế hoạch truyền thông. Trên cơ sở kiến thức được tập huấn và sự hướng dẫn của chuyên gia, các đội xây dựng kế hoạch, xác định công chúng mục tiêu, mục tiêu và thông điệp chủ đạo, ý tưởng sáng tạo, sản phẩm và kênh truyền thông dự kiến, phương thức triển khai và phương pháp đánh giá hiệu quả.

Trong quá trình tập huấn, các đội chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch truyền thông. Các chuyên gia hướng dẫn, góp ý về nội dung pháp luật, ý tưởng sáng tạo và tính khả thi của kế hoạch.

Kết thúc Vòng Tập huấn, mỗi đội nộp 01 Kế hoạch truyền thông hoàn chỉnh để Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, xét chọn đội thi tham gia Vòng Chung kết. Danh mục, số lượng, định dạng, yêu cầu kỹ thuật và phương thức nộp hồ sơ, sản phẩm được Ban Tổ chức quy định cụ thể và thông báo đến các đội thi.

c. Đánh giá và lựa chọn đội thi tham gia Vòng Chung kết

Ban Tổ chức và các chuyên gia tổ chức đánh giá Kế hoạch truyền thông của từng đội thi dựa trên tính chính xác của nội dung pháp luật; tính sáng tạo, phù hợp và khả thi của kế hoạch; và khả năng ứng dụng, lan tỏa trong cộng đồng.

Tiêu chí, phương pháp đánh giá, yêu cầu đối với hồ sơ và sản phẩm dự thi được Ban Tổ chức thống nhất, thông báo đến các đội thi trước khi triển khai Vòng Tập huấn. Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Tổ chức lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.

Kết quả Vòng Tập huấn chỉ được sử dụng để xét chọn các đội thi tham gia Vòng Chung kết, không cộng vào điểm thi tại Vòng Chung kết.

3.3. Vòng Chung kết

a. Đối tượng tham gia Vòng Chung kết

Vòng Chung kết có sự tham gia của 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất được Ban Tổ chức lựa chọn thông qua kết quả đánh giá tại Vòng Tập huấn.

b. Cách thức thi Vòng Chung kết

Vòng Chung kết được tổ chức tập trung theo hình thức trực tiếp. Các đội thi thể hiện kiến thức, kỹ năng và khả năng sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước Ban Giám khảo và khán giả thông qua 03 phần thi:

Phần 1: Tài năng - “Bật chất riêng, dấu ấn đội thi”

Các đội thi giới thiệu về đội thi, thể hiện bản sắc, sự sáng tạo và truyền tải thông điệp (slogan) về “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” của đội thi mang tới Cuộc thi.

Khuyến khích kết hợp các hình thức nghệ thuật để thể hiện bản sắc, đặc trưng của đơn vị, tổ chức, đồng thời truyền tải thông điệp hấp dẫn, thú vị, gắn với đặc thù của đơn vị.

Phần 2: Kiến thức pháp luật - “Hiểu luật, bảo vệ đúng”

Các đội thi tham gia trả lời các câu hỏi và xử lý tình huống về kiến thức, chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban Tổ chức xây dựng các câu hỏi, tình huống pháp luật thông qua hình ảnh, video, đoạn hội thoại, câu chuyện thực tiễn hoặc các hình thức phù hợp khác. Các đội thi thể hiện khả năng nhận diện vấn đề, phân tích, vận dụng kiến thức pháp luật và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Phần 3: Trình bày và bảo vệ chiến dịch truyền thông - “Ý tưởng bảo vệ người tiêu dùng, lan tỏa đến cộng đồng”

Các đội thi trình bày và bảo vệ Kế hoạch truyền thông đã xây dựng, hoàn thiện tại Vòng Tập huấn. Nội dung tập trung làm rõ vấn đề và căn cứ pháp lý; công chúng mục tiêu; mục tiêu, thông điệp truyền thông; ý tưởng sáng tạo; các sản phẩm và kênh truyền thông dự kiến; phương thức triển khai và tính khả thi, khả năng ứng dụng, nhân rộng trong thực tế.

Khuyến khích các đội kết hợp thuyết trình với sân khấu hóa, trình diễn tình huống, video, hình ảnh, sản phẩm truyền thông và các hình thức sáng tạo khác nhằm thể hiện hiệu quả ý tưởng, chiến dịch truyền thông.

Lưu ý: Ngôn ngữ thể hiện chính là tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ trong sáng; trang phục lịch sự, phù hợp. Nội dung tuyên truyền phải tuân thủ các quy định pháp luật và không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

c. Cách tính điểm và công nhận kết quả

Ban Giám khảo đánh giá kết quả của các đội thi dựa trên kiến thức pháp luật, khả năng vận dụng vào thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ năng trình bày, chất lượng và tính khả thi của chiến dịch truyền thông, hiệu quả truyền tải thông điệp tuyên truyền.

Kết quả của mỗi đội thi được xác định bằng tổng điểm của 03 phần thi. Việc xét chọn và xếp hạng các đội thi được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Đội chiến thắng là đội có tổng điểm cuối cùng cao nhất. Các đội còn lại được xếp hạng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Các đội vi phạm quy định về thời gian thi sẽ bị trừ điểm theo mức quy định. Tổ Trọng tài có trách nhiệm theo dõi, xác định và công bố điểm trừ.

Trường hợp các đội có tổng điểm bằng nhau, ưu tiên đội có tổng thời gian trả lời các câu hỏi tại Phần thi Kiến thức ngắn hơn, nếu có áp dụng việc tính thời gian trả lời. Trường hợp tiếp tục bằng nhau hoặc không áp dụng cách tính thời gian, Ban Giám khảo sử dụng câu hỏi phụ để phân định thứ hạng.

Ban Giám khảo có trách nhiệm đánh giá, chấm điểm chuyên môn; Tổ Trọng tài theo dõi việc tuân thủ quy định, tổng hợp kết quả và xác định các trường hợp vi phạm. Quyết định của Ban Giám khảo về điểm chấm chuyên môn là quyết định cuối cùng.

Cách thức tổ chức, thời lượng, tiêu chí chấm điểm và các quy định cụ thể của từng phần thi sẽ được Ban Tổ chức thống nhất và thông báo đến các đội thi trước Vòng Chung kết.

d. Các quy định chung

Ban Tổ chức có quyền yêu cầu thí sinh cung cấp, xác minh thông tin cá nhân và giấy tờ tùy thân khi cần thiết để phục vụ việc kiểm tra, công nhận kết quả và trao giải.

Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm, nội dung và hình ảnh dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi và phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà không phải trả thêm chi phí hoặc thông báo riêng cho tác giả, trong phạm vi quyền sử dụng đã được thí sinh chấp thuận và phù hợp với quy định pháp luật.

Ban Tổ chức có quyền cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Thể lệ Cuộc thi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc căn cứ tình hình thực tế phát sinh. Các nội dung điều chỉnh được thông báo trên các kênh thông tin chính thức của Cuộc thi.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các bài dự thi, phần thi không hợp lệ hoặc các thông tin đăng ký không chính xác do thí sinh cung cấp.

Các đội thi và thí sinh có trách nhiệm tuân thủ Thể lệ Cuộc thi và những hướng dẫn, quy định của Ban Tổ chức trong suốt quá trình tham gia.

Các đội thi chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của nội dung và quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm dự thi; bảo đảm việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, tư liệu và công nghệ hỗ trợ sáng tạo không vi phạm quy định pháp luật hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

4. Quyền hạn, trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Trọng tài Cuộc thi

4.1. Đối với Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Cuộc thi, quyết định nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi;

- Xây dựng, ban hành Thể lệ Cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo và Tổ Trọng Tài;

- Bảo đảm kinh phí tổ chức Cuộc thi.

4.2. Đối với Ban Giám khảo

Ban Giám khảo Cuộc thi gồm các thành viên là các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và truyền thông.

Ban Giám khảo có trách nhiệm đánh giá, chấm điểm các phần thi tại Vòng Chung kết, bảo đảm tính khách quan, công bằng và chính xác; báo cáo kết quả chấm thi đến Ban Tổ chức.

Việc đánh giá, lựa chọn các đội thi từ Vòng Tập huấn vào Vòng Chung kết do Ban Tổ chức phối hợp với các chuyên gia thực hiện theo tiêu chí đã công bố.

4.3. Đối với Tổ Trọng tài

Tổ Trọng tài bao gồm các thành viên có trách nhiệm:

- Thực hiện rà soát về mặt kỹ thuật các phần thi;

- Cảnh báo các đội vi phạm quy chế, thời gian thi

- Tổng hợp kết quả chấm điểm của các vòng thi.

5. Thông tin liên hệ

Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi tại:

Địa chỉ website Tạp chí Công Thương: https://tapchicongthuong.vn

hoặc Fanpage: Bảo vệ người tiêu dùng (https://www.facebook.com/phapluatbaovenguoitieudung)

Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi:

Điện thoại: Ms. Lan Anh: 0343 186 687

Email: timhieuluatbvntd@gmail.com

Fanpage: Bảo vệ người tiêu dùng (https://www.facebook.com/phapluatbaovenguoitieudung)