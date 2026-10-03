Thể lệ cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2026

Được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 2003, đến nay “Nữ hoàng Trang sức Việt Nam” đã trải qua 11 lần tổ chức và trở thành một thương hiệu lớn được biết đến trong hệ thống các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Năm 2026, cuộc thi được tổ chức tại thành phố Huế, nhằm quảng bá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của thành phố Huế nói riêng; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè trong nước và thế giới, cũng như tinh hoa nghệ thuật của lĩnh vực Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam.

Thể lệ cuộc thi như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

⁃ Ban tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 12/03/2026 (khởi động cuộc thi) đến trước ngày 10/10/2026:

⁃ Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2026;

Đêm chung kết: bắt đầu từ 19h00, ngày 26/12/2026.

- Địa điểm: Thành phố Huế

II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

⁃ Là nữ công dân Việt Nam, từ 18 đến 33 tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước mang quốc tịch Việt Nam;

⁃ Trình độ trung học phổ thông trở lên;

⁃ Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không chuyển đổi giới tính.

⁃ Chiều cao: Từ 1,60 m trở lên.

- Chưa lập gia đình, chưa từng kết hôn, chưa sinh con.

- Có vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa trên khuôn mặt (thí sinh được chỉnh sửa thẩm mỹ hài hòa với khuôn mặt).

* Hồ sơ thí sinh nộp dự thi (không trả lại):

⁃ 01 Đơn đăng ký dự thi theo mẫu của BTC.

⁃ 01 Bản photo giấy CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

⁃ 01 Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc các văn bằng khác trên PTTH

⁃ 03 ảnh hồ sơ cỡ 4x6

⁃ 03 ảnh chân dung cỡ 13x18

⁃ 03 ảnh toàn thân 13x18

⁃ 03 ảnh chụp mặc bikini cỡ 13x18

⁃ Sau ảnh ghi rõ họ tên và các chỉ số đo: chiều cao, cân nặng và số đo 3 vòng (số đo thí sinh tự khai).

⁃ Gửi kèm ảnh qua Email: nuhoangtrangsucvietnam18@gmail.com hoặc đĩa CD với chất lượng tốt (trên 2MB) có thể đăng báo.

Lưu ý: Tất cả ảnh trên không qua xử lý kỹ thuật và ảnh mới chụp gần nhất (trong vòng 06 tháng tính đến ngày diễn ra đêm chung kết); Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ gửi về Ban tổ chức.

* Đặc cách thí sinh dự thi: Các thí sinh đạt giải nhất các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người mẫu, Người đẹp cấp tỉnh, ngành, Trung ương năm 2025 có giấy chứng nhận của BTC (Phải đáp ứng thể lệ cuộc thi và hoàn thiện hồ sơ theo quy định) được đặc cách vào Vòng chung kết.

III. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG:

Cơ cấu và giá trị giải thưởng

Thông tin về cuộc thi được cập nhật tại website nuhoangtrangsucvietnam.com, vgja.com.vn và qua Hotline 0975 288 888.