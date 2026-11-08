Thể lệ Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”: Những nội dung cần biết

Đối tượng tham gia và yêu cầu đối với nhóm giải pháp

Theo Thể lệ, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là hoạt động thuộc nhiệm vụ tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức thực hiện.

Cuộc thi nhằm tạo diễn đàn để các nhóm giải pháp giới thiệu, trình bày và chia sẻ những cách tiếp cận, mô hình, sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình có tính đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đã được triển khai hoặc có kết quả thử nghiệm, minh chứng phù hợp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”; kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn và chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Inovation

Qua đó, ghi nhận, tôn vinh các giải pháp có giá trị mới, tạo chuyển biến đáng kể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và phát triển thị trường; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các mô hình có tiềm năng tạo tác động tích cực đối với ngành Công Thương.

Đối tượng tham gia là các nhóm có từ 3 thành viên trở lên, đại diện cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương; trực tiếp tham gia xây dựng, triển khai hoặc phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Theo Thể lệ, giải pháp dự thi tập trung vào việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình hoạt động hoặc phương thức quản trị mới hay có cải tiến đáng kể; ứng dụng công nghệ số, dữ liệu, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo hoặc các công nghệ phù hợp để tạo ra giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, cuộc thi ưu tiên các giải pháp đã được triển khai hoặc thử nghiệm, có tài liệu, số liệu hoặc minh chứng phù hợp về tính mới, tính khả thi, kết quả bước đầu và khả năng ứng dụng, nhân rộng. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 nhóm giải pháp tham gia cuộc thi. Mỗi giải pháp chỉ đăng ký ở một lĩnh vực phù hợp nhất theo biểu mẫu của chương trình.

Hồ sơ dự thi và quy trình tuyển chọn

Theo Mục II của Thể lệ, hồ sơ tham dự cuộc thi gồm 1 bộ hồ sơ gốc, có chữ ký lãnh đạo đơn vị và đóng dấu của cơ quan, đơn vị đề cử nhóm giải pháp. Hồ sơ được trình bày theo mẫu, in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt.

Thành phần hồ sơ gồm Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”; Báo cáo giải pháp đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số theo mẫu đính kèm Thể lệ và các tài liệu, hình ảnh liên quan để minh họa cho báo cáo giải pháp dự thi (nếu có).

Trong báo cáo, nhóm dự thi cần làm rõ bối cảnh, vấn đề thực tiễn cần giải quyết và mục tiêu của giải pháp; nội dung cốt lõi, nguyên lý vận hành hoặc phương thức triển khai; điểm mới, tính sáng tạo và sự khác biệt so với các giải pháp hiện có; hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường và khả năng nhân rộng; mức độ hoàn thiện, tình trạng triển khai thực tế.

Các đại biểu tham gia lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Bên cạnh đó, hồ sơ cần có văn bản xác nhận kết quả ứng dụng công trình hoặc minh chứng triển khai thực tế; các tài liệu liên quan như sơ đồ, bản vẽ, kết quả thử nghiệm, văn bằng sở hữu trí tuệ (nếu có); ảnh chân dung 4x6 và bản photocopy căn cước công dân của cá nhân hoặc đại diện nhóm tác giả. Nhóm dự thi cũng cần cung cấp video giới thiệu công trình, thời lượng không quá 5 phút, định dạng MP4, chất lượng Full HD.

Hồ sơ được đăng ký qua Cổng điện tử tại địa chỉ www.khoahoccongthuong.vn hoặc doimoisangtao.tapchicongthuong.vn. Người tham gia có thể khai trực tiếp trên biểu mẫu điện tử hoặc tải mẫu chuẩn về hoàn thiện, sau đó tải hồ sơ lên hệ thống.

Về quy trình tổ chức, cuộc thi gồm các vòng thi được triển khai linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại vòng sơ khảo, Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tiến hành sơ loại và đánh giá theo bộ tiêu chí cuộc thi để lựa chọn từ 10-15 nhóm giải pháp tiêu biểu tham gia hoạt động tập huấn.

Tiếp đó, các nhóm được lựa chọn tham gia tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng xây dựng bài thuyết trình, thể hiện giải pháp trực quan, hấp dẫn; đồng thời được tư vấn hoàn thiện nội dung, nâng cao tính thực tiễn và khả năng thuyết phục. Sau tập huấn, Ban Giám khảo đánh giá phần trình diễn để lựa chọn từ 3-5 nhóm giải pháp tiêu biểu vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các nhóm giải pháp trực tiếp trình diễn, thuyết trình về tính thuyết phục và khả năng ứng dụng trước Ban Giám khảo. Các thành viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi và chấm điểm trực tiếp để đánh giá, xếp hạng và đề xuất trao giải.

Chấm điểm, cơ cấu giải thưởng và thời hạn dự thi

Theo Mục III của Thể lệ, việc chấm điểm phải bảo đảm khách quan, chính xác và công bằng; khuyến khích các bài thi có tính sáng tạo, giá trị thực tiễn và được minh họa bằng số liệu cụ thể.

Ở vòng sơ khảo, hồ sơ dự thi được chấm theo đáp án và thang điểm quy định, tối đa 100 điểm. Tổ kỹ thuật tiếp nhận, rà soát tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tổng hợp và phân loại trước khi chuyển Ban Giám khảo đánh giá. Kết quả vòng sơ khảo là căn cứ lựa chọn các nhóm giải pháp tham gia tập huấn và vòng chung kết, không sử dụng để tính điểm xếp hạng tại vòng chung kết.

Đối với vòng chung kết, Ban Giám khảo chấm điểm phần trình bày và bảo vệ giải pháp của từng nhóm theo tiêu chí, thang điểm quy định, tối đa 100 điểm. Điểm của mỗi nhóm giải pháp là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo. Kết quả chấm điểm vòng chung kết là căn cứ xếp hạng và đề xuất trao giải theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Về cơ cấu giải thưởng, các nhóm giải pháp vào vòng chung kết được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. Các nhóm đạt giải tại vòng chung kết được trao Biểu trưng lưu niệm và tiền thưởng. Cụ thể, cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm: 1 Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 1 Giải Nhì trị giá 20 triệu đồng; 1 Giải Ba trị giá 15 triệu đồng và 2 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Tùy tình hình thực tế trong quá trình chấm thi và tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo có thể đề xuất một số giải chuyên đề để Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

Thể lệ cũng quy định rõ trách nhiệm của nhóm giải pháp tham gia trong việc bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, số liệu trong hồ sơ; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu bổ sung khi Ban Tổ chức yêu cầu và bố trí thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động tập huấn, trình bày, trình diễn khi được lựa chọn vào vòng chung kết.

Đối với hồ sơ có thông tin không trung thực, không chính xác hoặc phát sinh tranh chấp, Ban Tổ chức sẽ thông báo đến cơ quan, đơn vị đề cử nhóm giải pháp và thu hồi giải thưởng theo quy định. Nhóm tác giả, đơn vị tham gia đồng thời chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với công trình, giải pháp dự thi.

Theo lộ trình được công bố, thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày công bố cuộc thi đến hết ngày 20/11/2026. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 20-30/11/2026; hoạt động tập huấn, hoàn thiện giải pháp trình diễn từ ngày 1-10/12/2026. Vòng chung kết, công bố và trao thưởng dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương quan tâm có thể nghiên cứu toàn văn Thể lệ, chuẩn bị hồ sơ theo Biểu mẫu 03 và đăng ký tham gia qua Cổng điện tử của chương trình trước thời hạn quy định.

Xem chi tiết thể lệ tại đây.

THÔNG TIN NHANH VỀ CUỘC THI *Đối tượng: Nhóm từ 3 thành viên trở lên, thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương. *Hồ sơ: Phiếu đăng ký, báo cáo giải pháp và tài liệu minh chứng. *Số lượng lựa chọn: 10-15 nhóm vào tập huấn; 3-5 nhóm vào chung kết. *Giải thưởng: 1 giải Nhất (30 triệu đồng), 1 giải Nhì (20 triệu đồng), 1 giải Ba (15 triệu đồng), 2 giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải). *Hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/11/2026. *Dự kiến chung kết, trao giải: Tháng 12/2026 tại Hà Nội. *Đăng ký: www.khoahoccongthuong.vn hoặc doimoisangtao.tapchicongthuong.vn