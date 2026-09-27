'The King's Warden' lại 'tái hành động' chứng tỏ sức hút bền bỉ

Ngay khi công chiếu trên truyền hình, phim đã đạt tỷ suất người xem (rating) hai chữ số, đứng đầu trong số tất cả các chương trình được phát sóng dịp lễ Chuseok.

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Korea công bố ngày 27/9, bộ phim The King's Warden (Dưới bóng điện hạ) được phát sóng trên đài SBS vào ngày 26/9 như một chương trình đặc biệt dịp lễ Chuseok đã đạt tỷ suất người xem 11% trên toàn quốc và 11,8% tại khu vực đô thị Seoul. Đây là mức xếp hạng cao nhất trong số các chương trình phát sóng trên các kênh truyền hình mặt đất vào ngày hôm đó, đồng thời cũng giữ vị trí dẫn đầu trong toàn bộ các chương trình được phát sóng suốt kỳ nghỉ lễ Chuseok.

Bộ phim cũng đạt thành tích vượt trội so với các sự kiện thể thao và chương trình tin tức lớn khác. Cụ thể, trận chung kết bóng rổ nữ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) Aichi-Nagoya 2026 được phát sóng trên kênh KBS1 đạt tỷ suất người xem toàn quốc là 10,0%, trong khi chương trình News 9 của đài KBS ghi nhận mức 7,4%.

Một điểm đáng chú ý nữa là chương trình đã bị hoãn phát sóng khoảng một giờ. Mặc dù ban đầu được lên lịch vào lúc 21h30 (giờ Hàn Quốc), chương trình đã phải lùi giờ phát sóng do trận đấu bóng chày tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) Aichi-Nagoya 2026 bị chậm trễ vì mưa lớn tại địa phương. Dù bắt đầu muộn, chương trình vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu về tỷ suất người xem trong số các kênh truyền hình mặt đất.

Ra mắt vào ngày 4/2, bộ phim The King's Warden kể về vị vua trẻ bị phế truất Danjong, người bị đày đến Cheongryeongpo thuộc huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon vào năm 1457 và Eom Heung-do, một trưởng làng đã tự nguyện chọn sống tại nơi lưu đày này để giúp vực dậy ngôi làng. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Park Ji Hoon, Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae, Jeon Mi Do và Oh Dal Su.

Tác phẩm đã nhanh chóng trở thành một 'cơn sốt' phòng vé. Sau khi vượt mốc 10 triệu khán giả chỉ hơn một tháng kể từ khi công chiếu, phim tiếp tục trụ rạp trong thời gian dài và đạt tổng cộng 16,93 triệu lượt người xem. Đây là bộ phim có doanh thu cao nhất năm và đứng thứ hai trong danh sách những bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau The Admiral: Roaring Currents (Đại thuỷ chiến).