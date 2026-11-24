Vận động viên Nguyễn Minh Mỹ đoạt huy chương đồng nội dung nam Bodybuilding đến 80kg.

Vận động viên Trần Thị Cẩm Tú đoạt huy chương đồng nội dung nữ Fitness đến 155cm.

Vận động viên Tô Lan Nhi đoạt huy chương đồng nội dung nữ Fitness đến 160cm.

Cụ thể, vận động viên Trần Thị Cẩm Tú đoạt huy chương đồng nội dung nữ Fitness đến 155cm; vận động viên Tô Lan Nhi đoạt huy chương đồng nội dung nữ Fitness đến 160cm; vận động viên Nguyễn Minh Mỹ đoạt huy chương đồng nội dung nam Bodybuilding đến 80kg.

Kết thúc môn thể hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, An Giang xếp hạng ba toàn đoàn, với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.

Môn thể hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 thu hút 145 vận động viên đến từ 14 đơn vị. Các vận động viên tranh tài 17 nội dung.

Trong ngày thi đấu hôm nay, vận động viên Huỳnh Thị Yến Bảo đoạt huy chương đồng nội dung Thái cực quyền nữ môn Wushu.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao An Giang đang tạm xếp vị trí thứ 9 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương, với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 20 huy chương đồng.