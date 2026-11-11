Thể hình An Giang nỗ lực khẳng định vị thế

Vận động viên Trần Thị Cẩm Tú tích cực tập luyện. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đội thể hình tỉnh đang bước vào giai đoạn tập luyện nước rút với quyết tâm cao. Các vận động viên duy trì cường độ cao, tập trung rèn luyện thể lực, hoàn thiện hình thể, nâng cao kỹ thuật và khả năng trình diễn.

Huấn luyện viên trưởng bộ môn thể hình - cử tạ tỉnh Nguyễn Văn Hải cho biết môn thể hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 thi đấu từ ngày 19 đến 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài 17 bộ huy chương, gồm 9 hạng cân thể hình nam, 5 hạng cân thể hình nữ và 3 nội dung Fitness nữ.

Tại đại hội lần này, bộ môn thể hình tỉnh có 14 thành viên tham gia, gồm 2 huấn luyện viên và 12 vận động viên, tranh tài ở 15 nội dung. Bên cạnh các vận động viên giàu kinh nghiệm như Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Hoài Thương, Lương Hồng Ngọc, Phan Huỳnh Đức, đội thể hình tỉnh còn có sự góp mặt của các vận động viên trẻ mang theo khát vọng khẳng định mình như Nguyễn Minh Mỹ, Đặng Thị Kim An, Lê Thị Cẩm Hướng, Tô Lan Nhi, Lý Trung Nghĩa, Trần Công Đông…

Theo nhận định của giới chuyên môn, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, ngoài các đơn vị mạnh như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng thì một số địa phương khác cũng có bước phát triển những năm gần đây. Với sự góp mặt của khá nhiều tuyển thủ quốc gia và vận động viên trẻ đầy triển vọng, giải đấu sẽ hấp dẫn, kịch tính và mang lại nhiều yếu tố bất ngờ.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, mục tiêu giành ít nhất 2 huy chương vàng là thách thức, nhất là khi các đơn vị khác đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh là động lực để toàn đội quyết tâm thi đấu, nhất là các vận động viên trẻ nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Bộ môn tập trung cho các nội dung có khả năng tranh huy chương, phát huy kinh nghiệm của các vận động viên chủ lực và sự nhiệt huyết của các nhân tố trẻ.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện quan trọng, bộ môn thể hình - cử tạ chủ động chuẩn bị kỹ công tác tuyển chọn, chế độ dinh dưỡng, điều kiện tập luyện và chăm sóc thể trạng cho các vận động viên. Ông Nguyễn Văn Hải cho biết: “Ban huấn luyện tạo điều kiện thuận lợi nhất bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các vận động viên; thường xuyên theo sát, điều chỉnh giáo án tập luyện phù hợp với từng vận động viên, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại đại hội”.

Các vận động viên tích cực tập luyện trong giai đoạn nước rút để nâng cao thể lực, cải thiện kỹ thuật và hình thể nhằm chuẩn bị tốt nhất cho quá trình tranh tài tại đại hội. Vận động viên Trần Thị Cẩm Tú cho biết: “Tôi và đồng đội sẵn sàng cho giải đấu với quyết tâm cao nhất. Tôi cố gắng hết mình để đạt thành tích tốt nhất tại kỳ đại hội này”.

Lần đầu tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc, vận động viên Lý Trung Nghĩa nói: “Tôi rất mong chờ được tranh tài ở giải đấu lớn được tổ chức 4 năm 1 lần, quy tụ nhiều vận động viên chất lượng. Tôi cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất”.

Với sự chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp, cùng tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, thể hình An Giang sẵn sàng bước vào cuộc đua, hướng tới đạt thành tích tốt nhất, đóng góp vào mục tiêu chung của đoàn thể thao tỉnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.