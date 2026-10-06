'The Heart Project' đưa những giá trị Việt Nam đến gần khán giả trẻ

Hình ảnh Hà Nội gần gũi là bối cảnh chính của dự án "The Heart Project"

The Heart Project là dự án web drama 10 tập do Studio 11:24 – Toàn cầu Agency sản xuất. Dự án gồm 10 tập, thời lượng dự kiến 30 phút/tập, phát sóng trên nền tảng YouTube. Quản Trọng Phúc làm đạo diễn; Quản Trọng Phúc và Nguyễn Thái Khang giữ vai trò giám đốc sản xuất; Nguyễn Tiến Dũng là giám đốc âm nhạc.

Quản Trọng Phúc (bên phải) đảm nhận vai trò đạo diễn của "The Heart Project"

The Heart Project xoay quanh 6 nhân vật trẻ: Đức Kiên, Thiên Minh, Văn Toàn, Ánh Dương, Minh Phúc, Trí Hưng. Xuyên suốt 10 tập, dự án mở rộng sang nhiều vấn đề của người trẻ như áp lực từ kỳ vọng gia đình, khoảng cách thế hệ, khát vọng nghề nghiệp, hành trình tìm kiếm bản sắc của chính mình giữa xã hội hiện đại.

Bên cạnh câu chuyện người trẻ, The Heart Project đặt yếu tố văn hóa Việt Nam vào một phần trong khát vọng của các nhân vật. Thông qua lĩnh vực sự kiện, truyền thông và những dự án sáng tạo mà nhóm nhân vật theo đuổi, bộ phim hướng đến việc kết nối câu chuyện của thế hệ trẻ với văn hóa, du lịch và những giá trị bản địa.

Điểm nhấn hình ảnh của The Heart Project là cách khai thác Hà Nội như một phần câu chuyện. Các địa danh và không gian đặc trưng của Hà Nội như Hồ Gươm, Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long, làng nghề truyền thống… được đưa vào hành trình của nhân vật.

Những món ăn quen thuộc như phở, bún chả, cùng các loại hình văn hóa như múa rối nước, tò he, những làng nghề truyền thống trở thành chất liệu để giới thiệu một Hà Nội giàu bản sắc.

Điểm nhấn của The Heart Project là cách khai thác hình ảnh Hà Nội như một phần câu chuyện.

Thời gian tới, ê-kíp cho biết định hướng phát triển các hoạt động như fan meeting (sự kiện gặp gỡ người hâm mộ) và tổ chức concert (đêm nhạc quy mô lớn) gắn với dự án The Heart Project. Không gian âm nhạc, trải nghiệm và sự tương tác với khán giả góp phần đưa những chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ.