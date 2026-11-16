Thế hệ vàng Bỉ chỉ còn lại De Bruyne

De Bruyne hiện là gương mặt tiêu biểu nhất còn thường xuyên hiện diện của thế hệ vàng tuyển Bỉ.

Romelu Lukaku không chờ một trận đấu chia tay. Chỉ vài giờ sau khi ngồi dự bị trong chiến thắng 4-1 trước Italy hôm 16/11, tiền đạo 33 tuổi thông báo khép lại 16 năm khoác áo tuyển Bỉ.

Lukaku dừng lại với 94 bàn sau 135 trận, giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển. Anh dự 4 kỳ World Cup, 3 kỳ EURO và góp mặt trong đội hình giành hạng ba World Cup 2018, thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Bỉ.

Quyết định của Lukaku cũng cho thấy quá trình tan rã của thế hệ từng được xem là mạnh nhất lịch sử tuyển Bỉ gần như đã hoàn tất. Eden Hazard giải nghệ, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dries Mertens và Marouane Fellaini đều rời đội tuyển từ trước, còn Thibaut Courtois vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai quốc tế.

Trong nhóm cầu thủ từng đưa Bỉ lên đỉnh bảng xếp hạng FIFA, De Bruyne hiện là cái tên còn giữ vai trò nổi bật nhất. Anh cũng là cầu nối rõ ràng nhất giữa đội tuyển từng được kỳ vọng vô địch và tập thể trẻ hơn đang được xây dựng dưới thời Mark van Bommel.

Một thế hệ mạnh nhưng thiếu danh hiệu

Bỉ từng sở hữu đội hình gần như không có điểm yếu về mặt tên tuổi. Courtois trong khung thành, Kompany, Vertonghen và Alderweireld ở hàng thủ, De Bruyne điều khiển tuyến giữa, Hazard tạo khác biệt phía trên và Lukaku đảm đương nhiệm vụ ghi bàn.

Những con người ấy giúp Bỉ duy trì vị thế trong nhóm đội mạnh nhất thế giới suốt nhiều năm. Họ từng đứng số một FIFA trong thời gian dài và bước vào nhiều giải lớn với tư cách ứng viên thực sự, thay vì chỉ là một đội bóng có thể gây bất ngờ.

World Cup 2018 là thời điểm thế hệ này tiến gần nhất tới một danh hiệu lớn. Bỉ loại Brazil 2-1 ở tứ kết, thua Pháp 0-1 tại bán kết rồi đánh bại Anh để giành hạng ba, còn Hazard, De Bruyne và Lukaku đều chơi ở đẳng cấp cao nhất.

Lukaku khép lại 16 năm khoác áo tuyển Bỉ với 94 bàn sau 135 trận, giữ kỷ lục ghi bàn của đội tuyển.

Nhưng vị trí thứ ba ở Nga cũng trở thành giới hạn mà Bỉ không thể vượt qua. Họ dừng ở tứ kết EURO 2020, rồi bị loại ngay vòng bảng World Cup 2022 trong bối cảnh nội bộ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt và nhiều trụ cột đã qua thời đỉnh cao.

Hazard chia tay đội tuyển sau World Cup 2022 tại Qatar rồi giải nghệ hoàn toàn. Vertonghen sau đó cũng rời tuyển, khép lại sự nghiệp quốc tế với 157 lần ra sân, còn Lukaku tiếp tục ở lại thêm vài năm nhưng vị thế không còn giống trước.

Dưới thời Van Bommel, Lukaku không còn được mặc định đá chính. Trận gặp Italy là tín hiệu rõ nhất khi chân sút số một lịch sử tuyển Bỉ phải ngồi ngoài suốt 90 phút trước khi thông báo giã từ đội tuyển chỉ vài giờ sau đó.

De Bruyne giữa một tuyển Bỉ khác

De Bruyne hiện 35 tuổi và xung quanh anh đã là một đội tuyển rất khác. Những cái tên như Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Nicolas Raskin, Diego Moreira hay Mika Godts đang dần chiếm nhiều vai trò hơn trong hệ thống mới.

Chiến thắng 4-1 trước Italy phản ánh khá rõ sự chuyển giao ấy. 4 bàn của Bỉ được ghi bởi Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku và Diego Moreira, trong khi Lukaku không vào sân. Một đội tuyển từng phụ thuộc nhiều vào Hazard, De Bruyne và Lukaku giờ bắt đầu tìm bàn thắng từ những cầu thủ thuộc thế hệ sau. Điều này không có nghĩa ảnh hưởng của nhóm cũ biến mất ngay lập tức, nhưng cán cân quyền lực trong phòng thay đồ và trên sân đã thay đổi rõ ràng.

De Bruyne vì thế trở thành mắt xích đặc biệt. Anh không còn gánh mọi trách nhiệm như trước, nhưng kinh nghiệm, khả năng tổ chức và tư duy chơi bóng vẫn khiến vai trò của anh khó thay thế trong giai đoạn Bỉ đang tìm một bản sắc mới.

Doku cùng nhóm cầu thủ trẻ đang dần trở thành bộ khung mới của tuyển Bỉ dưới thời Mark van Bommel.

Courtois chưa khép lại hoàn toàn cánh cửa đội tuyển, nhưng ở tuổi 34, tương lai của thủ môn Real Madrid cũng không còn được tính bằng một chu kỳ dài. De Bruyne cũng vậy, khi mỗi đợt tập trung lúc này đều mang cảm giác gần hơn với đoạn cuối sự nghiệp quốc tế.

Bài toán của Bỉ vì thế đã thay đổi. Họ không còn phải trả lời câu hỏi thế hệ vàng có thể vô địch hay không, mà phải tìm cách xây một đội tuyển mới sau khi những nhân vật từng giữ đội bóng ở nhóm đầu thế giới lần lượt rời đi.

Doku, De Ketelaere, Tielemans, Onana hay De Cuyper đang tạo nên bộ khung mới với nhiều tốc độ và năng lượng hơn. Chiến thắng trước Italy cho thấy Bỉ vẫn còn đủ chất lượng để cạnh tranh, nhưng thay thế hoàn toàn một thế hệ từng duy trì đẳng cấp cao trong gần một thập kỷ sẽ cần nhiều hơn vài trận đấu tốt.

Lukaku đã rời đi, Hazard từ lâu không còn thi đấu, còn Courtois vẫn để ngỏ tương lai. De Bruyne vẫn hiện diện, nhưng đội tuyển Bỉ từng khiến cả châu Âu phải xem họ là ứng viên vô địch gần như chỉ còn lại trong ký ức.