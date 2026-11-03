Thế hệ trẻ vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan được xây dựng trên nền tảng tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, được thắp sáng bằng những giá trị văn hóa, tinh thần cao đẹp trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan gần 100 năm trước, từ tháng 7/1928 - 11/1929.

Kế thừa di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cộng đồng kiều bào Việt Nam đóng vai trò là nhịp cầu kết nối nhân dân hai nước, tiếp tục phát huy, xây đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan ngày càng tốt đẹp, vững bền.

Ngày 6/8/1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 6/2013, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Tháng 5/2025, quan hệ Việt Nam - Thái Lan được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nói chuyện cùng các sinh viên.

Nhận xét về thế hệ trẻ hai nước, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao những điểm tương đồng: Dù hội nhập thế giới hiện đại, thanh niên hai nước vẫn giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, coi trọng gia đình, cộng đồng xã hội; đồng thời, luôn có ý thức trách nhiệm cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trả lời câu hỏi cần làm gì để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh thế hệ trẻ hai nước chính là những người sẽ quyết định diện mạo quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong những thập niên tiếp theo.

Các hoạt động giao lưu và tình bạn thân thiết của các bạn trẻ hôm nay chính là nền tảng để quan hệ hợp tác hai nước mai sau tiếp tục đơm hoa, kết trái.

Các sinh viên CAS chia sẻ tại buổi nói chuyện.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao sáng kiến giao lưu thế hệ trẻ hai nước của CAS, giúp kết nối tình bạn, chia sẻ niềm tin, tầm nhìn và những ý tưởng hợp tác trong tương lai.

Việc CAS tiến tới khai trương Trung tâm Việt Nam học cũng thể hiện tình cảm yêu mến Việt Nam. Sự hưởng ứng tham gia của sinh viên Thái Lan sẽ đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.

Cũng với ý nghĩa đó, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh mời 50 sinh viên CAS cùng tham gia đoàn diễu hành áo dài Việt Nam tại Ngày Văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Quốc tế Sithan 2026, với chủ đề kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026), từ ngày 22-24/11 tại Trường Đại học Khon Kaen.

(theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)