Thế hệ trẻ quyết định diện mạo quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong những thập niên tới

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Đinh Hoàng Linh mới có buổi nói chuyện với 200 sinh viên Trường Đại học Học bổng châu Á (CAS) tại Khon Kaen về vai trò của thế hệ trẻ đối với phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan. Ảnh: TLS

Trả lời câu hỏi về việc cần làm gì để tiếp tục phát triển quan hệ hai nước, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh thế hệ trẻ hai nước chính là những người sẽ quyết định diện mạo quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong những thập niên tiếp theo. Các hoạt động giao lưu và tình bạn thân thiết của các bạn trẻ hôm nay chính là nền tảng cho quan hệ hợp tác hai nước mai sau tiếp tục đơm hoa, kết trái.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan được xây dựng trên nền tảng tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, được thắp sáng bằng những giá trị văn hoá, tinh thần cao đẹp trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan gần 100 năm trước, từ tháng 7-1928 đến 11-1929.

Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm nay. Ảnh: TLS

Ngày 6-8-1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 6-2013, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Tháng 5-2025, quan hệ Việt Nam - Thái Lan được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhận xét về thế hệ trẻ hai nước, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao điểm tương đồng, dù hội nhập thế giới hiện đại, vẫn giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống, coi trọng gia đình, cộng đồng xã hội; đồng thời, luôn có ý thức trách nhiệm cống hiến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi tại buổi nói chuyện. Ảnh: TLS

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao sáng kiến giao lưu thế hệ trẻ hai nước của CAS, giúp kết nối tình bạn, chia sẻ niềm tin, tầm nhìn và những ý tưởng hợp tác trong tương lai. Việc CAS tiến tới khai trương Trung tâm Việt Nam học cũng thể hiện tình cảm yêu mến Việt Nam. Sự hưởng ứng tham gia của sinh viên Thái Lan sẽ đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.

Cũng với ý nghĩa đó, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh mời 50 sinh viên CAS cùng tham gia đoàn diễu hành áo dài Việt Nam tại Ngày Văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 với chủ đề kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026) từ ngày 22 đến 24-11 tại Trường Đại học Khon Kaen.

Đông đảo đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TLS