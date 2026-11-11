Thế hệ trẻ giữ vững niềm tin trên không gian số

Đoàn viên thanh niên đang đọc sách, nghiên cứu tài liệu.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, nhưng cũng tạo điều kiện để những thông tin sai trái, xuyên tạc được phát tán với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực tế đó, thế hệ trẻ không thể đứng ngoài cuộc mà phải trở thành lực lượng tiên phong bảo vệ sự thật, giữ vững niềm tin và lan toả những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Nhận diện những thủ đoạn thao túng nhận thức

Chưa bao giờ thế hệ trẻ có điều kiện tiếp cận thông tin rộng mở như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thanh niên có thể học tập, nghiên cứu, kết nối cộng đồng và cập nhật tình hình trong nước, quốc tế. Không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để người trẻ tiếp thu tri thức, sáng tạo và khẳng định bản thân.

Tuy nhiên, phía sau những tiện ích ấy là những thách thức không thể xem nhẹ. Thông tin sai lệch, xuyên tạc, kích động ngày càng được phát tán dưới nhiều hình thức tinh vi. Công nghệ AI có thể tạo dựng hình ảnh, video, giọng nói giả mạo khiến người xem khó phân biệt thật – giả. Một sự việc có thể bị tách khỏi bối cảnh, một phát ngôn có thể bị bóp méo, một hiện tượng cá biệt có thể bị cố tình phóng đại nhằm dẫn dắt dư luận.

Các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng những đặc điểm này để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng chú ý, nhiều luận điệu được ngụy trang dưới hình thức phản biện, tự do ngôn luận hoặc những câu chuyện tưởng như khách quan nhằm từng bước tác động đến nhận thức của người tiếp nhận.

Một bộ phận thanh niên có khả năng sử dụng công nghệ thành thạo nhưng kỹ năng kiểm chứng thông tin còn hạn chế. Có người chia sẻ nội dung chỉ vì thấy nhiều lượt thích, bình luận; có người để cảm xúc nhất thời chi phối nhận thức, vô tình tiếp tay lan truyền thông tin chưa được xác thực.

Nguy cơ lớn nhất không chỉ nằm ở một thông tin giả mà còn ở khả năng thông tin giả làm xói mòn niềm tin. Khi người trẻ thiếu bản lĩnh và khả năng thẩm định, họ dễ bị dẫn dắt bởi những nhận thức phiến diện, hoài nghi những giá trị đúng đắn. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết đòi hỏi thanh niên phải tỉnh táo, có trách nhiệm với từng thông tin mình tiếp nhận và chia sẻ.

Thanh niên bản Mông nghiên cứu tài liệu về chuyển đổi số.

Bản lĩnh tuổi trẻ bắt nguồn từ niềm tin và tri thức

Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn ghi dấu những thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, sẵn sàng dấn thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ những người thanh niên đi theo con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn đến lớp lớp thế hệ xung phong trên các chiến trường, tuổi trẻ Việt Nam đã khẳng định vai trò và sức mạnh của mình trong những bước ngoặt lịch sử.

Ngày nay, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiệm vụ của thế hệ trẻ không chỉ là làm chủ tri thức, phát triển kinh tế mà còn phải có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những giá trị đã làm nên bản sắc và sức mạnh Việt Nam.

Muốn vậy, thanh niên phải có nhận thức đúng đắn về lịch sử dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hiểu đúng những giá trị ấy, gắn lý luận với thực tiễn đất nước chính là cơ sở để người trẻ củng cố niềm tin, nâng cao sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc.

Hơn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực. Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; tiềm lực quốc gia không ngừng được củng cố. Những thành tựu ấy là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của đường lối đổi mới.

Tuy nhiên, có niềm tin không đồng nghĩa với né tránh hạn chế, khuyết điểm. Người trẻ có bản lĩnh phải biết nhìn nhận thực tiễn khách quan, phân biệt rõ giữa góp ý xây dựng với hành vi xuyên tạc, giữa phản biện có trách nhiệm với kích động chống phá. Phải dám đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái tiêu cực; đồng thời biết trân trọng thành tựu, bảo vệ những giá trị đúng đắn và đóng góp vào quá trình hoàn thiện đất nước.

Một thế hệ trẻ có bản lĩnh phải có tư duy độc lập, khả năng phân tích và chính kiến rõ ràng. Không thể lấy số lượt chia sẻ làm thước đo sự thật; không thể lấy sự nổi tiếng của một tài khoản làm căn cứ bảo đảm tính chính xác; càng không thể để công nghệ quyết định thay tư duy và trách nhiệm của con người.

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập về lịch sử.

Biến niềm tin thành hành động của tuổi trẻ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ dừng lại ở nhận thức hay những lời kêu gọi chung chung. Điều quan trọng là phải biến niềm tin thành hành động, biến trách nhiệm chính trị thành những việc làm cụ thể.

Trước hết, mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động học tập lý luận chính trị, tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và những thành tựu của công cuộc đổi mới. Việc học tập phải gắn với thực tiễn, tránh hình thức, máy móc. Khi hiểu rõ những giá trị mình đang bảo vệ, người trẻ mới có đủ cơ sở để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, phải xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Trước thông tin chưa rõ nguồn gốc, cần kiểm chứng thay vì chia sẻ; trước vấn đề gây tranh cãi, cần bình tĩnh tìm hiểu thay vì vội vàng phán xét; trước luận điệu xuyên tạc, cần sử dụng lập luận khoa học và dẫn chứng xác thực để phản bác. Mỗi lượt chia sẻ đúng, mỗi bình luận có trách nhiệm đều góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Đặc biệt, thanh niên phải chủ động làm chủ công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo. AI có thể hỗ trợ học tập, nghiên cứu, lao động và sáng tạo, nhưng không thể thay thế tư duy độc lập, đạo đức và trách nhiệm của con người. Người trẻ cần khai thác công nghệ để tạo ra những sản phẩm truyền thông có giá trị, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu, hoạt động sáng tạo nội dung số; xây dựng lực lượng thanh niên có kiến thức, kỹ năng và khả năng đấu tranh trên không gian mạng. Nội dung tuyên truyền phải hấp dẫn, phù hợp với giới trẻ nhưng bảo đảm tính chính xác và chiều sâu tư tưởng.

Quan trọng hơn, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn với khát vọng cống hiến và hành động xây dựng đất nước. Một thanh niên yêu nước không chỉ thể hiện tình cảm bằng những dòng trạng thái trên mạng xã hội mà phải chứng minh bằng kết quả học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và phụng sự cộng đồng. Sức thuyết phục lớn nhất của tuổi trẻ không nằm ở những lời tuyên bố mà ở chính những việc làm có ích cho đất nước.

Đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc đòi hỏi thế hệ trẻ phải có tri thức, bản lĩnh, ý chí và tinh thần cống hiến. Trên không gian mạng, mỗi người trẻ cần tỉnh táo trước thông tin, kiên định trước những luận điệu sai trái, chủ động lan tỏa điều tốt đẹp. Trong cuộc sống, phải biết biến lý tưởng thành hành động, biến niềm tin thành trách nhiệm và biến khát vọng thành những đóng góp cụ thể.

Tuổi trẻ không thể đứng ngoài cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Giữ vững niềm tin, làm chủ tri thức, vững vàng bản lĩnh và tiên phong hành động, đó chính là cách thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.