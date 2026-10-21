Thế hệ trẻ đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của Việt Nam và Lào

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của thế hệ trẻ; khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; nhấn mạnh sau 40 năm đổi mới, hai nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đóng góp quan trọng của thế hệ trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên mỗi nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trên tinh thần đồng chí, anh em; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu và phối hợp giữa các cấp, đưa hợp tác thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đề nghị Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hai nước; đề nghị hai bên cần coi giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, mở rộng giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề nghị Đoàn Thanh niên hai nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027 một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với giáo dục truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí Thongly Sisoulith chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là kết quả tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục và những kết quả quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực; khẳng định quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, với đóng góp quan trọng của các thế hệ thanh niên; nhấn mạnh tuổi trẻ Lào ngày nay vinh dự được kế thừa và có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống quý báu đó; thông báo về kết quả hội đàm giữa Đoàn Thanh niên hai nước; bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai các hoạt động công tác xã hội, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên hai nước.