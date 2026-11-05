Thế hệ thứ hai của những 'em bé ống nghiệm' đầu tiên ở Việt Nam

Bé gái đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm năm 1998. Ảnh: Tư liệu của BV Từ Dũ.

Sáng 4/11, tại Bệnh viện Mỹ Đức (TP.HCM), Lưu Tuyết Trân sinh một bé trai nặng 3,1 kg. Người thực hiện ca mổ là GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, cũng là người đã đỡ Trân chào đời gần 28 năm trước.

Trân là một trong ba em bé IVF đầu tiên của Việt Nam. Còn em bé vừa chào đời được thụ thai tự nhiên.

Câu trả lời của thời gian

Ngày 30/4/1998, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vỡ òa khi ba em bé IVF đầu tiên của Việt Nam là Mai Quốc Bảo, Phạm Tường Lan Thy và Lưu Tuyết Trân nối tiếp nhau cất tiếng khóc chào đời. Đó là quả ngọt của những ca chuyển phôi đầu tiên thực hiện vào tháng 8/1997, với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Pháp.

Khi ấy, đã 20 năm trôi qua kể từ ngày Louise Joy Brown, em bé IVF đầu tiên trên thế giới, chào đời tại Anh năm 1978.

Trong bối cảnh kỹ thuật còn non trẻ và cơ sở vật chất hạn chế, ba đứa trẻ ra đời giữa không ít ánh nhìn hoài nghi và băn khoăn.

Lưu Tuyết Trân, Mai Quốc Bảo thời điểm đánh dấu 25 năm kỷ niệm ngày chào đời của trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Gần ba thập kỷ sau, những đứa trẻ năm ấy đã trưởng thành, lập gia đình. Có người đã bế trên tay đứa con của chính mình.

ThS.BS Hồ Mạnh Tường, Giám đốc Bệnh viện Mỹ Đức (TP.HCM), cho biết trẻ IVF phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Họ lập gia đình, mang thai và sinh con bình thường”, bác sĩ Tường nói.

Theo ông, thành công của IVF không chỉ đo bằng tỷ lệ có thai hay số chu kỳ điều trị. Giá trị cốt lõi nằm ở cuộc sống lâu dài của đứa trẻ và sự tiếp nối thế hệ trong mỗi gia đình.

Em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam đã sinh con đầu lòng với phương pháp mang thai tự nhiên. Ảnh: BVCC.

Nỗi băn khoăn ấy từng là của cả thế giới. Louise Joy Brown lớn lên dưới sự dõi theo của truyền thông quốc tế. Năm 2006, cô sinh con trai đầu lòng nhờ mang thai tự nhiên. Ở tuổi 48, cô là mẹ của hai con trai, cả hai đều được thụ thai tự nhiên.

Tại Việt Nam, Tuyết Trân đang viết tiếp câu chuyện ấy. Từ một phôi được nuôi cấy tỉ mỉ trong đĩa petri gần 30 năm trước, cô đã trở thành mẹ.

Dù vậy, các bác sĩ lưu ý không nên vội kết luận khả năng sinh sản của mọi trẻ IVF đều giống hệt người được thụ thai tự nhiên.

Hành trình của IVF Việt Nam

Năm 1998, cả nước chỉ có một bệnh viện thực hiện thành công IVF. Đến nay, 54 trung tâm và bệnh viện trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai kỹ thuật này.

Theo Bộ Y tế, đến tháng 11/2023, Việt Nam có khoảng 147.000 trẻ ra đời nhờ thụ tinh ống nghiệm. Sang năm 2024, con số này vượt mốc 150.000.

Không còn tập trung ở vài trung tâm lớn, dịch vụ hỗ trợ sinh sản nay có mặt ở nhiều vùng miền, giúp nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có thêm cơ hội tiếp cận điều trị.

Ngành hỗ trợ sinh sản trong nước cũng đã đi từ tiếp nhận chuyển giao công nghệ đến chủ động nghiên cứu, tạo ra bằng chứng khoa học cho y học thế giới.

Năm 2018, Bệnh viện Mỹ Đức phối hợp Đại học Y Dược TP.HCM và các đối tác quốc tế thực hiện nghiên cứu so sánh hiệu quả chuyển phôi tươi và phôi trữ lạnh ở phụ nữ không mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Kết quả được công bố trên New England Journal of Medicine, một trong những tạp chí y khoa uy tín nhất thế giới.

Việt Nam cũng được quốc tế ghi nhận trong nghiên cứu kỹ thuật trưởng thành trứng non trong ống nghiệm (IVM).

Bác sĩ thu nhận trứng chưa trưởng thành, rồi nuôi cấy để trứng trưởng thành trong phòng thí nghiệm. Nhờ đó, người bệnh rút ngắn đáng kể thời gian dùng thuốc kích thích buồng trứng.

Với phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, nguy cơ quá kích buồng trứng gần như được loại bỏ.

Năm 1998, ba tiếng khóc chào đời mở ra một hành trình. Gần 30 năm sau, hành trình ấy được nối dài bằng tiếng khóc của thế hệ tiếp theo.