Thế hệ nhà phát triển mới định hình cuộc chơi trên thị trường bất động sản hạng sang

Sự trỗi dậy của những thương hiệu mang tư duy phát triển mới

Thị trường bất động sản hạng sang tại Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện và khẳng định vị thế của những thương hiệu phát triển bất động sản với tư duy và cách tiếp cận ngày càng khác biệt.

Sau những giai đoạn biến động và thanh lọc của thị trường, năng lực phát triển sản phẩm, chất lượng công trình và khả năng đáp ứng nhu cầu thực chất của khách hàng đang trở thành những yếu tố quan trọng để xác lập vị thế của các doanh nghiệp bất động sản.

Trong bức tranh đó, nhiều thương hiệu đã và đang tạo dấu ấn bằng những dòng sản phẩm mang bản sắc riêng.

Masterise Homes với các dự án bất động sản hạng sang và hàng hiệu; MIK Group với dòng sản phẩm M Series; Xuân Cầu Holdings theo đuổi định hướng bất động sản xanh, sinh thái; Kita Group với các dự án phát triển và tái thiết không gian đô thị; Mey Group với những sản phẩm chú trọng trải nghiệm sống; The Gloria by Silk Path của Silk Path, hay The Nelson Private Residences của HD Mon Holdings với định hướng phát triển những không gian sống riêng tư, cao cấp.

Trong xu hướng đó, Epic Holdings một “tay chơi mới nổi” ở phân khúc hạng sang vừa ra mắt Timeless Collection, bộ sưu tập bất động sản cao cấp dành riêng cho Hà Nội, gồm năm dự án mang thương hiệu Tara: Tara Maison – trung tâm Mỹ Đình; Tara Cosmo – 231 Nguyễn Trãi; Tara Vista – 261 Vũ Tông Phan, Tara Solis – 64 Trung Văn,Tara Elite – 55 Lê Đại Hành.

Điểm đáng chú ý ở những nhà phát triển này không chỉ nằm ở quy mô hay vị trí dự án, mà còn ở cách họ tiếp cận nhu cầu thực của từng nhóm khách hàng và định vị giá trị của bất động sản hạng sang.

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng những danh mục tiện ích ngày càng dài hay mức độ xa hoa của vật liệu, các nhóm doanh nghiệp này đang chú trọng hơn đến chất lượng công trình, sự tinh tế trong kiến trúc, tính riêng tư, công năng sử dụng và những trải nghiệm sống thực tế của cư dân.

Với Epic Holdings, lợi thế về việc sở hữu vị trí vàng tại các khu vực đô thị có giá trị cao được đặt trong một chiến lược phát triển lâu dài, mang tính kế thừa từ sự thành công vang dội của tổ hợp bất động sản hạng sang Epic Tower, vận hành từ 2022.

Theo định hướng của thương hiệu, bất động sản hạng sang không đơn thuần là sự cộng hưởng của vị trí đẹp, vật liệu đắt tiền hay hệ thống tiện ích cao cấp. Giá trị thực sự của một công trình còn nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu sống của con người, không chỉ tại thời điểm sở hữu mà trong suốt quá trình sử dụng.

Các dự án thuộc Timeless Collection được định hướng phát triển theo mô hình không gian sống tích hợp, nơi kiến trúc, tiện ích, dịch vụ, cảnh quan và trải nghiệm cư dân được kết nối trong một tổng thể hài hòa.

Đó cũng là cách Epic Holdings tiếp cận giá trị bền vững: không chỉ tạo nên những công trình có sức hấp dẫn tại thời điểm ra mắt, mà hướng tới những sản phẩm có khả năng duy trì giá trị thẩm mỹ, công năng và chất lượng sống trong dài hạn.

Cuộc đua mới về chất lượng và giá trị thực

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phân hóa mạnh mẽ, sự xuất hiện của những sản phẩm hạng sang được phát triển theo tiêu chuẩn riêng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống.

Tara Maison, dự án thuộc bộ sưu tập Timeless Collection của Epic Holdings, được giới thiệu tại khu vực Mỹ Đình, một trong những trung tâm đô thị phát triển năng động ở phía Tây Hà Nội.

Sở hữu vị trí đối diện khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Tara Maison được định hướng phát triển theo phong cách sống hạng sang, chú trọng sự riêng tư, tính thẩm mỹ và những trải nghiệm được đầu tư bài bản.

Dự án hướng tới việc tạo dựng một không gian sống nơi giá trị của bất động sản không chỉ được nhìn nhận qua diện tích hay đơn giá trên mỗi mét vuông, mà còn qua chất lượng kiến trúc, vật liệu, tiện ích, dịch vụ và những trải nghiệm mà người sở hữu được tận hưởng mỗi ngày.

Phối cảnh dự án Tara Maison

Chia sẻ về việc phát triển sản phẩm trong bối cảnh thị trường đang phân hóa và điều chỉnh, bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings, cho rằng:

“Thị trường bất động sản luôn vận động theo chu kỳ. Khi thị trường thuận lợi, nhiều sản phẩm có thể cùng tăng giá; nhưng trong giai đoạn điều chỉnh, sự khác biệt về chất lượng tài sản sẽ được bộc lộ rõ nét hơn.

Chúng tôi cho rằng giá trị của bất động sản hạng sang không nằm ở khả năng tạo ra những mức giá cao tại thời điểm mở bán, mà ở chất lượng công trình, giá trị sử dụng thật, trải nghiệm sống mỗi ngày, khả năng khai thác và sức hấp dẫn lâu dài đối với người sở hữu.

Vì vậy, Epic Holdings lựa chọn tập trung vào chất lượng sản phẩm và những giá trị thực chất, thay vì để các biến động ngắn hạn quyết định triết lý phát triển của mình.”

Cách tiếp cận đề cao giá trị dài hạn cũng được ghi nhận trong xu hướng phát triển bất động sản hạng sang trên thế giới, khi khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian sống, khả năng vận hành và giá trị sử dụng của tài sản.

Ngay cả trong những giai đoạn thị trường đối diện với nhiều biến động, phân khúc bất động sản hạng sang vẫn chứng kiến sự xuất hiện của các dự án được phát triển theo những tiêu chuẩn riêng biệt.

Tại Việt Nam, sự phát triển của các dòng bất động sản hạng sang và hàng hiệu trong những năm gần đây cũng cho thấy thị trường đang có sự phân hóa rõ hơn về nhu cầu, tiêu chuẩn sản phẩm và kỳ vọng của nhóm khách hàng có năng lực tài chính cao.

Trong đó, sự sang trọng không còn chỉ được đo bằng giá bán hay những yếu tố hữu hình, mà ngày càng gắn với chất lượng trải nghiệm, tính riêng tư và khả năng đáp ứng phong cách sống của từng nhóm khách hàng.

Ở góc độ phát triển sản phẩm, bà Lương Hồng Anh nhấn mạnh:

“Theo tôi, bất động sản hạng sang không đơn thuần là một phân khúc giá, mà phải đại diện cho những chuẩn mực cao hơn về chất lượng sống.

Một công trình thực sự có giá trị cần hội tụ nhiều yếu tố: kiến trúc có bản sắc, chất lượng hoàn thiện tương xứng, công năng hợp lý, sự riêng tư và những trải nghiệm được chăm chút trong suốt quá trình sử dụng.

Với Epic Holdings, chúng tôi hướng tới kiến tạo những không gian sống mà sự sang trọng không chỉ được nhìn thấy ở kiến trúc, mà còn được cảm nhận qua chất lượng thực tế và sự tiện nghi trong từng ngày sống.”

Cuộc cạnh tranh trên thị trường bất động sản hạng sang đang dần chuyển từ những tuyên ngôn về sự xa hoa sang khả năng tạo dựng giá trị thực chất cho người sở hữu. Trong cuộc cạnh tranh ấy, chất lượng công trình, trải nghiệm cư dân và sức hấp dẫn dài hạn của sản phẩm sẽ là những thước đo quan trọng để các thương hiệu như Epic Holdings khẳng định vị thế.