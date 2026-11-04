Thế hệ người giàu mới dịch chuyển tài sản: Hội An, TP.HCM vào tầm ngắm

Theo hãng dịch vụ bất động sản Savills, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển giao tài sản quy mô lớn, đồng thời xuất hiện lớp người giàu mới từ công nghệ, khởi nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI). Những thay đổi này đang định hình lại cách giới giàu có lựa chọn nơi sinh sống, kinh doanh và đầu tư, tạo ra cuộc cạnh tranh giữa các trung tâm tài sản toàn cầu.

Báo cáo Spotlight on Wealth Trends 2026 của Savills cho biết tổng tài sản cá nhân toàn cầu tăng 10,8% trong năm 2025, đưa gần một triệu người gia nhập nhóm triệu phú USD. Hiện thế giới có 510.810 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, với tổng tài sản khoảng 60.000 tỷ USD.

Trong 20 năm tới, khoảng 84.000 tỷ USD dự kiến được chuyển giao giữa các thế hệ. Quy mô chuyển giao này được dự báo làm thay đổi bản đồ tài sản toàn cầu, khi thế hệ người thừa kế mới và các doanh nhân trẻ ngày càng có ảnh hưởng đến dòng vốn cũng như nhu cầu bất động sản.

Giới giàu phân bổ tài sản tại nhiều quốc gia

Theo Savills, người sở hữu tài sản lớn ngày càng có xu hướng sinh sống và kinh doanh tại nhiều quốc gia, thay vì tập trung ở nơi họ tạo dựng tài sản. Khoảng 80% cá nhân siêu giàu tự thân hiện sống bên ngoài quốc gia nơi họ làm giàu.

Xu hướng này cũng được đề cập trong báo cáo Henley Private Wealth Migration Report 2026 của Henley & Partners. Theo đó, giới giàu có ngày càng quan tâm đến việc đa dạng hóa nơi cư trú, quốc tịch, hoạt động kinh doanh và phân bổ tài sản tại nhiều thị trường nhằm tăng khả năng thích ứng trước biến động chính sách, địa chính trị. Singapore, Italy, Thụy Sĩ và Hy Lạp nằm trong nhóm điểm đến thu hút dòng tài sản quốc tế năm 2026.

Bên cạnh cơ hội kinh doanh và đầu tư, nhóm khách hàng này còn cân nhắc chất lượng sống, an ninh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và khả năng kết nối quốc tế khi lựa chọn nơi sinh sống.

Trong báo cáo năm 2026, Savills xây dựng Chỉ số Trung tâm Tài sản Thế hệ mới (Next-Generation Wealth Hubs Index), đánh giá hơn 100 thị trường dựa trên 48 tiêu chí thuộc 4 nhóm, gồm kinh doanh, quản trị và kết nối; mức độ tập trung tài sản và môi trường địa phương; quản lý tài sản và thuế; phong cách sống.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Singapore, Hong Kong và Tokyo dẫn đầu bảng xếp hạng. Việt Nam có 2 đại diện trong Top 16, gồm Hội An ở vị trí thứ 15 và TP.HCM ở vị trí thứ 16.

Savills nhận định kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của một thị trường không chỉ được quyết định bởi quy mô kinh tế hay mức độ tập trung vốn, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Cùng xu hướng này, báo cáo The Wealth Report 2026 của Knight Frank cho rằng giới siêu giàu ngày càng linh hoạt trong lựa chọn nơi cư trú, đầu tư và quản lý tài sản. Các trung tâm tài chính lớn vẫn có lợi thế về cơ hội kinh doanh và kết nối quốc tế, nhưng không nhất thiết là nơi nhóm khách hàng này lựa chọn sinh sống thường xuyên.

Theo tiêu chí của Savills, Hội An đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng trung tâm tài sản thế hệ mới của châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Thanh Đức.

Việt Nam có lợi thế tạo lập tài sản mới

Savills đánh giá Việt Nam và Ấn Độ là những thị trường có tiềm năng hình thành thêm các nguồn tài sản mới, nhờ sự phát triển của khởi nghiệp, công nghệ, sản xuất, dịch vụ tài chính và bất động sản.

Sự phát triển của các ngành kinh tế này có thể tạo ra thêm nhiều doanh nhân, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kéo theo nhu cầu đa dạng hơn về bất động sản cao cấp, dịch vụ quản lý tài sản và các sản phẩm đầu tư.

Tuy nhiên, khả năng tạo lập tài sản chưa đủ để một quốc gia trở thành điểm đến của giới người giàu quốc tế. Các yếu tố như chính sách thuế, môi trường pháp lý, ổn định chính trị, chất lượng sống và khả năng kết nối quốc tế cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi cư trú và đầu tư của nhóm khách hàng này.

Với thị trường bất động sản, xu hướng trên đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ. Muốn thu hút cư dân quốc tế, một thị trường cần có hạ tầng giao thông thuận tiện, hệ thống giáo dục, y tế, dịch vụ quản lý tài sản và môi trường sống đáp ứng nhu cầu dài hạn.

Bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc Toàn quốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở và Private Office của Savills Việt Nam, nhận định khi tài sản ngày càng được hình thành từ nhiều nguồn và chuyển giao giữa các thế hệ, tiêu chí lựa chọn nơi sinh sống, đầu tư cũng đa dạng hơn. Chất lượng sống, khả năng kết nối quốc tế và các dịch vụ hỗ trợ ngày càng có vai trò lớn bên cạnh nền tảng kinh tế và môi trường kinh doanh.