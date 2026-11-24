Tiếng Việt có thể dịu dàng trong một lời ru, sâu lắng trong câu thơ và cũng đầy sức sáng tạo khi bước vào âm nhạc. Chỉ bằng vài từ ngữ quen thuộc, người viết có thể tạo nên những liên tưởng bất ngờ, gọi tên những cảm xúc đôi khi chính người trong cuộc cũng khó diễn tả.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, cùng lắng nghe vẻ đẹp của tiếng Việt qua một số ca khúc V-Pop, nơi ngôn từ không chỉ làm nhiệm vụ kể chuyện mà còn trở thành một phần khiến âm nhạc đọng lại trong lòng khán giả.

Dương Domic: Khi nỗi nhớ có thể được bình phương

Trong TELL ME WHY, Dương Domic có câu hát: “Đến khi nào con tim này thôi không bình phương nỗi nhớ”. Thay vì nói nhớ một người thật nhiều, nam ca sĩ chọn phép toán bình phương để diễn tả cảm xúc ngày càng nhân lên. Một khái niệm vốn thuộc về những con số bỗng trở thành cách gọi tên nỗi nhớ, vừa mới lạ vừa gần gũi với cách nói chuyện của người trẻ.

Điều thú vị là cách liên tưởng này còn có sự kết nối với Mất Kết Nối - ca khúc trước đó của Dương Domic. Nếu ở bài hát này, người nghe bắt gặp hình ảnh “Ta mất nhau thật rồi em ơi/ Tan vỡ hai cực đành chia đôi”, thì đến TELL ME WHY, câu chuyện cảm xúc tiếp tục được phát triển bằng những liên tưởng mang màu sắc toán học. Những hình ảnh như hai cực, tế bào hay phép bình phương giúp nỗi nhớ và sự chia xa có thêm một cách biểu đạt riêng.

Bùi Công Nam: Những câu hỏi còn để ngỏ sau một cuộc tình

“Anh không thể thương ai nữa/ Em có còn vương ký ức xưa?” là hai câu hát trong phần liên khúc Em Có Người Mới Chưa do Bùi Công Nam thể hiện.

Điểm gợi cảm của câu hát nằm ở cách đặt hai vế cạnh nhau. Một bên là lời thừa nhận về cảm xúc hiện tại, một bên là câu hỏi hướng về ký ức của người cũ. Từ “vương” cũng được sử dụng khá đắt: Không hẳn là còn yêu, nhưng dường như vẫn có điều gì đó chưa thể rời khỏi tâm trí. Hai câu hát ngắn gọn mà mở ra cả một khoảng lặng, nơi người nghe có thể tự đặt mình vào câu chuyện.

Màn kết hợp của Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc tại Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân đã tạo nên một phiên bản khác cho bài hát này.

5 Tháng: Khi nỗi nhớ cũng phải tăng ca

“Anh OT nỗi nhớ về em” là câu hát tạo được dấu ấn riêng trong 5 THÁNG nhờ cách kết hợp ngôn ngữ đời thường với cảm xúc lãng mạn. OT là viết tắt của overtime, thường được dùng để chỉ việc làm thêm giờ, kéo dài thời gian làm việc ngoài khung giờ thông thường. Thế nhưng, khi đặt cạnh “nỗi nhớ”, thuật ngữ quen thuộc này lại mang một ý nghĩa khác: Nỗi nhớ dường như chẳng chịu tan đi khi ngày dài kết thúc, thậm chí còn tiếp tục "tăng ca" trong tâm trí người đang yêu.

Cách chơi chữ vừa có chút hài hước, vừa gợi đúng tâm trạng của những người chưa thể thôi nghĩ về một ai đó. Thay vì sử dụng những cách diễn đạt quen thuộc như nhớ nhung da diết hay mong ngóng khôn nguôi, câu hát chọn một từ ngữ mang hơi thở cuộc sống hiện đại để kể chuyện tình cảm. Chính sự gần gũi ấy khiến người nghe dễ bật cười thích thú, rồi cũng dễ bắt gặp mình trong câu hát.

Nhức Tiềm Thức: Những chuyển động trong miền tâm can

Trong Nhức Tiềm Thức của Hà An Huy tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, câu hát “Hai trái tim cùng đóng lại xoay bước tâm can” gây chú ý bởi cách sử dụng ngôn từ giàu tính liên tưởng. “Trái tim” vốn là hình ảnh quen thuộc khi nói về tình yêu, nhưng đặt cạnh cụm từ “đóng lại”, nó gợi ra trạng thái khép kín, ngừng đón nhận những rung động sau một biến cố cảm xúc.

Đặc biệt, cách diễn đạt “xoay bước tâm can” tạo nên một liên tưởng thú vị: Tâm can vốn là miền sâu kín bên trong con người, nay dường như cũng có những chuyển động, những đổi thay trước câu chuyện tình cảm. Không kể lể trực tiếp về nỗi buồn hay sự chia xa, câu hát chọn cách gợi mở bằng những hình ảnh có phần trừu tượng, để mỗi người nghe tự cảm nhận và diễn giải theo trải nghiệm của mình.

Đây cũng là một nét thú vị của tiếng Việt trong âm nhạc: những từ ngữ quen thuộc khi được đặt cạnh nhau theo một cách mới có thể tạo nên những tầng nghĩa và cảm xúc khác biệt.

Kim Phút Kim Giờ: Một phép đối ngắn mà gợi nhiều suy nghĩ

“Người lặng nhìn vấn vương/ Người nặng tình vẫn thương” là một trong những đoạn lời dễ khiến người nghe chú ý ở Kim Phút Kim Giờ.

Hai chữ “lặng” và “nặng” chỉ khác nhau một phụ âm đầu nhưng lại mở ra hai trạng thái cảm xúc khác biệt. Một người chọn im lặng, một người vẫn mang nặng tình cảm. Cách đặt hai hình ảnh song song tạo nên nhịp điệu cân xứng, đồng thời gợi ra khoảng cách giữa những người từng có chung một câu chuyện.

Dẫu Có Lỗi Lầm: Tình yêu vượt qua cả khoảng cách vũ trụ

Trong phiên bản làm mới tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Dẫu Có Lỗi Lầm được khoác lên một màu sắc mới với phần lời bổ sung của Bùi Công Nam và phần rap của Binz. Đặc biệt, tiết mục thuộc Liên minh Phát Tài còn được xây dựng theo ý tưởng những phi hành gia du hành qua các thiên hà để tìm kiếm tình yêu.

Câu hát “Nếu một mai ta hai vẫn giữa thế gian/ Hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác/ Anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em” vì thế càng có thêm sức gợi. Tình yêu không chỉ được đặt trong không gian quen thuộc của thế gian mà còn được mở rộng đến một hành tinh khác. Cách sử dụng hình ảnh vũ trụ khiến lời hứa ở bên một người trở nên lãng mạn, có phần phiêu lưu nhưng vẫn giữ được sự chân thành.

Tiếng Việt vẫn luôn có những cách mới để kể chuyện

Từ phép bình phương nỗi nhớ, những thuật ngữ công việc được đặt vào câu chuyện tình cảm đến hình ảnh các hành tinh xa xôi, mỗi ca khúc mang đến một cách sử dụng tiếng Việt khác nhau. Có câu hát khiến người nghe thích thú bởi sự sáng tạo, có câu lại chạm đến cảm xúc nhờ cách sắp xếp từ ngữ giản dị mà tinh tế.

Vẻ đẹp của tiếng Việt có lẽ cũng nằm ở khả năng ấy: Không ngừng vận động, tiếp nhận những cách biểu đạt mới nhưng vẫn giữ được sức gợi vốn có. Qua âm nhạc, ngôn ngữ không chỉ được cất lên thành lời mà còn tiếp tục được người trẻ khám phá, biến hóa và trao cho những ý nghĩa mới.