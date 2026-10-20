Thế hệ ái nữ Việt từ Harvard, Oxford về cầm lái tập đoàn nghìn tỷ trong chu kỳ kinh tế mới

Từ trái qua phải: Bà Trịnh Khánh Linh, bà Đặng Huỳnh Ức My, bà Vưu Lệ Quyên, bà Lê Thị Hoàng Yến. Ảnh: Website doanh nghiệp/Đồ hoạ: Đức Huy, có sự hỗ trợ từ AI.

Tại các doanh nghiệp gia đình Việt Nam, quá trình chuyển giao thế hệ đang chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ của lớp nhà quản trị kế cận, đặc biệt là các nữ doanh nhân.

Không chỉ kế thừa các khối tài sản quy mô từ hàng chục nghìn tỷ đến hàng tỷ USD, thế hệ nữ lãnh đạo mới còn mang theo nền tảng học vấn quốc tế, trực tiếp bước vào hội đồng quản trị, ban điều hành và định hình lại chiến lược kinh doanh thông qua chuyển đổi số, phát triển bền vững và tái cấu trúc hệ thống.

Trực tiếp ngồi ghế Chủ tịch và Tổng Giám đốc

Tại nhiều doanh nghiệp, các ái nữ đã chính thức ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất, trực tiếp lèo lái tổ chức.

Bà Đặng Huỳnh Ức My. Ảnh: TTC AgriS.

Tại CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS), bà Đặng Huỳnh Ức My (sinh năm 1981) - con gái của bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Văn Thành, chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2024, sau thời gian làm Phó Chủ tịch từ năm 2019.

Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại New Zealand và sở hữu chứng chỉ OPM từ Harvard Business School, bà Ức My được biết đến với định hướng đưa TTC AgriS trở thành doanh nghiệp nông nghiệp 4.0.

Dưới sự điều hành của bà, doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình quản trị, mở rộng vùng nguyên liệu sang bang Queensland (Úc), tích hợp chuỗi giá trị trên nền tảng số và huy động thành công 40 triệu USD từ IFC và SMBC.

Bên cạnh TTC AgriS, bà cũng là Chủ tịch HĐQT Hàng Tiêu dùng Biên Hòa và Tổng Giám đốc CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex).

Bà Trịnh Khánh Linh. Ảnh: PC1.

Trong lĩnh vực xây lắp và năng lượng, bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) - con gái cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn, đã trở thành Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn PC1 vào tháng 7/2026, sau khoảng 3 tháng gia nhập công ty.

Bà Linh trực tiếp tiếp quản tập đoàn có tổng tài sản xấp xỉ 1 tỷ USD, doanh thu năm gần nhất đạt gần 13.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.365 tỷ đồng.

Về tỷ lệ sở hữu, bà Linh trực tiếp nắm giữ 4 triệu cổ phiếu PC1 và được ủy quyền đại diện gần 88 triệu cổ phiếu, tương đương 21,38% vốn.

Bà Lê Thị Hoàng Yến. Ảnh: Mường Thanh.

Tại Tập đoàn Mường Thanh, bà Lê Thị Hoàng Yến (sinh năm 1987) - con gái trưởng của người sáng lập Lê Thanh Thản, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ năm 2013 khi mới 26 tuổi.

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Đại học Birmingham (Anh) sau 7 năm tu nghiệp, bà Yến bắt đầu từ công việc thực tập quản lý khách sạn. Dưới sự điều hành của bà, hệ thống Mường Thanh mở rộng nhanh chóng từ 13 khách sạn (năm 2012) lên 38 đơn vị (năm 2015) và đạt 63 cơ sở.

Bà Yến mang đậm dấu ấn trong việc thiết lập hệ thống quản trị tập trung, xây dựng Văn phòng Tập đoàn và mô hình quản lý dọc - chéo để chuẩn hóa hoạt động.

CTCP Tập đoàn Mường Thanh (thành lập 15/10/2012) do bà làm người đại diện pháp luật ghi nhận mức tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 6.350 tỷ đồng theo nội dung đăng ký thay đổi tháng 10/2026.

Bà Vưu Lệ Quyên. Ảnh: Bình Tiên.

Tại Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's), bà Vưu Lệ Quyên (sinh năm 1980) đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 11/2018.

Tốt nghiệp kỹ thuật Hóa học tại Đại học Toronto (Canada), bà Quyên về nước năm 2004, bắt đầu từ nhân viên tiếp thị xuất khẩu. Năm 26 tuổi, bà khởi nghiệp với thương hiệu Gosto, tuy nhiên dự án này sau đó phải thu hẹp do vấn đề tồn kho và mở rộng quá nhanh.

Quay lại Biti's, bà dẫn dắt dự án chuyển đổi số ERP, đối mặt với sự phản ứng gay gắt từ nội bộ và xung đột với phương pháp quản trị cũ của người cha là ông Vưu Khải Thành.

Vượt qua khủng hoảng, bà Quyên định hình lại văn hóa doanh nghiệp từ "kỷ luật, mệnh lệnh" sang triết lý "hạnh phúc", áp dụng khung thuyết GNH của Bhutan, giúp giữ chân 95% nhân sự chủ chốt. Em gái bà, Vưu Lệ Minh (sinh năm 1984) cũng tham gia công ty từ 2008, hiện là Phó Tổng giám đốc mảng R&D.

Tạo dấu ấn trong quản trị chiến lược

Thay vì tiếp quản trực tiếp vị trí số một, nhiều nữ doanh nhân F2 tham gia sâu vào hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm tái cấu trúc hoặc dẫn dắt các mảng chiến lược mới.

Bà Trần Ngọc Phương Thảo. Ảnh: PNJ

Tại CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), bà Trần Phương Ngọc Thảo là người con gái duy nhất của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung tham gia HĐQT từ tháng 6/2020.

Bà Thảo sở hữu hồ sơ học vấn nổi bật như Cử nhân Quản lý kinh tế (Oxford), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (London Business School) và Tiến sĩ Kinh tế học (Harvard).

Tại PNJ, bà đảm nhiệm các vị trí Giám đốc chuyển đổi số (2020-2021), Trưởng Ủy ban ESG (2022-2024), và hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ. Ảnh: Alphanam.

Tại Tập đoàn Alphanam, bà Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1991), con gái Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Chịu trách nhiệm điều hành tập đoàn đa ngành có quỹ đất trên 5.000 ha và danh mục đầu tư tại Sa Pa lên tới 12.000 tỷ đồng, bà Mỹ mang dấu ấn lớn trong việc quyết định tái cơ cấu toàn bộ mảng nhân sự.

Bà Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh:Golf Long Thành.

Tại KN Holdings/Golf Long Thành, bà Lê Nữ Thùy Dương (sinh năm 1976), con gái ông Lê Văn Kiếm và bà Trần Cẩm Nhung, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.

Bà Thùy Dương trực tiếp quản lý các mảng năng lượng tái tạo với tư cách Chủ tịch HĐQT Cam Lâm Solar và Điện mặt trời KN Cam Lâm. Tháng 3/2026, bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Nguyễn Bảo Uyên. Ảnh: Hợp Lực.

Trong lĩnh vực y tế tư nhân, bà Nguyễn Bảo Uyên (sinh năm 1992, con gái doanh nhân Nguyễn Văn Đệ) hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực kiêm Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực.

Bà Nguyễn Thảo Tiên. Ảnh: IPPG.

Trong lĩnh vực phân phối hàng hiệu, bà Nguyễn Thảo Tiên (sinh năm 1997, con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn) hiện là Phó Tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của IPPG và Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC), trực tiếp quản lý quan hệ đối tác với các thương hiệu xa xỉ.

Sở hữu khối tài sản nghìn tỷ

Thế hệ F2 không chỉ nắm quyền điều hành mà còn trực tiếp đứng tên những khối tài sản khổng lồ trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong nhóm tài chính - ngân hàng và bất động sản.

Nổi bật nhất trong thế hệ Gen Z là bà Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001), con gái Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Bắt đầu mua vào gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB từ tháng 7/2021, bà Thủy Anh liên tục gia tăng sở hữu.

Đến cuối năm 2023, số lượng cổ phần nắm giữ đạt hơn 172 triệu đơn vị. Sau đợt chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 đầu năm 2024, lượng cổ phiếu đứng tên bà tăng gấp đôi lên hơn 344 triệu đơn vị.

Tính theo vùng giá 32.800 đồng/cổ phiếu, khối tài sản này ước tính vượt 11.000 tỷ đồng. Ngoài ra, theo báo cáo quản trị năm 2025, bà còn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của nhà phát triển địa ốc Masterise Group.

Bà Trịnh Thị Mai Anh. Ảnh: OCB.

Tại Ngân hàng OCB, bà Trịnh Thị Mai Anh (sinh năm 1992), con gái Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn, là thành viên HĐQT 9X duy nhất (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tốt nghiệp London School of Economics and Political Science và từng làm việc tại HSBC London, VinaCapital, Temasek, bà Mai Anh hiện sở hữu hơn 78 triệu cổ phiếu OCB, khoảng 1,84% vốn điều lệ.

Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: KCB.

Trong ngành bất động sản khu công nghiệp, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996), con gái Chủ tịch Kinh Bắc (KBC) Đặng Thành Tâm, đang là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bà Quỳnh Anh cũng là cổ đông sáng lập nắm 60% vốn CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Long An - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội quy mô 3.708 tỷ đồng.

Có thể thấy bức tranh thế hệ nữ doanh nhân kế nghiệp tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển chiến lược. Thay vì chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm thực tiễn truyền thống, họ mang theo kiến thức đào tạo bài bản từ các đại học danh tiếng, ứng dụng công nghệ, số hóa, và tuân thủ các chuẩn mực phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Những nữ doanh nhân này vừa đóng vai trò bảo tồn di sản gia đình, vừa là động lực chính trong các công cuộc tái cấu trúc và đưa các doanh nghiệp tỷ USD thích nghi với chu kỳ kinh tế mới.

Đồ hoạ trong bài: Đức Huy có sự hỗ trợ từ AI