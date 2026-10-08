'Thế hệ 2030' đang 'phát sốt' với HYROX

Theo thông tin từ HYROX Hàn Quốc, số lượng người tham gia cuộc thi này đã tăng gấp đôi mỗi năm kể từ sự kiện đầu tiên được tổ chức trong nước vào năm 2023 (với 1.100 người tham dự). Đối với sự kiện tại Incheon diễn ra vào tháng Năm vừa qua, toàn bộ 12.000 vé ban đầu đã nhanh chóng bán hết, buộc ban tổ chức phải mở rộng quy mô để đón tiếp tổng cộng 15.000 người tham gia.

Choi Min Ho, thành viên nhóm SHINee, tham gia cuộc thi Hyrox (ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube ‘Choi Min-ho’).

HYROX là giải đua thể hình trong nhà bắt nguồn từ Đức vào năm 2017. Sự kiện này bao gồm chuỗi hoạt động luân phiên giữa chạy bộ 1km và các bài tập thể lực chức năng (thực hiện 8 lần) với tổng quãng đường chạy là 8km cùng việc hoàn thành 8 trạm thử thách: SkiErg (máy trượt tuyết), Sled Push (đẩy xe trượt tạ), Sled Pull (kéo xe trượt tạ), Burpee Broad Jumps (nhảy xa kết hợp burpee), Rowing (chèo thuyền), Farmers Carry (xách tạ đi bộ), Lunges (chùng chân) và Wall Balls (ném bóng vào tường).

Đối tượng tham gia đa dạng từ người mới bắt đầu đến các vận động viên chuyên nghiệp, với các hạng mục được chia thành nhóm Open (phổ thông) và Pro (chuyên nghiệp), cùng nhiều hình thức thi đấu như cá nhân, đôi (đội 2 người) và tiếp sức (đội 4 người). Do thời gian thi đấu được đo lường theo tiêu chuẩn toàn cầu, người tham gia có thể so sánh trực tiếp kết quả của mình với bảng xếp hạng thế giới, bất kể họ thi đấu tại đâu.

Sự kiện này đang chứng kiến ​​sự phát triển bùng nổ trên toàn cầu. Nó đã mở rộng quy mô thành giải đấu được tổ chức tại 85 thành phố thuộc 30 quốc gia, thu hút hơn 1,3 triệu người tham gia mỗi năm. Vé cho sự kiện tại New York đã bán hết chỉ trong vòng 40 phút sau khi mở bán, trong khi sự kiện tại London thu hút tới 70.000 người đăng ký, buộc ban tổ chức phải sử dụng hệ thống bốc thăm để chọn ra 16.000 người tham gia. Doanh số bán vé tăng trưởng khoảng 100% mỗi năm mà không cần chi ngân sách cho quảng cáo.

Hiện đang có nỗ lực để đưa giải đấu HYROX trở thành một bộ môn chính thức tại Thế vận hội Olympic 2032. Một yếu tố then chốt tạo nên sức hút của giải đấu là sự kết hợp thành công giữa tính chất cá nhân của môn chạy bộ và tinh thần tập thể đầy năng động của CrossFit. Người tham gia tìm thấy động lực từ bầu không khí tại địa điểm thi đấu, nơi hàng ngàn người cùng chạy, ngay cả khi họ đang nỗ lực vượt qua kỷ lục của chính mình. Xu hướng này hoàn toàn phù hợp với văn hóa chia sẻ huy chương hoàn thành và thành tích thi đấu chính thức trên mạng xã hội.

Các nhà phân tích cho rằng "thế hệ 2030", những người trẻ ở độ tuổi 20 và 30 bắt đầu tập luyện giữa 'cơn sốt' chạy bộ gần đây hiện đang chuyển hướng quan tâm sang các môn thể thao chú trọng thành tích và có quy trình bài bản. Việc trải nghiệm tham dự một sự kiện quy mô toàn cầu cùng việc thu thập dữ liệu về hiệu suất tập luyện lại rất hấp dẫn đối với thói quen tiêu dùng chú trọng giá trị của nhóm đối tượng này.