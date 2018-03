Thế giới vĩnh biệt người hùng của dân Do Thái Johan van Hulst

Johan van Hulst – người hùng từng cứu sống hàng trăm trẻ em Do Thái trong Thế chiến 2 đã từ trần vào ngày 22.3, hưởng thọ 107 tuổi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) chào hỏi người hùng Johan van Hulst hồi năm 2012. Ảnh: CNN.

Theo CNN, khi đang là hiệu trưởng của trường Đại học Đào tạo Giáo Viên Cải cách, ông Johan đã trở thành tâm điểm của chiến dịch “tuồn” các trẻ em Do Thái ra khỏi Amsterdam nhằm bảo vệ chúng khỏi sự lùng giết của lực lượng phát xít Đức Quốc Xã. Được biết, do trường của ông nằm ngay cạnh một trung tâm trẻ em Do Thái, ông Johan đã hỗ trợ các nhóm cứu hộ đưa hàng trăm trẻ em vượt rào và ẩn nấp tạm thời trong trường trước khi các em được gửi tới một nơi an toàn.

“Hãy thử tưởng tượng xem có 80, 90 hoặc có thể 100 em nhỏ đứng đó và bạn phải quyết định xem sẽ mang đứa nào đi theo mình… Đó là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi”, ông Johan từng kể lại về giai đoạn năm 1943 khi trung tâm trẻ em Do Thái cạnh trường bị dọn dẹp. “Bạn nhận ra rằng sẽ không thể mang tất cả đứa nhỏ đi theo mình. Bạn bết rõ rằng những đứa bị bỏ lại chắc chắn sẽ chết. Tôi đã mang theo 12 đứa. Sau này, tôi đều tự hỏi bản thân rằng ‘tại sao không phải 13?’”.

Sau Thế chiến 2, ông trở thành một thành viên tích cực của đảng CDA và sau này trở thành một thượng nghị sĩ. Vào năm 1972, ông được Trung tâm tưởng niệm các nạn nhân diệt chủng Do Thái Yad Vashem trao tặng danh hiệu Người Dân Ngoại Công Chính nhờ công lao cứu giúp những người Do Thái Hà Lan.

Vào năm 2012, đích thân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới thăm chào hỏi ông Johan van Hulst trong một chuyến thăm tới Hà Lan.

“Chúng tôi có câu ai cứu mạng một người là cứu mạng cả vũ trụ. Ông đã cứu hàng trăm vũ trụ. Tôi muốn thay mặt người dân Do Thái và nhân loại cảm ơn ông”, ông Netanyahu nói với ông Johan.

Nói với CNN, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Ankie Broekers-Knol tuyên bố ông Johan “đã sống một cuộc đời phi thường. Ông sẽ luôn được nhớ để như một biểu tượng của dân chủ. Ông đã cống hiện cả cuộc đời mình với vai trò một người làm giáo dục và sau đó là một thượng nghị sĩ, phục vụ cho các giá trị dân chủ, tự do và công bằng. Ông chính là một tấm gương cho chúng ta”.

Trong khi đó, bà Ruth Peetoom – Chủ tịch đang CDA miêu tả ông Johan là “một biểu tượng của công lý”: “Ông là một người thông minh, dũng cảm và khiêm tốn. Trong cuộc đời của mình, ông là niềm cảm hứng với rất nhiều người theo những cách khác nhau”.

Người phát ngôn Yad Vashem Simmy Allen cũng khẳng định ông Johan sẽ được “toàn bộ nhân dân Do Thái nhớ đến nhờ những nỗ lực dũng cảm trong việc giải cứu những người Do Thái khỏi cuộc diệt chủng”.

Đồng ý với những ý kiến trên, Đại sứ Hà Lan tại Israel Gilles Beshoor Plug chia sẻ với CNN rằng ông Johan van Hulst “sẽ luôn được nhớ tới như một người hùng của lực lượng kháng chiến Hà Lan trong Thế chiến 2. Việc ông qua đời là một mất mát lớn. Hành động dũng cảm của ông đã cứu sống nhiều trẻ em Do Thái, trở thành một niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ về sau.

Tiểu Đào (Theo CNN)