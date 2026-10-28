Thế giới tụt hậu trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thế giới đang chậm tiến độ trong nỗ lực triển khai các biện pháp cắt giảm phát thải nhằm hạn chế mức độ nóng lên toàn cầu và những hậu quả đi kèm.

Đây là cảnh báo mà Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đưa ra trong báo cáo cập nhật ngày 28/10.

Báo cáo được đưa ra chỉ vài tuần trước khi diễn ra Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 9-20/11.

Theo báo cáo, ngay cả khi các quốc gia thực hiện đầy đủ cam kết cắt giảm phát thải, nhiệt độ toàn cầu vào năm 2100 vẫn có thể cao hơn khoảng 2,6 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nếu các quốc gia tiếp tục duy trì xu hướng phát thải hiện nay mà không thực hiện các cam kết khí hậu, mức tăng có thể lên tới 2,8 độ C. Cả hai kịch bản này đều vượt xa mục tiêu lịch sử được thống nhất trong Thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, theo đó hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở dưới 2 độ C, đồng thời nỗ lực giới hạn ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Báo cáo cho biết, tình hình khí hậu trở nên đáng lo ngại hơn một phần là do Mỹ thay đổi chính sách khí hậu với việc chính thức rút khỏi Thỏa thuận Paris và việc điều chỉnh các ước tính về lượng phát thải trong quá khứ.

Báo cáo cũng ước tính việc Mỹ thay đổi chính sách khí hậu có thể làm nhiệt độ toàn cầu tăng thêm khoảng 0,1 độ C vào cuối thế kỷ này.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, thế giới đang chậm đáng kể so với các mục tiêu khí hậu, song vẫn có những công cụ để điều chỉnh lộ trình.

Theo UNEP, để đưa tình hình trở lại quỹ đạo có thể kiểm soát được, lượng phát thải carbon toàn cầu cần giảm 18% vào năm 2030 và 69% vào năm 2040.

Các nhà khoa học cảnh báo mức tăng nhiệt độ toàn cầu dù nhỏ cũng có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt, lũ lụt, mất mùa và những tác động nghiêm trọng khác đối với con người và hệ sinh thái./.