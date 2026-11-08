Thế giới trải qua tháng 10 nóng nhất trong lịch sử
Cơ quan Giám sát Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu vừa phát đi báo cáo khí hậu mới nhất với những số liệu đáng báo động. Theo dữ liệu cập nhật tính đến đầu tháng 11, tháng 10 vừa qua đã chính thức trở thành tháng 10 nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử toàn cầu, đồng thời đưa năm 2026 trở thành năm thứ hai vượt ngưỡng ấm lên 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/the-gioi-trai-qua-thang-10-nong-nhat-trong-lich-su-246261107235435767.htm