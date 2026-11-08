Thế giới trải qua tháng 10 nóng nhất trong lịch sử

Hà Nội vào mùa hanh khô, nhiều hôm, cả thành phố chìm trong bụi mịn. Cũng lúc này, Thủ đô đẩy nhanh xanh hóa giao thông: thêm buýt điện, vùng phát thải thấp ở phố cổ chuẩn bị sang chặng mới. Có người thấy rõ cái lợi, nhưng nhiều lao động vẫn canh cánh: tiền đâu ra để đổi xe, sạc ở đâu, rồi mưu sinh ra sao?