Thế giới tìm hướng ứng dụng AI hiệu quả

Hội nghị kéo dài 3 ngày, do Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc phối hợp với Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) tổ chức, mở thêm cơ hội để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển và ứng dụng AI.

Tâm điểm của hội nghị là cuộc họp cấp bộ trưởng về AI và công nghệ số, cùng các diễn đàn chính sách và triển lãm công nghệ doanh nghiệp. Các nội dung thảo luận tập trung vào định hướng quản trị, phát triển và ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong bối cảnh công nghệ này ngày càng tác động sâu rộng đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hình ảnh quảng bá cho Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về AI và Kỹ thuật số, do Bộ Khoa học Hàn Quốc và Nhóm Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức. Ảnh: The Korea Times

Đáng chú ý, Hàn Quốc dự kiến giới thiệu Sáng kiến "AI cho tất cả mọi người", hướng tới phát triển các dịch vụ AI dễ tiếp cận và mở rộng cơ hội sử dụng công nghệ cho người dân. Sáng kiến phản ánh mục tiêu đưa AI vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp công nghệ và các nhóm người dùng chuyên biệt, trở thành công cụ phục vụ rộng rãi hơn trong đời sống.

Việc phổ cập AI cũng đặt ra yêu cầu thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm cơ hội tiếp cận công nghệ công bằng và nâng cao năng lực sử dụng AI. Bởi vậy, bên cạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các chính phủ cần xây dựng chính sách giúp người dân và doanh nghiệp khai thác hiệu quả công nghệ, đồng thời hạn chế nguy cơ lợi ích từ chuyển đổi số chỉ tập trung vào một bộ phận xã hội.

Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng về AI và công nghệ số từ năm 2005. Cuộc họp gần nhất diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm ngoái. Việc đăng cai hội nghị toàn cầu năm nay tiếp tục thể hiện nỗ lực của Seoul trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và tham gia định hình định hướng phát triển công nghệ số.

Trong bối cảnh AI mở ra cơ hội nâng cao năng suất và cải thiện dịch vụ công, thách thức không chỉ là phát triển công nghệ nhanh hơn mà còn là bảo đảm những lợi ích đó đến được với đông đảo người dân. Hội nghị tại Seoul vì thế hướng sự chú ý vào một vấn đề ngày càng cấp thiết: làm thế nào để AI trở thành động lực phát triển bao trùm, thay vì làm gia tăng khoảng cách giữa các quốc gia và các nhóm dân cư.