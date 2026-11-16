Thế giới thời đàm: Tìm người ngồi 'ghế nóng'

Bằng việc tuyên bố rời khỏi ECB sớm hơn dự kiến, bà Lagarde đã khởi động một cuộc chạy đua với thời gian giữa 21 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu để chỉ định chủ tịch tiếp theo của ECB trước cuối năm nay.

Lịch trình lựa chọn Chủ tịch ECB rất chặt chẽ, đòi hỏi phải trải qua một loạt các bước được quy định trong các hiệp ước châu Âu: Đề xuất ứng cử viên từ Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup), sau đó tham khảo ý kiến của Nghị viện châu Âu và Hội đồng quản trị của ECB, những người sẽ đưa ra ý kiến của họ trước khi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc tìm người kế nhiệm bà Christine Lagarde làm người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang là chủ đề đàm phán giữa Pháp và Đức. Ảnh: LP

Ngày 6-11, Eurogroup đã đề cử hai ứng viên kế nhiệm bà Christine Lagarde, gồm ông Klaas Knot, người Hà Lan và ông Pablo Hernandez de Cos, người Tây Ban Nha. Ông Klaas Knot, 59 tuổi, từng giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Hà Lan từ năm 2011 đến 2025 và Chủ tịch Hội đồng Ổn định Tài chính từ năm 2021 đến 2025. Vào tháng 10-2024, ông Knot kêu gọi chính phủ các nước châu Âu chấn chỉnh lại tình hình tài chính của mình, trong đó đặc biệt nhấn mạnh trường hợp của Pháp. Dù lời kêu gọi đó là đúng nhưng chính tuyên bố kiểu này đã vô hình trung trở thành vật “ngáng đường” ông Knot khi làm phật ý Paris.

Trong khi đó, ứng cử viên người Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos là Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha (nhiệm kỳ 2018-2024) và hiện là người đứng đầu Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) tại Basel từ tháng 7-2025. Ông Cos có một ưu điểm hiếm có khi vượt qua sự chia rẽ chính trị ở Tây Ban Nha. Được sự hậu thuẫn của chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Pedro Sánchez, ông Cos cũng nhận được sự ủng hộ của ông Alberto Núñez Feijóo, lãnh đạo Đảng Nhân dân của Tây Ban Nha. Chính chuyên môn và khả năng xây dựng sự đồng thuận khiến ông Cos trở thành ứng cử viên lý tưởng của Tây Ban Nha chạy đua vào “ghế nóng” của ECB bất kể ai thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 29-11 tới.

Hai chuyên gia với lý lịch ấn tượng và hiểu biết sâu sắc về hoạt động của ECB, từng đại diện cho quốc gia của họ tại tổ chức tài chính này trong nhiều năm. Nhưng ngoài chuyên môn kinh tế và tài chính, điều quan trọng nhất chính là khả năng giao tiếp rõ ràng với thị trường tài chính của họ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có những cuộc đàm phán để thống nhất quan điểm của cả hai để tìm ra người đứng đầu ECB và ưu thế hiện nay đang nghiêng về ứng cử viên của Tây Ban Nha. Theo báo chí Pháp, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đang muốn tận dụng việc bổ nhiệm Chủ tịch ECB để chia nhau 2 vị trí sắp trống trong Ban điều hành của ngân hàng này. Đó là vị trí nhà kinh tế trưởng hiện do ông Philip Lane, người Ireland, nắm giữ và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5-2027 và bà Isabel Schnabel, người Đức, phụ trách các hoạt động thị trường, người đang chuẩn bị gia nhập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào đầu năm 2027. “Hiện có ba vị trí cần được bổ nhiệm, và việc cân bằng nhân sự này đang được Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz thảo luận nhằm đạt được một tầm nhìn chung, không chỉ của người dân, mà còn về các nhiệm vụ và mục tiêu của ECB”, Điện Élysée nhấn mạnh.

Mục tiêu mà Pháp và Đức muốn đạt được là một quá trình chuyển đổi có trật tự và nhanh chóng, và trên hết là một quá trình tiếp tục cung cấp các tín hiệu ổn định cần thiết cho ECB. Tổng thống Macron đã bày tỏ với Thủ tướng Merz sự ưu tiên của mình đối với ông Cos làm Chủ tịch, và muốn bà Laurence Boone, cựu Ngoại trưởng và cựu kinh tế trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), hiện là người đứng đầu Ngân hàng Santander tại Pháp, kế nhiệm bà Isabel Schnabel.

Về phía Đức, tình hình không rõ ràng như vậy, vì Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền và Đảng Dân chủ xã hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận về người thay thế ông Philip Lane. Hơn nữa, nếu ông Knot được chọn làm Chủ tịch ECB, thì một ghế thứ tư trong ban điều hành của ECB sẽ bị bỏ trống. Đó là ghế của người đồng hương Frank Elderson, do đó làm mở rộng thêm phạm vi đàm phán.

Tuy nhiên, mọi việc có thể diễn ra nhanh chóng nếu đạt được thỏa thuận giữa Pháp và Đức. Trong trường hợp đó, các nhà lãnh đạo Eurozone có thể thông qua thỏa thuận này tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra vào ngày 26 và 27-11 tới tại Brussels (Bỉ).