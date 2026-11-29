Tham vọng này được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai đưa ra hồi tháng 6 năm nay, khi Chính phủ Israel công bố kế hoạch quốc gia thúc đẩy phát triển AI. “Chúng ta sẽ đưa Israel trở thành một siêu cường AI toàn cầu”, ông Netanyahu tuyên bố, theo Al Jazeera. Đến tháng 9 vừa qua, nhà lãnh đạo Netanyahu đặt mục tiêu đưa Israel trở thành cường quốc AI lớn thứ ba thế giới trong vòng 5 năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Israel đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng dữ liệu và thu hút đầu tư quốc tế.

Theo dữ liệu của Data Center Map, Israel hiện có 67 trung tâm dữ liệu. Chính phủ nước này cũng đưa các trung tâm dữ liệu AI vào nhóm hạ tầng quốc gia, tạo điều kiện triển khai các dự án mới. Đáng chú ý là trung tâm dữ liệu Ofek, dự kiến được xây dựng ở phía Bắc cảng Ashdod và hoàn thành vào nửa cuối năm 2029. Khi đi vào hoạt động, cơ sở này được kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất Israel, góp phần mở rộng năng lực tính toán phục vụ phát triển AI.

Israel đẩy mạnh xây dựng các trung tâm dữ liệu. Ảnh minh họa: Shutterstock

Bên cạnh phát triển hạ tầng, Israel còn chú trọng thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế. “Gã khổng lồ” công nghệ Nvidia hiện có mạng lưới nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất bên ngoài Mỹ tại Israel, với 6.000 nhân viên làm việc tại 7 trung tâm, gấp đôi so với ba năm trước. Tập đoàn dự kiến xây dựng thêm một khu nghiên cứu tại Kiryat Tivon, gần thành phố Haifa, có khả năng tiếp nhận tới 10.000 nhân viên. Sự hiện diện của Nvidia giúp Israel bổ sung nguồn lực nghiên cứu, thu hút nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối với hệ sinh thái AI toàn cầu.

Đằng sau chiến lược đầu tư vào AI là những tính toán về an ninh và địa chính trị. Với diện tích lãnh thổ hạn chế và thường xuyên phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh, Israel xem ưu thế công nghệ là lợi thế chiến lược giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố sức mạnh quốc gia. Khi phê duyệt kế hoạch đẩy nhanh xây dựng các trung tâm dữ liệu AI hồi tháng 2 năm nay, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh vai trò của hạ tầng này đối với an ninh quốc gia, đồng thời coi AI là yếu tố mang tính quyết định trong việc tiếp tục củng cố sức mạnh của Israel.

Trong lĩnh vực quân sự, AI mở ra khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ ra quyết định chỉ huy. Israel được cho là đã ứng dụng công nghệ này trong các hoạt động quân sự tại dải Gaza và Bờ Tây. Thực tế đó cho thấy AI đang trở thành nhân tố ngày càng quan trọng trong hiện đại hóa quân đội, đồng thời thúc đẩy cuộc cạnh tranh về công nghệ và năng lực tác chiến giữa các quốc gia. Với Israel, làm chủ công nghệ AI không chỉ góp phần duy trì ưu thế quân sự mà còn nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh.

Dẫu vậy, tham vọng trở thành cường quốc AI cũng đặt ra bài toán lớn về bảo đảm năng lượng. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện rất lớn, trong khi năng lực cung ứng của mạng lưới điện Israel còn hạn chế. Điều này buộc Israel phải tìm kiếm những nguồn năng lượng mới có công suất đủ lớn và bảo đảm tính ổn định lâu dài. Trước sức ép đó, Israel đang tính đến phương án phát triển năng lượng hạt nhân, đồng thời đẩy mạnh khai thác các mỏ khí đốt ngoài khơi phía Đông Địa Trung Hải. Năng lượng không đơn thuần là điều kiện bảo đảm vận hành các trung tâm dữ liệu mà còn chi phối khả năng mở rộng năng lực tính toán của Israel. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào nguồn cung phần cứng từ nước ngoài cũng là một trở ngại đối với mục tiêu làm chủ công nghệ AI của Israel.

Dù sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao, Israel vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trên hành trình trở thành siêu cường AI. Thành công trong cuộc đua AI không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay tốc độ phát triển, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những lợi thế sẵn có thành năng lực tự chủ về công nghệ. Đây sẽ là yếu tố quyết định liệu Israel có thể vươn lên trở thành cường quốc AI lớn thứ ba thế giới hay không.