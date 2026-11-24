Thế nhưng, trong một thế giới không ngừng phát triển, những điều giản dị ấy lại đang nằm ngoài tầm với của hàng trăm triệu người. Nghịch lý đó không chỉ phơi bày những bất ổn ngày càng sâu sắc của đời sống quốc tế, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các quốc gia trong bảo đảm những điều kiện căn bản nhất cho con người.

Thế giới hôm nay không thiếu những thành tựu khiến nhân loại tự hào. Trí tuệ nhân tạo mở ra những khả năng chưa từng có; công nghệ y học liên tục tạo ra đột phá; năng lực sản xuất và kết nối xuyên biên giới ngày càng được mở rộng. Nhưng tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa với việc mọi người đều được thụ hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở nhiều nơi, chiến tranh, xung đột, khủng hoảng kinh tế, thiên tai và những bất cập trong quản trị đang đẩy con người vào cuộc vật lộn để duy trì những nhu cầu thiết yếu nhất.

Người tị nạn Sudan chờ nhận thức ăn cứu trợ tại Adre, Cộng hòa Chad. Ảnh: TTXVN

Theo ước tính của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), đến cuối tháng 9-2026, thế giới có khoảng 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn trong số đó đến từ những quốc gia chìm trong xung đột, bất ổn và khủng hoảng nhân đạo như Sudan, Yemen, Syria, Afghanistan...

Đằng sau con số khổng lồ ấy là những gia đình ly tán, những đứa trẻ phải dang dở việc học, những người lao động mất đi sinh kế và những cộng đồng bị đẩy vào cảnh tha hương. Với họ, ổn định không còn là mục tiêu phát triển dài hạn, mà trước hết là khát vọng được trở về quê nhà, được sống trong bình yên và không còn phải đối mặt với nỗi lo chạy trốn.

Đáng lo ngại, hệ lụy của bất ổn không dừng lại ở chiến trường. Trong một thế giới liên kết chặt chẽ, xung đột tại một khu vực có thể nhanh chóng tác động đến giá năng lượng, lương thực, vận tải, thương mại ở những nơi cách xa hàng nghìn km. Ngày 23-11, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Luke J. Lindberg cảnh báo, tình trạng gián đoạn vận tải tại ba điểm nghẽn hàng hải chiến lược gồm eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đen đang đẩy chi phí lương thực, năng lượng và vận tải nhân đạo tăng cao, làm trầm trọng thêm nguy cơ mất an ninh lương thực trên toàn cầu.

Một gia đình chia sẻ bữa ăn ở Yemen với thực phẩm từ WFP. Ảnh: UN

Bên cạnh những tác động từ xung đột, biến đổi khí hậu đang gia tăng sức ép lên sinh kế, nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. Hạn hán, lũ lụt, nắng nóng cực đoan và những hiện tượng thời tiết bất thường không chỉ gây thiệt hại trước mắt mà còn làm suy yếu khả năng phục hồi của các cộng đồng vốn đã dễ bị tổn thương. Khi thiên tai xảy ra liên tiếp, người nghèo thường là nhóm chịu tác động nặng nề nhất bởi họ thiếu nguồn lực để bảo vệ tài sản, chuyển đổi sinh kế và tái thiết cuộc sống. Những cú sốc khí hậu vì thế không đơn thuần là vấn đề môi trường, mà còn trực tiếp đặt ra bài toán về công bằng xã hội và năng lực bảo vệ người dân.

Một nguyên nhân khác cần được nhìn nhận thẳng thắn là chất lượng quản trị quốc gia. Không phải mọi cuộc khủng hoảng đều bắt nguồn từ những cú sốc khách quan. Có những thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn bởi sự chậm trễ trong ứng phó, chính sách thiếu nhất quán, phân bổ nguồn lực bất hợp lý, hệ thống an sinh chưa đủ bao phủ hoặc lợi ích cục bộ lấn át lợi ích cộng đồng. Thiên tai có thể nằm ngoài khả năng kiểm soát, biến động kinh tế có thể đến từ những yếu tố bên ngoài, nhưng mức độ tổn thương của người dân lại phụ thuộc rất lớn vào năng lực dự báo, chuẩn bị và điều hành của mỗi quốc gia.

Một chính sách thiếu tầm nhìn có thể khiến khủng hoảng nhỏ trở thành khủng hoảng lớn; sự chậm trễ trong cứu trợ có thể biến khó khăn thành thảm họa nhân đạo. Ngược lại, một bộ máy quản trị hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm có thể giảm thiểu đáng kể tổn thất, bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương và giúp xã hội nhanh chóng phục hồi. Bởi vậy, không thể chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh khi những thiệt hại có thể được hạn chế bằng các quyết sách kịp thời và đúng đắn.

Cuộc sống bình yên, an toàn và ổn định là nhu cầu chính đáng của mỗi con người, nhưng thực tế lại đang trở thành điều xa xỉ đối với hàng triệu người trên thế giới. Bảo vệ những điều kiện căn bản ấy không chỉ là trách nhiệm của mỗi quốc gia mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng quốc tế bằng những hành động thiết thực: Kiểm soát và giải quyết xung đột, bảo đảm các tuyến vận tải và chuỗi cung ứng thiết yếu, củng cố hệ thống an sinh, bảo đảm khả năng tiếp cận lương thực, nước sạch, y tế, giáo dục và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Những tuyên bố đoàn kết hay cam kết hợp tác chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, giúp con người được sống an toàn, ổn định và có phẩm giá.

Thước đo của phát triển không chỉ nằm ở những thành tựu khoa học, công nghệ, quy mô kinh tế hay diện mạo hiện đại của các đô thị, mà trước hết phải được phản ánh qua chất lượng cuộc sống của con người. Một thế giới dù đạt đến những đỉnh cao công nghệ, tạo ra khối lượng của cải khổng lồ nhưng vẫn để hàng triệu người phải sống trong cảnh đói nghèo, bất an, không có mái nhà che chở và thiếu những điều kiện thiết yếu thì chưa thể coi là một thế giới phát triển trọn vẹn. Bởi giá trị đích thực của tiến bộ không phải là nhân loại đã chinh phục được những giới hạn nào, mà là những thành tựu ấy có thực sự giúp con người được sống bình yên, có cơ hội phát triển và có ai bị bỏ lại phía sau hay không.