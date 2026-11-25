Điều đáng nói là sự cố này xảy ra chỉ 10 ngày sau khi hơn 20.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị gián đoạn vì sự cố hệ thống dữ liệu. Việc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải ra lệnh đình chỉ toàn bộ các chuyến bay nội địa không đơn thuần chỉ là câu chuyện rủi ro vận hành hay bài toán bồi thường thiệt hại của các doanh nghiệp vận tải hậu sự cố, mà phía sau đó là một hiểm họa an ninh phi truyền thống đáng báo động.

Hàng không dân dụng từ lâu đã vượt ra khỏi khái niệm phương tiện di chuyển thuần túy. Nó đã trở thành huyết mạch giao thông trọng yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bảo đảm cho các hoạt động logistics thông suốt và sự dịch chuyển nhanh chóng của nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi một mắt xích cốt lõi trong hệ thống này bị tê liệt, hiệu ứng domino ngay lập tức kích hoạt, gây tổn thất kinh tế lên tới hàng tỷ USD và làm gián đoạn các chuỗi trao đổi thương mại then chốt. Sự gián đoạn đột ngột của giao thông đường không không chỉ tạo ra tình trạng hỗn loạn cục bộ tại các nhà ga sân bay, mà còn tác động dây chuyền, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào phương thức vận tải nhanh. Vì thế, ranh giới giữa một trục trặc kỹ thuật và mối đe dọa tới an ninh kinh tế quốc gia trở nên mong manh.

Hình ảnh hành khách chờ lên máy bay ở sân bay John F. Kennedy. Ảnh: SBS News

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ càng trở nên hiện đại và càng được tích hợp sâu rộng vào các nhóm hạ tầng của xã hội trọng yếu, thì hệ lụy kéo theo khi xảy ra sự cố lại càng nặng nề và phức tạp. Sự phụ thuộc vào các nền tảng tự động hóa và hệ thống dữ liệu tập trung có thể khiến các thiết chế xã hội hiện đại đánh mất dần hoặc bị suy yếu khả năng thích ứng linh hoạt theo phương thức truyền thống. Khi trung tâm chỉ huy gặp trục trặc, toàn bộ cỗ máy khổng lồ ngay lập tức rơi vào trạng thái “chết lâm sàng”, do các quy trình vận hành thủ công dự phòng đã bị triệt tiêu hoặc không đủ năng lực xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian thực. Một sự cố ngẫu nhiên, phát sinh từ một dòng mã lệnh lỗi hay xung đột cơ sở dữ liệu nội bộ cũng đủ sức tạo ra sự đổ vỡ trên diện rộng.

Sự cố kỹ thuật mới đây của ngành hàng không Mỹ đã phơi bày “gót chân Achilles” trên không gian mạng và hệ thống kỹ thuật. Dù nguyên nhân chính thức được các cơ quan chức năng Mỹ công bố chỉ là lỗi phần mềm hoặc sơ suất trong quá trình cập nhật dữ liệu, nhưng diễn biến thực tế lại là minh chứng cho thấy một lỗ hổng an ninh mang tính chiến lược: Không gian mạng và hệ thống kỹ thuật sẽ là mục tiêu tấn công hoàn hảo nhằm khiến đối phương rối loạn.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt và các hình thái chiến tranh phi đối xứng lên ngôi, nếu kịch bản tương tự không phải là lỗi kỹ thuật vô hại mà là một đòn tấn công mạng có chủ đích nhằm vào hệ thống kỹ thuật, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ các tổ chức tin tặc hay các thế lực đối đầu, hậu quả sẽ không thể đo đếm được. Một quốc gia hoàn toàn có thể bị vô hiệu hóa năng lực cơ động chiến lược, mạch máu kinh tế nội địa bị tê liệt và xã hội bị đẩy vào trạng thái rối loạn, mà đối phương chưa cần phải bắn một phát súng hay phóng một quả tên lửa nào. Có thể thấy một vết nứt nhỏ trong hạ tầng kỹ thuật hoàn toàn có thể thổi bùng thành cuộc khủng hoảng an ninh mang quy mô diện rộng, đe dọa trực tiếp đến tính ổn định của nền kinh tế và xã hội.

An ninh quốc gia trong kỷ nguyên công nghệ như hiện nay không còn được định nghĩa giới hạn trong phạm vi bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển hay trên không bằng các loại vũ khí quy ước. Chính vì vậy, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hạ tầng số, các trung tâm dữ liệu điều hành và huyết mạch giao thông công cộng chính là mặt trận an ninh phi truyền thống quan trọng và sự cố tê liệt hàng không Mỹ là bài học đắt giá cho không riêng quốc gia nào. Ngoài việc đầu tư củng cố khả năng phòng vệ trên không gian mạng, mỗi quốc gia cần xây dựng các phương án dự phòng để vận hành các nhóm hạ tầng thiết yếu trong điều kiện xảy ra sự cố, và điều này phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phòng thủ tổng thể mỗi quốc gia.