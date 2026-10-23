Thế giới thời đàm: Cuộc đua sít sao

Trong vòng đầu tiên, ứng cử viên Flávio Bolsonaro dẫn đầu với 47,03% số phiếu, vượt qua Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, người nhận được 45,16%. Để có thể giành chiến thắng trong vòng hai bầu cử tổng thống, ông Lula đang trông chờ vào hiệu quả của một số biện pháp mới được thông qua. Ví dụ như mở rộng chương trình "Pé-de-Meia" cho học sinh, một chương trình hỗ trợ tài chính từ chính phủ nhằm hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh trung học, đồng thời tạo ra việc làm và đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật số, xanh và sáng tạo, thậm chí là miễn phí phương tiện giao thông công cộng vào cuối tuần. Mới đây nhất, ngày 21-10, ông Lula đã ký dự luật xóa bỏ các khoản nợ thuế liên bang cho các chủ doanh nghiệp siêu nhỏ tự kinh doanh. Việc chi trả trợ cấp xã hội Bolsa Familia cũng sẽ được đẩy nhanh lên tuần này, mang lại lợi ích cho gần 50 triệu người.

Tổng thống Brazil sắp mãn nhiệm Lula da Silva (bên trái) và Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, trong cuộc tranh luận trên truyền hình ngày 18-10. Ảnh: AP

Trước đó, Quốc hội Brazil đã thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp nhằm giảm thời gian làm việc tối đa xuống còn 40 giờ mỗi tuần. Đây được xem là một quyết định mang tính bước ngoặt có thể tác động trực tiếp tới 30 triệu lao động và mang lại lợi thế chính trị lớn cho Tổng thống Lula trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng hai.

Trong khi đó, ông Flávio cũng đang thu hút được nhiều người ủng hộ. Ngày 19-10, ông cam kết ủng hộ việc xây dựng đường cao tốc BR-319, dự án đã được ông Lula phê duyệt năm ngoái sau nhiều năm chờ đợi, nhưng đang gặp khó khăn trong việc xin giấy phép môi trường cho phần mặt đường. Ông Flávio kêu gọi loại bỏ "các rào cản môi trường" để cho phép họ "làm những gì họ muốn" trên đất của mình…

Cuộc đối đầu giữa một già-một trẻ diễn ra vô cùng gay gắt, trong đó cuộc tranh luận ngày 18-10 trên truyền hình là một ví dụ điển hình. Kể từ khi chiến dịch tranh cử tổng thống bắt đầu vào ngày 16-8, Brazil chưa từng chứng kiến một cuộc đối đầu trực tiếp nào giữa ông Lula và ông Flávio. Tuy nhiên, cuộc đối đầu trước ống kính của kênh truyền hình Bandeirantes đã không thực sự giúp các cử tri chưa quyết định bỏ phiếu có được cái nhìn rõ ràng về cương lĩnh tranh cử của các ứng cử viên.

Càng về giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử, căng thẳng càng gia tăng khi mạng xã hội trở thành chiến trường của cả hai ứng cử viên. Ngày 20-10, nhóm của ông Lula đã yêu cầu tòa án hủy bỏ tư cách ứng cử của ông Flávio do sự can thiệp từ công ty Meta. Họ tuyên bố, nền tảng của Mỹ đã hạn chế việc lan truyền nội dung tranh cử của Tổng thống sắp mãn nhiệm trên Instagram và WhatsApp. Vài giờ sau, nhóm tranh cử của ông Flávio đã yêu cầu hủy bỏ tư cách ứng cử của ông Lula với lý do ông đã sử dụng tuyên truyền sai lệch trên WhatsApp. Đơn kháng cáo thậm chí còn đề cập đến "lạm dụng quyền lực". Cả hai yêu cầu sẽ được Tòa án Bầu cử Tối cao xem xét.

Cuộc chiến pháp lý này diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử được dự đoán sẽ rất sít sao. Một cuộc thăm dò của viện Datafolha cho thấy, Thượng nghị sĩ Flávio nhận được 51% ý định bỏ phiếu, so với 49% của ông Lula. Khoảng cách đã thu hẹp và hai ứng cử viên hiện đang ngang bằng về mặt kỹ thuật, xét theo sai số.

Tuy nhiên, khoảng cách vẫn rất nhỏ và cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai đối thủ dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay (23-10) theo giờ địa phương trên kênh Globo có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tranh cử. Dù đã 80 tuổi, nhưng với kinh nghiệm giữ cương vị Tổng thống trong 3 nhiệm kỳ, ông Lula vẫn có thể tạo nên bất ngờ. Trong khi đó, với lợi thế từ vòng một, ứng cử viên Flávio trẻ tuổi cũng sẽ dốc toàn lực trong cuộc chiến giành quyền lực để có thể tạo nên đột phá. Sự cân bằng giữa hai đối thủ khiến cuộc đua trở nên sít sao và khó định đoán hơn.