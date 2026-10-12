Thế giới thời đàm: Cánh tả Pháp trước bài toán liên minh

Cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống Pháp năm 2027 gồm 5 ứng cử viên, được tiến hành theo hình thức điện tử, thu hút hơn 120.000 người tham gia bỏ phiếu.

Theo kết quả công bố vào tối 11-10, giờ địa phương, ông Glucksmann đã giành 66,13% số phiếu, tương đương 79.613 phiếu, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là ông Olivier Faure, Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội (PS) nhận được 14,46%. Cựu ứng cử viên tổng thống Ségolène Royal đứng thứ ba với 7,62%. Các nghị sĩ Jérôme Guedj (Đảng PS) và Emmanuel Maurel (Đảng Cộng hòa và Cánh tả xã hội chủ nghĩa) mỗi người chỉ giành được chưa đến 6% số phiếu. Kết quả này đánh dấu một chiến thắng rõ ràng cho lập trường ủng hộ châu Âu.

Chiến thắng ngay từ vòng đầu tiên của ông Glucksmann đã thổi một luồng gió mới vào chính trường nước Pháp, giúp ông củng cố vị thế trong khối trung tả, trong bối cảnh Đảng PS đã suy yếu sau nhiều thất bại bầu cử, còn Đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) của ông Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là một lực lượng đáng kể trong cánh tả.

Ông Raphaël Glucksmann giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống Pháp năm 2027.

Theo tờ Le Monde (Pháp), trong chiến dịch tranh cử, ông Glucksmann chủ trương xây dựng một lực lượng xã hội-dân chủ độc lập hơn, nhấn mạnh các giá trị cộng hòa và hội nhập châu Âu, đồng thời phản đối liên minh với LFI dưới sự lãnh đạo hiện nay của ông Mélenchon. Tuy nhiên, cuộc bầu chọn chỉ diễn ra trong phạm vi khối Xã hội-Dân chủ, không có sự tham gia của LFI và lực lượng Sinh thái. Vì vậy, kết quả chưa thể hiện tương quan ủng hộ trong toàn bộ cử tri cánh tả Pháp. Những khác biệt về đường lối và chiến lược liên minh tiếp tục là trở ngại đối với nỗ lực xây dựng một ứng cử viên chung trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 4-2027.

Dù vậy, chiến thắng lần này tạo cơ hội để ông Glucksmann đưa khối Xã hội-Dân chủ trở lại vị trí nổi bật trên chính trường Pháp. Trong suốt chiến dịch tranh cử, 5 ứng cử viên đều cam kết ủng hộ người chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu chọn. Do đó, đội ngũ tranh cử của ông Glucksmann có thể chuẩn bị cho cuộc chạy đua giành chức tổng thống tiếp theo với tâm thế thoải mái hơn khi không phải đối mặt với vòng hai cuộc bầu cử sơ bộ của khối Xã hội-Dân chủ.

Tuy nhiên, người sáng lập Đảng Place Publique sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng phần khó khăn nhất đã qua. Nhiều “trận chiến” khó khăn hơn nhiều so với một chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Trước hết là duy trì sự nhất quán giữa chiến dịch tranh cử của ông Glucksmann và Đảng PS. Ông Glucksmann phải tìm cách thu hút sự ủng hộ của các thành viên trong Đảng PS, trong bối cảnh đảng này lần đầu tiên trong lịch sử không có một thành viên nào trong danh sách ứng cử viên.

Hai là, trong bối cảnh chính trị hiện tại, ứng cử viên được chỉ định hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách liên minh với các lực lượng cánh tả khác, ngoại trừ Đảng LFI. Thành công của ông Glucksmann phụ thuộc vào khả năng thu hút các lực lượng chính trị trung dung giữa Đảng Xã hội (PS) và Đảng LFI, trong đó có cả Đảng Xanh - những đảng sẽ phải quyết định chiến lược của mình vào tháng 12 - một thời hạn mà ông Glucksmann khó có thể kiểm soát.

Nếu ông Glucksmann không vượt qua được hai thách thức đầu tiên, ông có nguy cơ bị suy yếu, điều này sẽ cản trở bất kỳ đà tiến nào.

Thách thức cuối cùng đang chờ đợi ông Glucksmann là đối thủ Jean-Luc Mélenchon của Đảng LFI. Là một ứng cử viên tổng thống giàu kinh nghiệm và đã 4 lần tranh cử, ông Mélenchon được hưởng lợi từ sự ủng hộ tăng vọt chưa từng có trong các cuộc thăm dò dư luận.

Do vậy, để tiến xa hơn trong cuộc chạy đua vào Điện Élysée, ông Glucksmann không còn lựa chọn nào khác là phải dung hòa lập trường của mình với các ứng cử viên còn lại, trước khi tìm cách liên minh với các lực lượng cánh tả khác ngoài Đảng LFI. Ông cũng phải xây dựng chương trình tranh cử đáp ứng những vấn đề thiết thực đối với cử tri hiện nay như sức mua, việc làm, nhà ở và dịch vụ công, đồng thời mở rộng sức hút vượt ra ngoài nhóm cử tri trung tả. “Trách nhiệm đầu tiên của tôi là đoàn kết toàn bộ gia đình xã hội chủ nghĩa, toàn bộ gia đình cánh tả dân chủ”, ông Glucksmann phát biểu sau giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ hôm 11-10 vừa qua.