Thiệt hại do cháy rừng tại Avila, Tây Ban Nha, ngày 26/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Báo cáo xếp hạng 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua lần lượt là: Dominica, Myanmar, Honduras, Libya, Haiti, Grenada, Philippines, Nicaragua, Bahamas và Ấn Độ. Trong số này, Bahamas là quốc gia có thu nhập cao duy nhất, 9 nước còn lại thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình.

Theo Germanwatch, trong giai đoạn 1996-2025, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến hơn 916.000 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới khoảng 5,5 tỷ người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 4.700 tỷ USD trên toàn cầu. Nắng nóng là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng số ca tử vong, trong khi lũ lụt ảnh hưởng tới số người nhiều nhất.

Riêng trong năm 2025, Jamaica là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất, tiếp theo là Sri Lanka và Tây Ban Nha. Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, kết quả xếp hạng riêng cho năm 2025 cho thấy Australia đứng thứ 29, tăng 26 bậc so với năm trước đó, chính thức lọt vào nhóm 30 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi thiên tai và thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu đặc biệt lưu ý đợt lũ lụt diện rộng tại khu vực miền Đông bang New South Wales vào cuối tháng 5/2025 với lượng mưa vượt ngưỡng 100 mm/ngày, đồng thời chỉ ra biến đổi khí hậu đã làm gia tăng khoảng 17% nguy cơ xuất hiện các trận mưa cực đoan tại nước này.

Đáng chú ý, báo cáo được công bố chỉ vài ngày sau khi Cục Khí tượng Australia (BoM) phát đi cảnh báo hình thái thời tiết El Nino ở mức "mạnh đến rất mạnh" đang diễn ra, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng gay gắt, hạn hán và cháy rừng nguy hiểm tại Australia.

Ngập lụt sau mưa lớn tại Pathanamthitta, Ấn Độ ngày 2/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trên phạm vi toàn cầu, 367 hiện tượng thời tiết cực đoan được ghi nhận trong năm này đã khiến gần 35.000 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới hơn 100 triệu người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp trên 158 tỷ USD. Đáng chú ý, nắng nóng chiếm gần 70% số ca tử vong (24.407 người) được ghi nhận trong năm 2025 - tăng vọt so với mức bình quân 40% của giai đoạn từ năm 1996 đến nay.

Đồng tác giả báo cáo Lisa Schultheiss cảnh báo con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều do thiếu thống kê đầy đủ tại các nước đang phát triển ở Nam Bán cầu cũng như tác động từ các đợt nắng nóng gần đây tại châu Âu. Bà nhấn mạnh ngay cả khi chưa tính đến các đợt nắng nóng dữ dội trong năm 2026, nắng nóng cực đoan vẫn là hình thái thời tiết cướp đi nhiều sinh mạng nhất trong 30 năm qua.

Germanwatch cảnh báo những quốc gia có nguồn lực hạn chế thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là khi các hiện tượng cực đoan liên tiếp xảy ra, phá hủy những công trình vừa được tái thiết. Tổ chức này cho rằng kết quả báo cáo tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ những quốc gia dễ bị tổn thương.