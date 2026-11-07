Thế giới sáng 7-11: OpenAI huy động 11 tỷ USD, được định giá 1.250 tỷ USD

New Zealand bước vào ngày bầu cử chính thức

Cử tri New Zealand ngày 7-11 đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức của cuộc tổng tuyển cử, sau gần 2 tuần bỏ phiếu sớm. Các điểm bầu cử trên cả nước mở cửa từ 9 giờ đến 19 giờ (giờ địa phương, tức từ 3 giờ đến 13 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở New Zealand. Ảnh: Ủy ban Bầu cử New Zealand/CC BY-ND 3.0.

Theo Ủy ban Bầu cử New Zealand, tính đến hết ngày 5-11, có hơn 1,66 triệu trong tổng số gần 3,8 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, chưa gồm phiếu ở nước ngoài. Cử tri sẽ bầu đại diện khu vực và lựa chọn đảng; đảng hoặc liên minh đạt quá nửa số ghế tại Quốc hội sẽ giành quyền thành lập chính phủ.

Trong ngày bầu cử, New Zealand áp dụng quy định hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động có thể tác động đến lựa chọn của cử tri. Việc công bố kết quả thăm dò, quảng cáo tranh cử, khảo sát cử tri tại điểm bỏ phiếu hay đăng tải nội dung vận động có thể bị xử phạt lên tới 20.000 NZD (khoảng 11.000 USD).

Dự kiến, kết quả sơ bộ được cập nhật dần sau 19 giờ cùng ngày và kết quả chính thức được công bố vào ngày 27-11.

Hoàng tử Harry và Elton John kháng cáo vụ kiện Daily Mail

Hoàng tử Harry, ca sĩ Elton John cùng 4 nguyên đơn khác vừa nộp đơn lên Tòa Phúc thẩm Anh để kháng cáo các phán quyết liên quan vụ kiện Associated Newspapers, công ty xuất bản báo Daily Mail.

Luật sư đại diện nhóm nguyên đơn cho biết, đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại phán quyết hồi tháng 7 của Tòa Cấp cao London về việc bác đơn kiện đối với các cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư, cũng như phán quyết sau đó có nguy cơ khiến họ phải chịu thêm chi phí pháp lý.

Hoàng tử Harry. Ảnh: Xinhua/Pool

Vụ kiện ban đầu gồm 7 nguyên đơn: Hoàng tử Harry, ca sĩ Elton John, nữ diễn viên Elizabeth Hurley, David Furnish, Sadie Frost, Doreen Lawrence và Simon Hughes. Nhóm này cáo buộc những người làm việc cho các ấn phẩm thuộc Associated Newspapers đã thuê thám tử tư thu thập thông tin trái phép trong giai đoạn 1993-2011. Nhóm 6 người nộp đơn mới cho rằng những phán quyết nêu trên có sai sót về pháp lý lẫn thực tế.

Trước đó, Tòa Cấp cao London kết luận nhóm nguyên đơn không chứng minh được các cáo buộc. Hiện Tòa Phúc thẩm chưa đưa ra quyết định có thụ lý đơn kháng cáo hay không.

OpenAI huy động 11 tỷ USD, được định giá 1.250 tỷ USD

OpenAI, công ty công nghệ Mỹ phát triển ứng dụng ChatGPT, đã huy động được 11 tỷ USD trong phần đầu của vòng gọi vốn mới.

Theo nguồn thạo tin do Reuters dẫn lại, giao dịch này định giá OpenAI ở mức 1.250 tỷ USD. Hai nhà đầu tư tiết lộ OpenAI từng hướng đến mức định giá 1.500 tỷ USD trước khi hạ xuống mức hiện tại.

Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản và công ty đầu tư công nghệ MGX (có trụ sở tại Abu Dhabi) nằm trong số các bên tham gia vòng gọi vốn này. Bloomberg là hãng tin đầu tiên đăng tải về thương vụ.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman (bìa phải, áo đen) phát biểu tại hội nghị cấp cao về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc tế ở trụ sở Liên hợp quốc, New York, ngày 23-9-2026. Ảnh: Xinhua/Zhang Fengguo

Hoạt động gọi vốn lớn của OpenAI diễn ra trong thời điểm giới đầu tư thận trọng hơn đối với các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo. Chi phí mua chip, phát triển mô hình và xây dựng trung tâm dữ liệu tăng nhanh, trong khi triển vọng sinh lời của toàn ngành đang được theo dõi chặt chẽ.

Sập một phần tòa nhà 4 tầng ở Brazil, 4 người bị thương

Tối 6-11 giờ địa phương, một phần tòa nhà thương mại 4 tầng ở khu Brás, trung tâm thành phố São Paulo (Brazil), bị sập, làm 4 người bị thương.

Lực lượng cứu hỏa cho biết, khi xảy ra sự cố có 35 người trong tòa nhà và tất cả được đưa ra ngoài. 4 người bị thương được chuyển đến bệnh viện, sức khỏe hiện ổn định.

Theo thông tin ban đầu của chính quyền bang São Paulo, khoảng 20 người ban đầu mắc kẹt trong một căn phòng không bị ảnh hưởng bởi phần kết cấu sập. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy mặt tiền công trình vẫn còn, trong khi phần lớn khu vực phía sau đổ sập.

Cảnh sát bang và lính cứu hỏa cứu hộ người lao động sau vụ sập tòa nhà ở khu Brás, São Paulo. Ảnh: Cảnh sát bang São Paulo

Tòa nhà nằm trên đường Maria Joaquina, thuộc khu Brás, nơi tập trung nhiều cửa hàng bán lẻ. Lực lượng phòng vệ dân sự và cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, kiểm tra nguy cơ đối với các công trình lân cận. Nguyên nhân vụ sập chưa được công bố.