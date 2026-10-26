Thế giới sáng 26-10: Nữ ứng viên khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp

Sri Lanka hỗ trợ 40 thủy thủ Iran trở về nước

Chính phủ Sri Lanka thông báo đã hỗ trợ đưa 40 thủy thủ Iran gặp vấn đề sức khỏe từ các tàu thương mại ngoài khơi vào đất liền điều trị, sau đó tổ chức cho họ trở về Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sri Lanka Thushara Rodrigo cho biết hoạt động được tiến hành theo đề nghị của Đại sứ quán Iran qua kênh ngoại giao. Các thủy thủ từ 19 tàu được đưa vào cảng Galle, cách thủ đô Colombo khoảng 126km.

Hải quân Sri Lanka hỗ trợ các thủy thủ Iran trong một chiến dịch giải cứu khi con tàu này đang thuộc vùng tìm kiếm và cứu nạn hàng hải của Sri Lanka trên Ấn Độ Dương, đầu tháng 3-2026. Ảnh: Iran International

Truyền thông địa phương đưa tin các thủy thủ làm việc trên những tàu chở dầu Iran chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng Bộ Ngoại giao Sri Lanka chưa xác nhận thông tin này.

Hoạt động hỗ trợ diễn ra giữa lúc Mỹ duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran. Chính phủ Sri Lanka khẳng định việc đưa các thủy thủ vào bờ được thực hiện trên cơ sở nhân đạo.

New Zealand bắt đầu bỏ phiếu sớm

Cử tri New Zealand bắt đầu bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 7-11. Trong ngày đầu tiên, Ủy ban Bầu cử mở 207 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc; con số này sẽ tăng lên hơn 2.300 điểm trong ngày bầu cử chính thức. Hoạt động bỏ phiếu ở nước ngoài đã bắt đầu từ ngày 21-10.

Khảo sát 1News-Verian công bố ngày 20-10 cho thấy đảng Quốc gia trung hữu cầm quyền nhận 32% ủng hộ, cao hơn mức 27% của Công đảng đối lập. Tuy nhiên, khảo sát Post-Freshwater Strategy lại ghi nhận Công đảng dẫn trước nhẹ với 28,7%, so với 27,6% của đảng Quốc gia.

Khác với các kỳ bầu cử trước, cử tri phải đăng ký hoặc cập nhật thông tin trước nửa đêm 25-10.

Algeria phê chuẩn kế hoạch đưa quân sang Niger

Quốc hội Algeria đã phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune về việc triển khai các đơn vị quân đội sang Niger.

Lực lượng Algeria dự kiến đóng tại Madama, miền Bắc Niger, gần biên giới Libya, nơi từng là căn cứ của quân đội Pháp trong chiến dịch Barkhane. Nhiệm vụ được nêu là bảo vệ các cơ sở năng lượng.

Nếu kế hoạch được thực hiện, đây sẽ là lần đầu Algeria chính thức đưa quân ra nước ngoài kể từ khi điều lực lượng hỗ trợ Ai Cập trong cuộc chiến Arab - Israel năm 1973.

Quyết định được đưa ra sau khi Algeria và Niger tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và năng lượng. Hai nước cùng Nigeria đang thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí xuyên Sahara. Niger hiện đối phó các nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Bà Marine Le Pen khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp

Ứng cử viên đảng Tập hợp Quốc gia (RN) Pháp, bà Marine Le Pen, đã tổ chức cuộc mít tinh chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2027 tại thành phố Orléans. Bà Le Pen cam kết khôi phục trật tự, an ninh và niềm tin của người dân.

Trong bài phát biểu, bà Marine Le Pen đề xuất siết kiểm soát nhập cư, trục xuất người nước ngoài phạm tội, tăng hình phạt đối với hành vi tấn công lực lượng an ninh, đồng thời đẩy mạnh chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy.

Về kinh tế, bà cam kết giảm thuế doanh nghiệp, tinh giản quy định và hỗ trợ sản xuất trong nước. Nữ ứng viên tổng thống cũng chủ trương thu hẹp ảnh hưởng của Liên minh châu Âu đối với chính sách quốc gia nhưng không đề xuất Pháp rời khỏi khối.

Một cuộc thăm dò công bố cùng ngày cho thấy bà Le Pen nhận được 32%-33,5% ủng hộ, dẫn trước ông Jean-Luc Mélenchon với 17%. Chiến dịch được khởi động sau nhiều tuần Pháp xảy ra biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt và bất bình đẳng. Đây là lần thứ tư bà Le Pen tranh cử tổng thống.

Bà Marine Le Pen tại Paris ngày 22-10, thời điểm bà công bố chiến dịch tranh cử tổng thống mới nhất. Ảnh: Jeanne Accorsini/Sipa/Shutterstock

Ukraine bác bỏ cáo buộc vi phạm quy định dùng Starlink

Giới chức Ukraine ngày 25-10 bác bỏ cáo buộc của tỷ phú Elon Musk rằng quân đội nước này đã sử dụng mạng internet vệ tinh dân sự Starlink cho các đòn tấn công bằng máy bay không người lái.

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết các thiết bị Starlink thương mại tại Ukraine bị giới hạn tốc độ di chuyển 70-90 km/giờ và không hoạt động trên lãnh thổ Nga. Theo ông, các hạn chế này khiến hệ thống không thể phục vụ các đòn đánh tầm trung hoặc tầm xa vào Nga.

Trước đó, ông Musk nói SpaceX đã khép một “lỗ hổng” bị Ukraine sử dụng cho hoạt động tấn công, điều mà ông cho là vi phạm điều khoản dịch vụ.

Ukraine cho biết Starlink và Starshield - hệ thống dành cho quân sự - đã được khôi phục về tốc độ hoạt động trước đó, sau thời gian bị hạn chế kết nối gây ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ.

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine (trái), và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: UNIAN/Telegram Tổng thống Ukraine