Cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ của Yemen. Ảnh: Rod Waddington/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu yêu cầu sơ tán cảng Hodeidah

Sáng 25-11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen yêu cầu dân thường sơ tán khỏi khu vực cảng Hodeidah, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc không kích mới nhằm vào cảng biển do lực lượng Houthi kiểm soát. Người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki al-Maliki, công bố cảnh báo trên mạng xã hội X, kèm bản đồ đánh dấu khu vực cần sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa liên quân và lực lượng Houthi tiếp tục leo thang. Trước đó, ngày 20-11, liên quân đã không kích cảng Hodeidah, với lý do phá hủy các cơ sở bị cáo buộc phục vụ hoạt động vận chuyển vũ khí của Houthi. Ngày 23-11, khu vực Hodeidah tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích, gây thương vong.

Hodeidah là cảng biển quan trọng trên bờ Biển Đỏ, tiếp nhận phần lớn lương thực và hàng hóa thiết yếu cung cấp cho khu vực miền Bắc Yemen do Houthi kiểm soát. Các hoạt động quân sự tại đây làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung hàng cứu trợ.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiếp tục phải ra tòa

Cơ quan tư pháp Pháp quyết định đưa cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và vợ là bà Carla Bruni ra xét xử trong vụ án liên quan đến cáo buộc tác động nhân chứng nhằm thay đổi lời khai về nguồn tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy.

Vụ án tập trung vào việc doanh nhân Pháp gốc Lebanon Ziad Takieddine rút lại lời khai vào năm 2020. Trước đó, ông Takieddine từng cáo buộc chính quyền Libya dưới thời nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi chuyển hàng triệu euro cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và phu nhân Carla Bruni, tháng 6-2026. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo cơ quan công tố Pháp, ông Sarkozy và vợ bị cáo buộc liên quan việc tác động nhân chứng, che giấu hành vi phạm pháp và tham gia nhóm có tổ chức nhằm thực hiện hành vi gian lận. Phiên họp chuẩn bị xét xử dự kiến diễn ra ngày 1-4-2027, trong khi phiên tòa chính được ấn định từ ngày 3-11 đến 2-12-2027.

Trước đó, tháng 9-2025, ông Sarkozy bị tuyên án 5 năm tù trong vụ án liên quan cáo buộc tìm kiếm nguồn tài trợ từ Libya. Cựu tổng thống đã kháng cáo bản án này và tiếp tục bác bỏ các cáo buộc.

Colombia triển khai giải cứu con tin tại siêu thị

Lực lượng an ninh Colombia triển khai chiến dịch giải cứu khoảng 30 người bị một nhóm có vũ trang bắt làm con tin tại siêu thị Éxito, thuộc khu La Castellana, thành phố Cartagena ngày 24-11 giờ địa phương.

Nhóm này ban đầu định cướp một xe bọc thép chở tiền tại trung tâm thương mại. Khi cảnh sát được báo động và có mặt, những đối tượng trên chạy vào siêu thị, khống chế khách hàng và nhân viên làm con tin.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella ban đầu xác nhận 5 phụ nữ cao tuổi đã được trả tự do, đồng thời khẳng định thủ phạm là nhóm tội phạm hình sự, không phải lực lượng du kích hoặc bán quân sự. Theo cập nhật của Caracol Radio, số con tin được thả sau đó tăng lên 15 người.

Nhà chức trách đã huy động cảnh sát, quân đội, hải quân cùng lực lượng đặc nhiệm bao vây siêu thị, bố trí các tay súng bắn tỉa trên những tòa nhà lân cận. Sân bay quốc tế Rafael Núñez tại Cartagena phải tạm ngừng tiếp nhận máy bay khoảng 45 phút để phục vụ hoạt động của lực lượng an ninh, trước khi nối lại hoạt động.

Na Uy và Ukraine mở rộng hợp tác phòng không

Na Uy và Ukraine nhất trí mở rộng hợp tác triển khai hệ thống phòng không DESNA nhằm tăng cường khả năng đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV). DESNA là hệ thống phòng không do tập đoàn Kongsberg của Na Uy phối hợp với một đối tác Ukraine phát triển, sử dụng tên lửa và bệ phóng do Ukraine sản xuất, kết nối với hệ thống điều khiển hỏa lực do Na Uy cung cấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik tại Oslo ngày 24-11. Ảnh: Synne Kvam/Bộ Quốc phòng Na Uy

Thỏa thuận được hai Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik và Ukraine Yevhenii Khmara thảo luận tại Oslo (Na Uy). Bộ trưởng Sandvik cho biết Na Uy đã mua và chuyển giao một số hệ thống DESNA cho Ukraine trong những tháng gần đây. Các hệ thống này đã được đưa vào sử dụng và dự kiến triển khai tại nhiều khu vực hơn của Ukraine. Tên lửa sử dụng trong DESNA có chi phí thấp hơn các loại tên lửa phòng không thông thường và có thể sản xuất với số lượng lớn.

Iran đưa 26 tàu kéo hoạt động tại eo biển Hormuz vào danh sách đen

Iran thông báo đưa 26 tàu kéo hoạt động tại eo biển Hormuz vào danh sách đen vì hỗ trợ các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải thay thế ở phía Nam eo biển này. Theo hãng thông tấn Anadolu, Cơ quan Quản lý Đường thủy vùng Vịnh do Iran thành lập để kiểm soát hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã công bố quyết định trên mạng xã hội X.

Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra dựa trên thông tin do người dân các nước láng giềng phía Nam Iran cung cấp và kết quả giám sát thực tế. Danh sách công bố kèm tên 26 tàu kéo, số nhận dạng của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và quốc kỳ của từng tàu.

Tàu kéo tham gia diễn tập tìm kiếm, cứu hộ trên biển tại vùng Vịnh. Ảnh: Rahbar Emamdadi/Mehr News Agency

Iran hiện đưa tổng cộng 266 tàu vào danh sách không tuân thủ quy định đi lại do Tehran đặt ra tại eo biển Hormuz. Các tàu kéo đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tàu chở dầu, đặc biệt khi tàu gặp sự cố hoặc cần cứu hộ. Biện pháp mới có thể gây thêm khó khăn cho hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này.

WHO xác nhận 3 ca nhiễm cúm gia cầm ở người tại Mỹ, một người tử vong

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo về 3 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 ở người tại bang Washington, Mỹ, trong đó một người tử vong. Cả 3 bệnh nhân đều làm việc tại các trang trại bò sữa ở hạt Yakima, nơi virus H5N1 đã được phát hiện trên đàn bò. Các ca bệnh được Mỹ thông báo cho WHO trong khoảng thời gian từ ngày 16-10 đến 4-11.

Trong số này, một bệnh nhân có bệnh nền bị suy hô hấp nặng và tử vong ngày 1-11. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên trên thế giới được ghi nhận sau khi tiếp xúc với bò sữa nhiễm virus cúm gia cầm. Hai bệnh nhân còn lại có triệu chứng nhẹ, không phải nhập viện và đã hồi phục.

Kết quả giải trình tự gene cho thấy virus ở cả 3 bệnh nhân có đặc điểm gần giống virus phát hiện trên đàn bò sữa tại Washington. WHO chưa ghi nhận bằng chứng lây truyền từ người sang người. Hiện nguy cơ đối với cộng đồng được đánh giá ở mức thấp, nhưng nguy cơ đối với người thường xuyên tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh ở mức thấp đến trung bình.