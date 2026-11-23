Nhà máy nhiệt điện than Neurath tại Đức. Ảnh tư liệu: Lnbiggs/Wikimedia Commons.

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thêm khó khăn và tốn kém

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, kết thúc ngày 22-11 (giờ địa phương) mà không đạt được thỏa thuận tổng thể, do bất đồng về việc đưa nội dung giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện chung.

Sau gần 50 giờ đàm phán kéo dài, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia phản đối dự thảo thỏa thuận vì không đề cập trực tiếp đến than đá, dầu mỏ và khí đốt. Trong khi đó, một số nước sản xuất dầu khí lớn, trong đó có Saudi Arabia và Nga, không ủng hộ việc đưa nội dung này vào văn kiện.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ thất vọng trước kết quả hội nghị. Ông cảnh báo việc chậm hành động sẽ khiến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thêm khó khăn và tốn kém.

Dù không đạt thỏa thuận chung, COP31 vẫn thông qua một số quyết định về thích ứng với biến đổi khí hậu, Quỹ Thích ứng và chuyển đổi công bằng. Tuy nhiên, những bất đồng về lộ trình giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục đặt ra thách thức cho COP32 tại Ethiopia năm 2027.

Ấn Độ tăng cường an ninh sau email dọa đánh bom tại Hyderabad

Cảnh sát thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Telangana, miền Nam Ấn Độ, tăng cường các biện pháp an ninh sau khi nhận được email đe dọa đánh bom tại nhiều địa điểm trong thành phố.

Theo báo chí Ấn Độ, email được gửi đến cảnh sát ngày 21-11, với người gửi tự nhận có liên hệ với tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT). Nội dung thư đe dọa đánh bom ga đường sắt Kachiguda và khách sạn Tourist Plaza, nhằm trả đũa việc quân đội Ấn Độ tiêu diệt Latif Bhatt cùng một số thành viên LeT tại khu vực Jammu và Kashmir. Người gửi còn đe dọa tiến hành các vụ tấn công khiến ít nhất 300 người thiệt mạng.

Ga đường sắt Kachiguda tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ, một trong hai địa điểm bị đe dọa đánh bom. Ảnh: Mokshatarun/Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Sau khi nhận được email, cảnh sát tăng cường bảo vệ hai địa điểm trên, đồng thời kiểm tra bom mìn tại các nhà ga, bến xe, khách sạn, địa điểm tôn giáo và những nơi tập trung đông người.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng chưa phát hiện chất nổ. Cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm người gửi, đồng thời khuyến cáo người dân bình tĩnh, không lan truyền tin đồn và thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Iran giới thiệu bệ phóng tên lửa thế hệ mới

Iran đã lần đầu tiên giới thiệu loại bệ phóng mới có khả năng phóng đồng thời hai tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa nước này và Mỹ tiếp diễn.

Truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi và Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc IRGC Majid Mousavi kiểm tra một căn cứ tên lửa ngầm. Hai chỉ huy di chuyển trên một phương tiện qua các đường hầm dài, hai bên bố trí nhiều tên lửa, bệ phóng và trang thiết bị quân sự. Iran không công bố vị trí căn cứ này.

Tại đây, ông Vahidi tuyên bố những thiệt hại mà các đối thủ của Iran phải gánh chịu mới chỉ là khởi đầu. Trong khi đó, ông Mousavi khẳng định năng lực quân sự của Iran đã được tăng cường sau hai cuộc xung đột gần đây, đồng thời nhấn mạnh khả năng tác chiến của các loại vũ khí hiện có.

Trước đó, đầu tháng 11, Iran cũng công bố một căn cứ tên lửa ngầm mới, được trang bị tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các hệ thống phóng.

Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi và Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ Majid Mousavi thị sát căn cứ tên lửa ngầm ngày 21-11. Ảnh: Tasnim.

Mỹ ghi nhận sự cố công nghệ nghiêm trọng trong tháng 11

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton cảnh báo người dân cần chuẩn bị trước nguy cơ tiếp tục xảy ra gián đoạn các dịch vụ công nghệ trong quá trình doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nâng cấp hệ thống. Trả lời phỏng vấn trên CNN, ông Clayton nhận định việc hiện đại hóa các hệ thống công nghệ cũ là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm an ninh mạng, nhưng quá trình này có thể gây ra những trục trặc kỹ thuật, làm gián đoạn dịch vụ.

Trong tháng 11, Mỹ liên tiếp ghi nhận các sự cố công nghệ nghiêm trọng, khiến hoạt động hàng không trên toàn quốc bị đình trệ. Dịch vụ thư điện tử của Microsoft gián đoạn, nhiều ngân hàng gặp trục trặc và hệ thống mạng của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) tạm thời ngừng hoạt động.

Phát biểu trên chương trình This Week của ABC, ông Clayton khẳng định những sự cố trên không phải do một chiến dịch tấn công mạng có phối hợp hoặc do nhà nước nước ngoài bảo trợ, mà liên quan đến quá trình nâng cấp hệ thống.

Tuy nhiên, ông từ chối bình luận cụ thể về các vụ tấn công mạng riêng biệt nhằm vào Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ Nông nghiệp Mỹ, do các vụ việc vẫn đang được điều tra.

Nhật Bản mở cửa chính điện lâu đài Shuri

Ngày 23-11, chính điện lâu đài Shuri tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, chính thức mở cửa đón khách tham quan sau 7 năm phục dựng kể từ vụ hỏa hoạn năm 2019. Chính điện được phục dựng với màu sơn đỏ đặc trưng, mái ngói và những họa tiết trang trí hình rồng, dựa trên tư liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu mới.

Chính điện lâu đài Shuri tại Okinawa, Nhật Bản, trong quá trình phục dựng vào tháng 12-2025. Ảnh: Jun/Wikimedia Commons.

Lâu đài Shuri từng là trung tâm quyền lực của Vương quốc Ryukyu, tồn tại từ năm 1429 đến 1879. Công trình đã nhiều lần bị phá hủy, trong đó có trận chiến Okinawa năm 1945, trước khi được xây dựng lại vào năm 1992. Vụ hỏa hoạn ngày 31-10-2019 tiếp tục thiêu rụi chính điện cùng nhiều công trình lân cận.

Hiện các hạng mục khác trong quần thể lâu đài vẫn đang được tiếp tục phục dựng.