Nasdaq mất 10% trong tuần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-11 tại New York (Mỹ), chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,28%, còn 22.617,73 điểm; S&P 500 mất 3,7%, xuống 6.910,39 điểm; Dow Jones giảm 949,73 điểm, tương đương 1,93%, còn 48.147,33 điểm.

Tính cả tuần, Nasdaq giảm 10%, S&P 500 mất 8,6% và Dow Jones giảm 8%. S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 2-2020. Cả S&P 500 và Dow Jones đều đóng cửa thấp hơn trên 10% so với đỉnh kỷ lục.

Người dân theo dõi màn hình hiển thị tại Nasdaq MarketSite, New York, Mỹ. Ảnh: THX/Zhang Fengguo

Cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh: Nvidia giảm 13,8%, Anthropic (doanh nghiệp phát triển trợ lý AI Claude) mất 9,1% trong ngày giao dịch thứ hai. Cùng phiên, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giảm 4,6%, chốt ở mức 3.515,40 USD/ounce. Giá dầu Brent tăng 0,64% lên 92,57 USD/thùng; dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12 tăng 0,93% lên 83,98 USD/thùng.

Website Bộ Ngoại giao Áo bị xâm nhập

Bộ Ngoại giao Áo ngày 20-11 (giờ địa phương) thông báo một website của cơ quan, do nhà cung cấp bên ngoài vận hành bị truy cập trái phép đêm 12 rạng sáng 13-11. Kẻ xâm nhập đã xem được hồ sơ ghi tên và thông tin liên lạc công vụ của nhân viên.

Theo đài phát thanh và truyền hình công cộng Áo (ORF), Bộ Ngoại giao nước này khẳng định dữ liệu cá nhân của người dân không bị ảnh hưởng.

Nhà chức trách phát hiện vụ xâm nhập ngày 13-11 và lập tức ngăn chặn; báo cáo Cơ quan An ninh mạng liên bang cùng Cơ quan Bảo vệ dữ liệu. Hiện chưa công bố bên bị nghi thực hiện.

Brazil đề nghị WTO lập ban hội thẩm về thuế quan của Mỹ

Brazil đề nghị Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập ban hội thẩm xem xét các mức thuế bổ sung Mỹ áp lên hàng hóa nước này.

Theo SBT News, đề nghị dự kiến đưa ra tại cuộc họp Cơ quan Giải quyết tranh chấp của WTO ngày 24-11, sau khi tham vấn song phương tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 25-9 không đạt kết quả.

Tranh chấp liên quan hai mức thuế Washington áp dụng theo Điều 301 Đạo luật Thương mại năm 1974: 25% (xuất phát từ điều tra về các chính sách thương mại của Brazil mà Mỹ cho là gây bất lợi) và 12,5% (liên quan cáo buộc Brazil chưa có biện pháp đầy đủ nhằm ngăn hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức).

Theo Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, một số mặt hàng chịu đồng thời cả hai mức thuế, nâng tổng thuế bổ sung lên 37,5%, gồm máy móc, đồ gỗ, giày dép, đồ nội thất và hàng may mặc.

Tàu chở hàng và container tại cảng Santos, bang São Paulo, Brazil. Ảnh: Porto de Santos/Divulgação

Anh và EU đạt thỏa thuận mới về thương mại

Ngày 20-11 tại Brussels (Bỉ), Anh và Liên minh châu Âu (EU) hoàn tất đàm phán thỏa thuận về thương mại và giao lưu thanh niên nhằm giảm rào cản sau Brexit. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Anh Andy Burnham, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Chương trình giao lưu thanh niên cho phép 100.000 người trẻ mỗi bên cư trú tối đa ba năm, mở chậm nhất tháng 1-2030. Hai bên cam kết hoàn tất đàm phán về học phí sinh viên trong 6 tháng.

Ngoài ra, hai bên đạt thỏa thuận kiểm dịch động, thực vật áp dụng từ 1-3-2028 và nhất trí liên kết hệ thống mua bán hạn ngạch phát thải từ năm 2028.

Từ trái sang: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại Hội nghị cấp cao Anh - EU ở Brussels, Bỉ. Ảnh: © European Union

Brazil: Dông bão làm khoảng 5.000 ngôi nhà hư hại

Sáng 20-11, dông bão kèm gió giật 114km/giờ quét qua thành phố Tupanciretã, bang Rio Grande do Sul (Brazil), làm khoảng 5.000 ngôi nhà tốc mái, 3 người chết và 60 người bị thương.

Bệnh viện Brasilina Terra bị hư hại mái, phải chuyển bệnh nhân sang cơ sở khác.

Chính phủ liên bang đã điều các đội phòng vệ dân sự và y tế hỗ trợ. Thống đốc Eduardo Leite công bố hỗ trợ tổng cộng 7 triệu real, gồm 2 triệu real ứng phó khẩn cấp và 5 triệu real giúp các gia đình thu nhập thấp khắc phục thiệt hại.