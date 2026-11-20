Mỹ, Trung Quốc và Nga nhất trí đối thoại giảm nguy cơ hạt nhân

Ngày 19-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố “Tuyên bố hướng tới hòa bình” sau cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Trong tuyên bố, ba nước cam kết thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu; lên kế hoạch tăng sản xuất, cung ứng sản phẩm dầu mỏ tinh chế và duy trì dòng cung ứng năng lượng ổn định.

Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ba bên ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19-11-2026. Ảnh: Tân Hoa xã/Shen Hong

Ba nhà lãnh đạo tái khẳng định chiến tranh hạt nhân không thể có bên thắng và không bao giờ được phép xảy ra, đồng thời nhất trí đối thoại nhằm giảm nguy cơ hạt nhân, ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân. Văn kiện cũng nhấn mạnh việc tôn trọng quyền miễn trừ của quan chức nhà nước và cho rằng Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cùng các cơ quan tương tự không được lạm dụng thẩm quyền.

Tuyên bố không đề cập trực tiếp các cuộc xung đột tại Ukraine, Iran hoặc đưa ra lộ trình cắt giảm vũ khí hạt nhân. Theo NBC News, sau hội nghị, ông Trump cho biết sẽ không đưa ra quyết định cuối cùng về xung đột tại Ukraine nếu không có sự tham gia của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Phố Wall chốt phiên giảm mạnh, giá vàng giảm, dầu đi ngang

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19-11 tại New York, Mỹ, cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt đều giảm hơn 2%. Dow Jones mất 1.101,11 điểm, tương đương 2,19%, còn 49.097,06 điểm; S&P 500 giảm 2,02%, xuống 7.175,83 điểm; Nasdaq Composite giảm 2,25%, còn 23.879,20 điểm.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ sáu liên tiếp. Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu sức ép khi nhà đầu tư thận trọng hơn với triển vọng và chi phí phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu hai hãng sản xuất chip Nvidia và AMD lần lượt giảm 3,3% và 7,7%.

Nhân viên giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, tháng 9-2026. Ảnh: Tân Hoa xã/Liu Yanan

Trên thị trường năng lượng, chốt phiên ngày 19-11, giá dầu Brent tăng nhẹ 0,03%, lên 91,98 USD/thùng, trong khi dầu thô Tây Texas (WTI) giảm 0,06%, còn 83,21 USD/thùng. Giá dầu gần như đi ngang khi lo ngại gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz bù đắp sức ép từ lượng dầu tồn kho Mỹ tăng và dự báo dư cung toàn cầu.

Giá vàng tiếp tục giảm do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Mỹ nâng lãi suất. Vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,5%, còn 3.685,50 USD/ounce. Vàng giao ngay có lúc xuống 3.667,19 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025.

Thị trường còn chịu sức ép từ lo ngại lạm phát và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, công bố ngày 18-11, cho thấy cơ quan này vẫn ưu tiên kiềm chế áp lực giá cả.

Pháp triệu tập quan chức bị nghi làm lộ thông tin điều tra

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu ông Hugues Moutouh, đại diện Chính phủ tại vùng Centre-Val de Loire và tỉnh Loiret, đến giải trình ngày 20-11 về nghi vấn tiết lộ thông tin thuộc diện bảo mật cho đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN).

Theo truyền thông Pháp, ông Moutouh bị nghi chuyển thông tin về các cuộc điều tra nhằm vào RN khi còn giữ chức Tổng thư ký Bộ Nội vụ. Những nghi vấn xuất hiện sau khi nhà chức trách phát hiện tài liệu trong một cuộc khám xét thuộc vụ điều tra khác liên quan việc sử dụng ngân sách châu Âu.

Viện Công tố Paris xác nhận đã mở cuộc điều tra từ ngày 27-7 về nghi vấn vi phạm nghĩa vụ bảo mật nghề nghiệp, làm lộ bí mật điều tra và tiếp nhận thông tin bị tiết lộ trái phép. Trụ sở RN tại Paris bị khám xét ngày 9-11; Bộ Nội vụ cũng đã bị khám xét trong quá trình điều tra. Đến nay, chưa có cá nhân nào bị chính thức buộc tội trong hồ sơ này. RN từ chối bình luận, viện dẫn nguyên tắc bảo mật điều tra.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống với Iran

Với 48 phiếu thuận và 51 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 19-11 đã bác nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc quân đội Mỹ tham gia giao tranh với Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép.

Nghị quyết số H.Con.Res.93 đã được Hạ viện thông qua ngày 15-9. Văn kiện yêu cầu rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động giao tranh với Iran, trừ trường hợp được Quốc hội cho phép hoặc cần bảo vệ Mỹ, đồng minh và đối tác trước nguy cơ bị tấn công cận kề, theo các điều kiện luật định.

Bệnh viện Gandhi tại Tehran, Iran, bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, tháng 4-2026. Ảnh: Tân Hoa xã/Shadati

Đây là lần đầu Thượng viện xem xét một nghị quyết quan trọng về chiến tranh Iran kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11. Sau cuộc bỏ phiếu, thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine tuyên bố sẽ cùng các đồng nghiệp tìm thêm biện pháp thúc đẩy chấm dứt chiến tranh khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động.

Nga cảnh báo xếp Wikimedia vào diện tổ chức “không mong muốn”

Viện Tổng công tố Nga thông báo đã gửi cảnh báo tới Wikimedia Foundation, tổ chức phi lợi nhuận vận hành Wikipedia, về khả năng xác định hoạt động của tổ chức này là “không mong muốn” tại Nga.

Cơ quan công tố cáo buộc Wikimedia tiến hành chiến dịch thông tin nhằm gây bất ổn tại Nga. Theo thông báo, biện pháp trên có thể được áp dụng nếu Wikimedia tiếp tục những hoạt động mà phía Nga coi là chống phá nước này. Thông báo chưa nêu cụ thể nội dung hoặc hoạt động bị cáo buộc. Theo quy định của Nga, việc bị đưa vào diện này có thể dẫn đến lệnh cấm hoạt động và phổ biến tài liệu tại nước này.

Trang chủ Wikipedia hiển thị trên màn hình máy tính. Ảnh: Hayden Schiff/CC BY 4.0

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