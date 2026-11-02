Thế giới sáng 2-11: Ứng dụng cảnh báo không kích tại Ukraine phát thông báo giả về nguy cơ hạt nhân

Bản đồ cảnh báo không chính thức do Ukrzen - một sáng kiến ​​tình nguyện độc lập tại Ukraine - phát triển, hiển thị các cảnh báo giả trong bối cảnh hệ thống cảnh báo của Ukraine bị tấn công mạng vào cuối ngày 1-11. Ảnh: UKRZEN

Ứng dụng cảnh báo không kích Ukraine thông báo giả về nguy cơ hạt nhân

Ứng dụng cảnh báo không kích Air Alert của Ukraine tối muộn 1-11 (giờ địa phương) bất ngờ phát nhiều thông báo giả về nguy cơ hạt nhân, phóng xạ, hóa chất và giao tranh đường phố tại Kiev cùng một số địa phương khác. Khoảng 22 giờ 45, bản đồ cảnh báo trên ứng dụng đồng loạt hiển thị mức nguy hiểm cao trên toàn quốc, nói sắp có cảnh báo hạt nhân trên cả nước và đề cập tên lửa Oreshnik.

Không quân Ukraine nhận định ứng dụng có thể đã bị can thiệp, đồng thời khẳng định không có nguy cơ phóng xạ, đề nghị người dân bình tĩnh và chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức. Các cảnh báo bất thường sau đó đã biến mất.

Phía Ukraine chưa công bố thủ phạm, phương thức xâm nhập hay mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống.

Nhà Trắng tính phương án điều hành bằng quyền hành pháp nếu đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội

Một quan chức Nhà Trắng và hai người am hiểu kế hoạch cho biết Nhà Trắng đã chuẩn bị từ tháng 4 các phương án tiếp tục triển khai chương trình nghị sự bằng quyền hành pháp nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Tổng thống Donald Trump tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng. Ảnh: NHÀ TRẮNG/DANIEL TOROK

Phó Chánh Văn phòng Stephen Miller, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought cùng đội ngũ pháp lý Nhà Trắng đang rà soát những việc Tổng thống Donald Trump có thể thực hiện mà không cần Quốc hội thông qua. Các lĩnh vực được xem xét là nhập cư, thuế quan, chi phí nhà ở và chi tiêu liên bang.

Những phương án đang được cân nhắc gồm áp thêm thuế với khoáng sản quan trọng và turbine gió nhập khẩu, siết quy định cấp thị thực cho sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài, cũng như điều chỉnh quy định về cấp ngân sách liên bang. Ông Trump đã được báo cáo và tham gia thảo luận về công tác chuẩn bị.

Reuters nhấn mạnh đây là các kịch bản nội bộ, chưa phải quyết định chính sách.

Iraq và Saudi Arabia xem xét khôi phục tuyến xuất khẩu dầu ra Biển Đỏ

Saudi Arabia đã bày tỏ chấp thuận về nguyên tắc đối với việc khôi phục tuyến đường ống xuất khẩu dầu chung với Iraq, tuyến vận chuyển bị “khóa van” từ năm 1990.

Tuyến đường ống dài khoảng 1.568km, nối mỏ Zubair ở tỉnh Basra của Iraq với khu vực cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia. Công trình được xây dựng trong thập niên 1980, nhưng ngừng hoạt động sau khi Iraq đưa quân vào Kuwait năm 1990. Đây từng là một trong những tuyến đường ống dẫn dầu dài nhất khu vực.

Tuy nhiên, Saudi Arabia cho rằng việc sửa chữa tuyến cũ gần tương đương chi phí xây đường ống mới. Riyadh cũng đã sử dụng phần tuyến nằm trên lãnh thổ Saudi Arabia để vận chuyển dầu trong nước ra Biển Đỏ. Vì vậy, nếu dự án được xúc tiến, Iraq sẽ phải xây lại đoạn đường ống phía mình và hai bên cần giải quyết các vấn đề về quyền sở hữu, khai thác cũng như chi phí.

Cảng dầu Yanbu South Terminal của Saudi Aramco bên bờ Biển Đỏ. Ảnh: SAUDI ARAMCO

Nếu được khôi phục, tuyến xuất khẩu qua Saudi Arabia sẽ giúp Iraq có thêm lối đưa dầu ra Biển Đỏ, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đây mới là phương án đang được xem xét, chưa phải dự án đã được phê duyệt.