Thế giới sáng 12-11: Brazil phạt Facebook, người dân Tây Ban Nha xuống đường phản đối giá nhà tăng cao

Iran đề nghị lập cơ chế bồi thường thiệt hại môi trường do chiến tranh

Tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá thiệt hại môi trường do các hoạt động quân sự và xây dựng cơ chế bồi thường.

Một tòa nhà hư hại sau đợt không kích của Israel tại Tehran, Iran, tháng 6-2025. Ảnh tư liệu: Truyền thông nhà nước Iran

Tổng thống Iran đề nghị bồi thường cho nước này những thiệt hại môi trường mà Tehran phải hứng chịu do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Tổng thống Iran cho rằng các cam kết về khí hậu trong thời bình cần đi đôi với trách nhiệm đối với thiệt hại môi trường trong chiến tranh.

Các thỏa thuận khí hậu quốc tế hiện có cơ chế tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, các thỏa thuận này chưa có điều khoản về thiệt hại môi trường do các cuộc tấn công quân sự.

Brazil phạt Facebook 1,3 triệu USD vì không chấp hành đầy đủ lệnh tòa

Tòa án Bầu cử cấp cao Brazil nhất trí phạt Công ty Facebook tại Brazil 7,5 triệu real (khoảng 1,3 triệu USD) vì không chấp hành đầy đủ các yêu cầu của tòa trong chiến dịch vận động vòng hai bầu cử tổng thống hồi tháng 10.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của liên minh ủng hộ Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Liên minh này cáo buộc nền tảng hạn chế phạm vi tiếp cận của các bài đăng có lợi cho ông Lula và ưu ái nội dung vận động của đối thủ Flávio Bolsonaro.

Phiên xét xử ngày 10-11 của Tòa án Bầu cử cấp cao Brazil. Ảnh: Luiz Roberto/Secom/TSE

Thẩm phán Marco Aurélio Bellizze cho biết Facebook chậm thực hiện một số yêu cầu của tòa, cung cấp thông tin chưa đầy đủ và gửi dữ liệu khó kiểm chứng. Tòa cho rằng hồ sơ hiện chưa có bằng chứng Facebook cố tình tác động đến kết quả bầu cử.

Hàng trăm ngàn người Tây Ban Nha xuống đường phản đối giá nhà tăng cao

Hàng trăm ngàn người tuần hành tại Madrid, Barcelona và nhiều thành phố ở Tây Ban Nha, yêu cầu kiềm chế giá thuê nhà và cải thiện sức mua. Các cuộc tuần hành diễn ra trong đợt tổng đình công kéo dài 24 giờ trên toàn quốc trong ngày 11-11, lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Theo ước tính của giới chức địa phương, khoảng 120.000 người tuần hành qua trung tâm Madrid bất chấp mưa lớn. Nhiều người mang theo biểu ngữ để kêu gọi các biện pháp giúp người dân có thể thuê hoặc mua nhà với giá phù hợp. Tại Barcelona, khoảng 55.000 người tuần hành trên đại lộ Passeig de Gràcia.

Đình công làm gián đoạn giao thông công cộng, nhất là tại Barcelona và vùng phụ cận, dù các đơn vị vận tải vẫn duy trì một số chuyến theo quy định. Các cuộc biểu tình diễn ra chưa đầy ba tuần trước cuộc tổng tuyển cử trước hạn, dự kiến tổ chức ngày 29-11.

Giáo hoàng Leo XIV đến Peru, chặng cuối chuyến công du Nam Mỹ

Chiều 11-11 (giờ địa phương), Giáo hoàng Leo XIV đến căn cứ không quân Callao, gần thủ đô Lima, bắt đầu chuyến thăm Peru kéo dài 6 ngày. Tổng thống Peru Keiko Fujimori đón Giáo hoàng tại căn cứ. Peru là chặng cuối trong chuyến công du Nam Mỹ của Giáo hoàng, sau Uruguay và Argentina.

Theo chương trình, tại Lima, Giáo hoàng sẽ gặp Tổng thống Fujimori tại Phủ Tổng thống, sau đó gặp đại diện các cơ quan nhà nước, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Ngài cũng sẽ gặp các giám mục Peru và dự buổi cầu nguyện với giới trẻ. Sau Lima, Giáo hoàng sẽ đến Chiclayo, Pucallpa và Cusco. Chuyến thăm dự kiến kết thúc ngày 16-11 bằng một thánh lễ tại căn cứ không quân Las Palmas.

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào khi bước ra khỏi máy bay tại căn cứ không quân Callao, Peru, ngày 11-11. Ảnh: César Campos/@photo.gec.

Liên minh cầm quyền Đức lùi thời điểm đánh thuế đồ uống có đường

Trong cuộc đàm phán ngân sách liên bang năm 2027 tại Berlin, khối bảo thủ CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhất trí lùi thời điểm đánh thuế đồ uống có hàm lượng đường cao từ ngày 1-7-2027 sang ngày 1-1-2028.

Theo phương án mới, thuế sẽ được chia thành ba mức tùy theo hàm lượng đường, so với hai mức trong đề xuất trước đó. Theo Euronews, khi còn dự kiến áp thuế từ tháng 7-2027, Chính phủ Đức tính khoản thu này sẽ mang về khoảng 805 triệu EUR ngay trong năm 2027 và khoảng 1,5 tỷ EUR mỗi năm sau đó.

Liên minh cũng tạm gác đề xuất đánh thuế bao bì nhựa. Kế hoạch giảm thuế điện cho tất cả người tiêu dùng chưa thể triển khai vì chưa tìm được nguồn bù đắp khoản hụt thu. Về chi ngân sách, liên minh nhất trí thu hẹp một số khoản cắt giảm phúc lợi đã dự kiến, trong đó có khoản trợ cấp bổ sung dành cho trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp.