Thế giới sáng 11-11: CHDC Congo ghi nhận hơn 11.000 ca Ebola

Tàu của ADNOC bị tấn công trong vùng biển UAE

ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S), đơn vị vận tải biển của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Abu Dhabi, xác nhận một tàu do công ty vận hành bị hư hại sau khi bị tấn công tại Vịnh Persic thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thông báo của ADNOC L&S cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 10-11 (giờ địa phương). Các lực lượng chức năng đang triển khai công tác ứng phó và công ty sẽ cập nhật khi có thêm thông tin.

Một tàu dịch vụ ngoài khơi của ADNOC Logistics & Services. Ảnh: ADNOC L&S

Vụ việc xảy ra khi an ninh hàng hải quanh eo biển Hormuz và vùng biển lân cận tiếp tục căng thẳng. Theo Báo The National, hai tàu chở dầu thô do ADNOC L&S vận hành từng bị tấn công tại eo biển Hormuz hồi tháng 7, làm một thuyền viên thiệt mạng và một số người bị thương. Một tàu khác của công ty cũng bị tấn công trong tháng 8 nhưng không ghi nhận thương vong.

Đảng Cộng hòa chọn lãnh đạo phe thiểu số tại Quốc hội Mỹ

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã bầu Hạ nghị sĩ Jim Jordan, đại diện bang Ohio, làm lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện khóa mới. Ông Jordan giành 106 phiếu, vượt Hạ nghị sĩ Steve Scalise, đại diện bang Louisiana, với 73 phiếu trong cuộc bỏ phiếu kín.

Ông Jordan sẽ thay ông Mike Johnson, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện khi Quốc hội khóa 120 khai mạc ngày 3-1-2027. Ông Johnson vẫn giữ chức Chủ tịch Hạ viện đến hết nhiệm kỳ, nhưng đã quyết định không tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong khóa mới.

Cùng ngày, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bầu lại ông John Thune, đại diện bang South Dakota, làm lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện. Ông Thune tái đắc cử không có đối thủ, dù một số nghị sĩ đề nghị hoãn cuộc bầu chọn để đánh giá nguyên nhân đảng thất bại trong bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Thune giữ vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện từ đầu năm 2025, sau khi kế nhiệm ông Mitch McConnell. Từ tháng 1-2027, ông Jordan và ông Thune sẽ lần lượt giữ vai trò lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện và Thượng viện, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện.

CHDC Congo ghi nhận hơn 11.000 ca Ebola

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) cho biết, nước này đã ghi nhận 11.042 ca Ebola, trong đó 5.387 người tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm qua.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đợt dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế từ tháng 5 và hiện đã lan tới 8 trong tổng số 26 tỉnh của CHDC Congo. WHO xác định đợt dịch do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra. Chủng virus này hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Nhân viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tham gia ứng phó dịch Ebola tại CHDC Congo. Ảnh: WHO

Cổ phiếu NVIDIA giảm gần 10% sau hai phiên

Cổ phiếu NVIDIA giảm 5,4% trong phiên giao dịch ngày 10-11 tại Mỹ, đóng cửa ở mức 169,04 USD/cổ phiếu. Sau hai phiên liên tiếp, cổ phiếu hãng chip này đã mất 9,6% giá trị, giữa lúc nhà đầu tư lo ngại về triển vọng ngành trí tuệ nhân tạo và cuộc điều tra nội bộ liên quan Giám đốc điều hành Jensen Huang.

Đà giảm của Nvidia góp phần kéo nhóm công nghệ đi xuống. Chỉ số Nasdaq giảm 0,74%; S&P 500 giảm 0,38% và Dow Jones giảm 0,30%. Thị trường chịu sức ép sau khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn dự báo, làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.