Thế giới sáng 10-11: NVIDIA và CEO Jensen Huang bị cổ đông khởi kiện

Cổ phiếu giảm 4,3%, cổ đông khởi kiện NVIDIA và CEO Jensen Huang

Nhóm cổ đông do ông Mark Kistenmacher dẫn đầu đã nộp đơn lên tòa án liên bang ở San Jose, bang California (Mỹ) khởi kiện NVIDIA và Giám đốc điều hành Jensen Huang. Các nguyên đơn đề nghị tòa xử vụ việc theo thủ tục kiện tập thể, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại chưa xác định.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang trả lời phỏng vấn tại Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngày 15-7-2025. Ảnh: Tân Hoa Xã/Zhao Bo

Đơn kiện cáo buộc NVIDIA và ông Huang không công bố thông tin về mối quan hệ cá nhân giữa ông Huang với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo doanh nghiệp Megaspeed, một khách hàng của NVIDIA. Truyền thông Mỹ đưa tin bà Alice Huang bị cơ quan chức năng Mỹ nêu nghi vấn làm gián điệp. Nhóm nguyên đơn cho rằng việc không công bố thông tin đã khiến nhà đầu tư không đánh giá đầy đủ những rủi ro đối với uy tín và hoạt động của NVIDIA.

NVIDIA chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận về đơn kiện. Trước đó, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo mở cuộc điều tra độc lập, nhưng cho biết chưa có cơ sở để kết luận bí mật của công ty hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm. Cổ phiếu NVIDIA giảm 4,3% trong phiên giao dịch ngày 9-11, khiến vốn hóa thị trường giảm khoảng 190 tỷ USD. Các cáo buộc trong đơn kiện chưa phải kết luận của tòa án.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa tái trình 8 điều khoản luận tội Bộ trưởng Hegseth

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, đại diện bang Kentucky, ngày 9-11 đã trình lại 8 điều khoản luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Động thái này buộc Hạ viện phải xem xét nghị quyết trong vòng 2 ngày làm việc, tuy nhiên ban lãnh đạo Hạ viện có thể chọn bỏ phiếu bác, tạm gác hoặc chuyển hồ sơ sang Ủy ban Tư pháp.

Ba điều khoản đầu cáo buộc ông Hegseth tiến hành và kéo dài chiến dịch quân sự tại Iran mà không được Quốc hội cho phép, vi phạm Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973. Các cáo buộc khác liên quan việc không tuân thủ quy định hạn chế thương vong dân sự, các cuộc tấn công nhằm vào tàu bị nghi chở ma túy, gây sức ép với Thượng nghị sĩ Mark Kelly, chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và hoạt động quân sự tại Yemen.

Ông Hegseth tuyên bố sẽ phản đối thủ tục này, trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ Bộ trưởng Chiến tranh. Nếu Hạ viện thông qua nghị quyết với đa số quá bán, Thượng viện sẽ mở phiên xét xử. Chỉ khi có ít nhất hai phần ba thượng nghị sĩ kết tội, ông Hegseth mới bị bãi nhiệm.

26 nước EU ủng hộ đề xuất sửa đổi thuế thuốc lá

Trong cuộc họp Hội đồng Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu (ECOFIN) tại Brussels, 26/27 nước thành viên ủng hộ đề xuất sửa đổi quy định thuế thuốc lá. Malta là nước duy nhất chưa đồng thuận, khiến văn kiện chưa được thông qua do các quyết định về thuế của EU cần sự nhất trí tuyệt đối.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, cho biết các bên sẽ tiếp tục trao đổi và đưa vấn đề trở lại thảo luận trong tháng 12.

Thuốc lá được bày bán tại một quầy hàng ở Paris, Pháp, tháng 9-2026. ﻿Ảnh: Jacques Jeorges Anton/CC0

Đề xuất nhằm nâng mức thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu với thuốc lá, đồng thời đưa thuốc lá điện tử và túi nicotine vào khuôn khổ thuế chung của EU. Mục tiêu là hạn chế tác hại sức khỏe từ các sản phẩm chứa nicotine, ngăn chênh lệch thuế giữa các nước thành viên và kiểm soát tốt hơn việc lưu thông thuốc lá thô, vốn có nguy cơ bị đưa vào sản xuất bất hợp pháp. Mỗi nước vẫn có quyền áp thuế cao hơn mức tối thiểu do EU quy định.

Canada gia hạn miễn thuế bổ sung với một số hàng Mỹ

Chính phủ Canada thông báo gia hạn đến ngày 30-6-2028 chính sách miễn thuế bổ sung đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Đây là khoản thuế mà Ottawa áp dụng để đáp trả thuế quan của Washington, song được miễn trong một số trường hợp nhằm giúp doanh nghiệp Canada duy trì nguồn nguyên liệu và hoạt động sản xuất.

Bộ trưởng Tài chính và Doanh thu quốc gia Canada François-Philippe Champagne cho biết chính sách này được áp dụng thêm với hàng không phải thép phục vụ khai khoáng, khai thác đá, dầu khí; hàng hóa dùng cho các cơ sở giáo dục công lập. Chính phủ cũng tiếp tục xem xét miễn thuế riêng cho những mặt hàng khan hiếm trên thị trường Canada hoặc doanh nghiệp gặp tình huống đặc biệt.

Tàu chở container cập cảng Vancouver, Canada, ngày 25-8. Ảnh: Tân Hoa Xã/Liang Sen.

Ottawa nhấn mạnh đây không phải quyết định dỡ bỏ toàn bộ thuế đối với hàng Mỹ. Để khuyến khích sử dụng hàng sản xuất trong nước, Canada sẽ chấm dứt miễn thuế với một số loại rơmoóc từ ngày 1-12-2026; dây nhôm, nhôm định hình và bìa giấy từ ngày 1-2-2027.

Anthropic nâng cấp hai mô hình AI

Anthropic, công ty phát triển trợ lý AI Claude, vừa công bố phiên bản 5.2 của 2 mô hình Claude Fable và Claude Mythos. Các mô hình này được thiết kế cho những công việc kỹ thuật phức tạp như lập trình, suy luận, xử lý hình ảnh và vận hành tác nhân AI.

Hai phiên bản dùng chung một mô hình nền tảng, nhưng khác nhau về mức độ kiểm soát. Fable 5.2 được cung cấp rộng rãi hơn, với các biện pháp hạn chế nguy cơ bị lạm dụng trong an ninh mạng và sinh học. Trong khi đó, Mythos 5.2 chỉ mở cho các tổ chức đã được Anthropic xác minh, phục vụ nghiên cứu an ninh mạng hoặc khoa học sự sống.

Theo Anthropic, các mô hình mới tạo phản hồi nhanh hơn tới 30% so với phiên bản 5.1. Việc công bố các phiên bản 5.2 diễn ra sau khi Anthropic nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ cuối tháng 10, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với OpenAI và các doanh nghiệp AI khác.