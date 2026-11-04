Thế giới phản ứng về kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Kết quả bầu cử ngày 3/11 nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Một số lãnh đạo châu Âu coi đây là tín hiệu cho thấy cử tri Mỹ muốn thay đổi định hướng chính trị, trong khi các đồng minh của Mỹ khẳng định quan hệ song phương sẽ tiếp tục được duy trì ổn định.

Đảng Dân chủ đã chiến thắng và kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh chụp màn hình

Tây Ban Nha

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez viết trên mạng xã hội X rằng cử tri Mỹ đã bỏ phiếu phản đối những chính sách khiến người dân nghèo đi, sự thù hận, phân biệt giới tính, phủ nhận biến đổi khí hậu và những đặc quyền dành cho giới tinh hoa. Ông cho rằng xu hướng này từng xuất hiện tại Brazil, vừa diễn ra ở Mỹ và có thể sớm xảy ra tại Tây Ban Nha.

Na Uy

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere nhận định kết quả bầu cử là tín hiệu chính trị mạnh mẽ cho thấy cử tri Mỹ đang thay đổi lựa chọn. Theo ông, trong chính trường Mỹ đang xuất hiện những tiếng nói có quan điểm gần gũi hơn với châu Âu về các vấn đề như khí hậu, môi trường, chính sách đối ngoại và viện trợ phát triển.

Một buổi mít tinh tranh cử ở Texas, Mỹ. Ảnh: X/jamestalarico

Nam Phi

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhận định kết quả bầu cử có thể "mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế". Phát biểu trước báo giới, ông cho rằng cử tri Mỹ đã thể hiện rõ quan điểm thông qua lá phiếu, đồng thời nhắc đến việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Liên minh châu Âu

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Christel Schaldemose viết trên X rằng chiến thắng của Đảng Dân chủ có thể tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ Ukraine, thúc đẩy chuyển đổi xanh và cải thiện quan hệ của Mỹ với phần còn lại của thế giới.

Dù vậy, bà nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) vẫn cần tiếp tục củng cố sức mạnh và khả năng tự chủ, thay vì phụ thuộc vào những thay đổi trong chính trường Mỹ.

Hy Lạp

Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Pavlos Marinakis khẳng định quan hệ giữa với Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử.

Phát biểu trên kênh truyền hình SKAI, ông nhấn mạnh Mỹ là đồng minh chiến lược của Hy Lạp và hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong các dự án lớn cũng như những thỏa thuận quan trọng.

Ông cũng cho biết một số nhân vật có quan hệ tốt với Chính phủ Hy Lạp có thể giữ vị trí tại các ủy ban chủ chốt của Mỹ, qua đó tạo thuận lợi cho quan hệ song phương.

Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng cần chờ kết quả bầu cử cuối cùng. Ông nhận định quan điểm của lãnh đạo Đảng Dân chủ về quan hệ với Nga vốn mang tính tiêu cực và không có gì mới.

Ông Ryabkov khẳng định chính sách đối ngoại của Nga, trong đó có lập trường về Ukraine, sẽ không thay đổi theo những biến động chính trị tại các quốc gia khác mà tiếp tục được triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Nga.

Nhật Bản

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara khẳng định liên minh Nhật Bản - Mỹ vẫn là nền tảng trong chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản, bất kể kết quả bầu cử Mỹ.

Ông nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn, việc duy trì liên minh vững chắc với Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Nhật Bản, đồng thời góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định quốc tế.