Thế giới muôn màu ở rạn san hô Cồn Cỏ
Nằm cách đất liền 17 hải lý, đảo tiền tiêu Cồn Cỏ giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh và kinh tế biển ở cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ ,được ví như “viên ngọc xanh” của biển miền Trung. Ẩn sâu dưới làn nước biếc của Cồn Cỏ là một hệ sinh thái rạn san hô nguyên sơ, đa dạng bậc nhất Việt Nam, góp phần làm phong phú nguồn lợi thủy hải sản cho ngư trường Cồn Cỏ.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/emagazine/202611/the-gioi-muon-mau-o-ran-san-ho-con-co-f9059db/