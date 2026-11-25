Một khu chợ truyền thống liệu có thể trở thành không gian nghệ thuật? Tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, câu trả lời đang được thể hiện qua triển lãm “Chạm Đồng Xuân”. Với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, trong đó có những nghệ sĩ đến từ Cộng hòa Séc, nghệ thuật đương đại đang tìm thấy một cách tiếp cận mới: gần gũi hơn với đời sống và con người.