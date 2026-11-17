Số lượng đồng tiền trên thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn tăng giảm, gắn liền với những biến động lớn về chính trị và quá trình hình thành, hợp nhất các quốc gia. Trong thế kỷ XIX, số lượng đồng tiền tăng dần, chủ yếu do sự xuất hiện của các đồng tiền thuộc địa mới tại châu Á và châu Phi. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xu hướng này diễn ra nhanh hơn khi các đế quốc Ottoman, Áo - Hung và Nga tan rã, kéo theo sự hình thành của nhiều quốc gia và đồng tiền mới.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai và giai đoạn sau đó, số lượng đồng tiền biến động do sự xuất hiện rồi chấm dứt lưu hành của các đồng tiền chiếm đóng. Đến năm 1950, tổng số đồng tiền đã trở lại mức năm 1939.

Giai đoạn tăng mạnh nhất diễn ra trong thập niên 1960. Quá trình phi thực dân hóa tại châu Phi và Caribe đã đưa số lượng đồng tiền từ khoảng 140 lên gần 160. Sau đó, sự tan rã của Liên Xô và sự hình thành các quốc gia mới tại Trung Á, Đông Âu tiếp tục đẩy số lượng đồng tiền tăng lên, đạt mức cao nhất 192 đồng vào năm 1994.

Biểu đồ số lượng đồng tiền lưu hành toàn cầu giai đoạn 1860 - 2026

Nguồn: BIS

Sau năm 1994, số lượng đồng tiền đang lưu hành trên thế giới có xu hướng giảm. Theo BIS, động lực chính của quá trình này là sự ra đời của đồng euro năm 1999. Việc hình thành đồng tiền chung châu Âu đã thay thế tổng cộng 23 đồng tiền trước đó, góp phần làm giảm đáng kể số lượng đồng tiền riêng biệt.

Bên cạnh đó, một số liên minh tiền tệ khác và quá trình đô la hóa tại một số nền kinh tế cũng góp phần vào xu hướng giảm. Cụ thể, Ecuador chuyển sang sử dụng đồng USD năm 2000, El Salvador năm 2001 và Zimbabwe sử dụng USD trong giai đoạn 2009 - 2019.

Đến năm 2026, số lượng đồng tiền đang lưu hành giảm còn 163, thấp hơn 29 đồng so với mức đỉnh năm 1994. BIS nhận định mức đỉnh này có khả năng tiếp tục được duy trì trong tương lai. Một số quốc gia có thể tiếp tục gia nhập khu vực đồng euro, trong khi khả năng xuất hiện thêm nhiều quốc gia có chủ quyền và đồng tiền mới được đánh giá là hạn chế.